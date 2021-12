Könnyebb vagy nehezebb lesz a munkavállalók élete a koronavírus után?

A CIB Bank 2020. februárjában, amikor az olasz kormány a Covid-19 megjelenése miatt karantén alá helyezte a vírus észak-olaszországi gócpontját, egészen pontosan Milánó és Padova környékét, épp egy 300 fős nemzetközi sportrendezvényt tartott Győrben. Ahogy tudomást szereztek az olaszországi helyzetről, azonnal összeült a vezetés, és pillanatok alatt döntöttek arról, hogy leállítják a nemzetközi utazásokat, a rendezvény külföldi részvevőinek megszervezték a hazautazását, és hamarosan a pénzintézetek közül elsőként álltak át otthoni munkavégzésre azokon a területeken, ahol ez kivitelezhető volt. Tóth Zsuzsával, a nagyjából 2000 munkavállalót foglalkoztató CIB Bank HR igazgatójával arról beszélgettünk, mik voltak az elmúlt másfél év tapasztalatai, mi jelentette számukra a legnagyobb nehézséget, és mit gondol, milyen lesz az élet a pandémia lecsengése után.

A Covid-19 megjelenése az élet minden területére hatással volt. Hogyan érintette a járványhelyzet berobbanása a CIB bank működését?

2020. februárjában, amikor az olasz kormány a Covid-19 megjelenése miatt karantén alá helyezte a vírus észak-olaszországi gócpontját, a CIB épp Győrben tartott egy nemzetközi sportrendezvényt sok olasz részvételével a CIB-et tulajdonló Intesa Sanpaolo részéről. A külföldi résztvevőket egy délután alatt kellett elutaztatni, hogy még a lezárások előtt hazajussanak a családjukhoz. Emlékszem, ez egy szombati napon történt, vasárnap online összeült a vezetőség, és pillanatok alatt született meg a döntés, hogy a nemzetközi utazásokat felfüggesztjük, kidolgoztuk a stratégiát, miszerint az első az emberi élet és egészség védelme, a második pedig a folytonosság az üzleti működésben. Egy bank esetében ez utóbbi is alapvető, hiszen az ügyfelek minden esetben hozzá kell, hogy férjenek a pénzükhöz. Egy ilyen krízishelyzetben derül ki igazán, hogy milyen egy vállalati kultúra, és a CIB-es kultúra nagyon erősnek bizonyult.

Igazolódott, hogy a gondoskodó, emberi és jövőorientált vezetői hozzáállás kifizetődik,

és hogy az üzleti teljesítmény és a gondoskodó hozzáállás között nincs ellentmondás.

A pénzintézetek közül elsőként állt át a bank otthoni munkavégzésre. Mik a tapasztalataitok? Mennyire volt nehéz menedzselni a váltást?

Nagyjából 2000 aktív munkavállalót foglalkoztatunk, közülük kb. 700-an a fiókhálózatban dolgoznak, esetükben a home office nem volt kivitelezhető, az egészségük védelme érdekében szigorú egészségvédelmi intézkedéseket vezettünk be, plexifalakat helyeztünk el, maszkhasználatot írtunk elő és rövidítettük a nyitvatartási időt, időpontfoglalás lehetősége mellett.

A Covid hullámok idején mindenki otthonról dolgozhat, akinek a munkaköre ezt lehetővé teszi, ez a központi területeken dolgozó kollégák nagyjából 90%-a. Mi bízunk a kollégáinkban, és ez visszaigazolódott, mert a munkatársaink értékelik a lehetőséget, elkötelezettek, és hatékonyan dolgoznak home office-ban, ez tükröződik a bank teljesítményében is.

A járványhelyzettől függetlenül a jövőben is lehetővé tesszük a központi dolgozóknak, hogy a munkaidő 40%-ában otthonról dolgozzanak, mert kiemelten fontosnak tartjuk a munka-magánélet egyensúlyát.

A jövőben akár változhat majd az otthoni munkavégzés aránya ill. a működési módunk, nyitottak vagyunk a kísérletezésre, de hiszünk benne, hogy – amikor a járványhelyzet megengedi – valamennyi időt mindenkinek érdemes az irodában is töltenie. A CIB Bankban erős a közösség, egy nagyon barátságos és együttműködő szervezetben dolgozunk, és ahhoz, hogy ez fennmaradjon, elengedhetetlenek a személyes találkozások, közös élmények.

Sok mindenre rávilágított a járványhelyzet, vannak pozitív hozadékai is, rájöttünk, hogyan lehet a közösséget online programokkal is összekovácsolni. Szerveztünk például online csoportos kvízeket, de online díjátadó gálánk is valósult meg online sikerrel úgy, hogy a díjazottak Teamsen kapcsolódtak be. A másik következménye a történteknek, hogy részben megváltozott az iroda funkciója. Amikor bent vagyunk, minél több emberrel szeretnénk találkozni, közösen gondolkodni, ezért a most megújuló székházunkban, ahová összeköltözünk a jelenlegi két irodából, sokkal nagyobb szerepe lesz a közösségi tereknek.

A járvány előtt szinte minden területen komoly problémát jelentett a munkaerőhiány, aztán pedig a foglalkoztatás érdemben csökkent a vírushelyzet hatására. Mostanra azonban koronavírus előtti rekordszint fölé került a foglalkoztatottak száma Magyarországon idén július és szeptember között a KSH friss adatai alapján. Mit tapasztalt a CIB Bank? Hogyan alakult például a fluktuáció?

Ha makro szinten nézünk rá a magyar munkaerőpiacra, azt látjuk, hogy a Covid nem változtatott alapvetően a strukturális kereslet-kínálati egyensúlytalanságon, sőt, sok területen idén még fokozódott a munkaerőhiány a 2020. előtti időszakhoz képest. Tavaly úgy tűnhetett, hogy változik a tendencia, sokkal kisebb volt a fluktuáció mindenhol, de ez csak egy átmeneti helyzet volt.

A CIB-ben az volt az alapelvünk, hogy a vírus miatt senkinek nem csökkenhet a jövedelme, senki nem veszítheti el az állását.

Olyan területeken, ahol a kollégák nem tudtak otthonról dolgozni, például a fiókokban, ha a digitális oktatás vagy az óvodabezárások miatt valakinek otthon kellett maradnia a gyerekével, fizetett távolléti díj mellett maradhatott otthon. Nem csökkentettünk béreket, nem volt kényszer-részmunkaidő. A harmadik hullám után, amikor a szektorban újra nőtt valamelyest a fluktuáció, mi azt tapasztaltuk, hogy a kollégáink nagyon lojálisak, így nálunk nem ugrott meg az elvándorlás. Az elkötelezettségi felmérésekben nagyon magas értékeket kapunk. Amikor tavaly feltettük a kérdést a kollégáknak, hogy hogyan értékelik, a bank vezetése hogyan kezeli a járványhelyzetet, erre 96 százalék pozitív választ adott.

Tóth Zsuzsa, a CIB Bank HR Igazgatója

Mit gondol, hogyan változott a HR szerepe a koronavírus hatására?

A belső kommunikáció nagyon felértékelődött, a transzparens információáramlás létfontosságú. Mi a CIB-ben kimondottan gyakran és nagyon őszintén kommunikáltunk a teljes munkavállalói körnek felsővezetői oldalról és HR oldalról is. Bizonyos, a koronavírus-járvány idején bevezetett újdonságok tartósan is velünk maradnak, például a munkavállalói mobilapplikáció mint kommunikációs eszköz. HR szempontból egészen új helyzetekkel kellett szembenézni és olyan témákban kellett döntéseket hozni, amik abszolút precedens nélküliek, és amik nem a szakmánkba vágnak, gyakorlatilag egészségügyi szakemberekké kellett volna válnunk.

Bizonyos kompetenciák felértékelődtek, korántsem csak HR szinten, hanem a szervezet bármely tagjára nézve. Ilyen a rugalmasság, az alkalmazkodókészség és a reziliencia, vagyis a változásokkal és váratlan akadályokkal való megbirkózás készsége. Ezért HR szempontból a koronavírus-járvány előtthöz képest nagyobb figyelmet kellett fordítani a munkatársak lelki egészségére, hiszen a helyzet mindenkire hatással volt. Webináriumokat tartottunk például tudatos jelenlét, meditáció, testi-lelki egészség témában, és volt közös online jógagyakorlásra is lehetőség. Még a vírus előtt kipróbáltuk, és tavaly az egész bankra kiterjesztettük a szakértő segítség programot is, amelynek keretében a kollégák és családtagjaik külső szakértőktől vehetnek igénybe pszichológiai, egészségügyi, jogi és pénzügyi támogatást. Ez a lehetőség a jövőben is elérhető marad.

Kutatások sora támasztja alá, hogy ugyan a nők és férfiak munkaerőpiaci helyzete között már a koronavírus 2020-as kirobbanása előtt is óriási különbség volt, a járvány azonban csak rontott a helyzeten. Mi a véleménye ezzel kapcsolatban? A járvány lecsengése után változhat a nők pozíciója?

A járványhelyzet rávilágított arra, hogy a nők mennyire jól tudnak zsonglőrködni az idejükkel, hatékonyak, nagyon értékes munkaerők. De őszintén szólva ennek a felismeréséhez sem nekem, sem a CIB HR-nek nem volt szüksége a Covid helyzetre. Én két kisiskolás gyereket nevelek, tudom, hogy ez mekkora kihívás teljes idejű munka mellett, pláne digitális oktatás idején, még akkor is, ha egy nagyon támogató férj van mellettem, aki mindenből kiveszi a részét. A CIB-nél már jóval a járvány megjelenése előtt fontosnak tartottuk, hogy tudatosan kezeljük a nők helyzetét, és elindítottunk egy "Womentoring" névre keresztelt programot, amelynek fő célja a női karrierút támogatása, és azon belül kimondottan a gyermekvállalás utáni visszatérés elősegítése.

Azt gondolom, van még hová fejlődnünk, mert ugyan a kollégák kétharmada nő, de ahogy a hierarchiában felfelé haladunk, csökken az arányuk.

A gyermekvállalás időszaka ebből a szempontból is különösen fontos mérföldkő, itt ugyanis el lehet veszíteni olyan nőket, akikben akár a felsővezetői potenciál is megvan.

Nagyon nagy hangsúlyt helyezünk ebben a programban arra, hogy érzékenyítsük a vezetőinket, hogy tudatosan gondolkodjanak a nők karrierútjáról, nyitottak legyenek például a részmunkaidőre, amely tipikusan fontos a kismamák számára. Büszkék vagyunk rá, hogy az elmúlt négy évben 150 százalékkal nőtt a részmunkaidőseink aránya. Sok más mellett ez is hozzájárul ahhoz, hogy már több évben és idén is elnyertük a Családbarát Munkahely címet.

Meggyőződésem, hogy a pandémia egy inflexiós pont globálisan a munkaerőpiacon a munkavégzés módja szempontjából, és innen más pályán alakul tovább. Egyre inkább magától értetődő lesz az otthoni munkavégzés, akár a teljes távmunka, felértékelődnek a rugalmas munkavégzési formák, például a megbízási szerződés, a projekt jellegű munkavégzés és a részmunkaidő. Összességében egyre nagyobb hangsúlyt kap a munka-magánélet egyensúlya valamint az egyéni igények figyelembevétele, ami segítheti a nők munkaerőpiaci helyzetét, de hozzájárulhat akár a mozgásukban korlátozottak vagy a vidéki kistérségekben élők foglalkoztatásának javításához is. Optimista vagyok a hosszú távú hatások tekintetében.