33 milliárdos költségvetési mentőövet dob a kormány a távhőszektornak

Ha a távhőkasszában két hónapot meghaladó fedezethiány kalkulálható a 2021-2022-es fűtési szezonban, akkor egy új eljárásrend megteremtésével kell ezt a fedezethiányt megszüntetni – derül ki a legfrissebb Magyar Közlönyben megjelent ITM-rendeletből. Ez gyakorlatilag azt is tartalmazza, hogy az idei, tehát még 2021-es költségvetés terhére legfeljebb 33 milliárd forintot ki lehet fizetni a távhőkassza kompenzációs előlegeként.

Ez a 33 milliárdos tétel azt jelenti, hogy az idei évre kalkulált 43 milliárdos távhőkassza mintegy 77 milliárd forintosra duzzadhat, majdnem akkorára, mint ami október közepén (84 milliárd forint) szükségesnek látszott.

Az elszálló piaci gázárak miatt ugyanis már akkor is arról beszélt a távhőszakma, hogy jelentős fedezethiány mutatkozik a távhőkasszában. Ez leegyszerűsítve egy elkülönített pénzügyi keret, ami a távhőcégek számára nyújt fedezetet akkor, ha a számukra költségként elismert gázárak mellett az áramszámlákba beépített kapcsolt termelésszerkezet-átalakítási díj (1,45 Ft/KWh) nem elégséges arra, hogy a rezsicsökkentett áron nyújtsák a távhőt a lakosság számára.

A hatóságilag megszabott távhőár és az elszálló gázárak már hónapok óta halmozódó feszültséget okoztak a távhőszektorban, aminek Szolnokon, Székesfehérváron és legutóbb Győrben is látszottak a jelei és több Kormányinfón is állami segítséget ígért a szektornak Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter is. Ez gyakorlatilag most a fent említett 58/2021. (XII. 13.) ITM rendelettel érkezett meg, ami „a távhőszolgáltatási támogatásról szóló 51/2011. (IX. 30.) NFM rendelet módosításáról” címet viseli.

Ez lényegében az alábbiakat tartalmazza:

Ki kell egészíteni az említett 51/2011-es NFM-rendelet 5. §-át a 6(a) bekezdéssel, amely így szól: „(6a) Ha az elkülönített számlán rendelkezésre álló keretösszeg (4) bekezdés szerinti tartalékot meghaladó összege a Vet. 147. § (1) bekezdés c) pontja szerinti támogatás mértéke, valamint az e rendeletben meghatározott mindenkori támogatási igények alapján a 2021–2022-es fűtési időszakban várhatóan két hónapot meghaladó időtartamban nem nyújt fedezetet a kifizetésekre, az elkülönített számla fedezethiányát a 6/A. § szerint kell megszüntetni.” Ez gyakorlatilag azt jelenti, hogy ha az említett pénzügyi keret a távhőszektort érintő kapcsolt támogatási díj elégtelensége miatt legalább két hónapot elérő fedezethiányt mutat a mostani fűtési szezonban, akkor ezt a fedezethiányt egy új eljárásrenddel kell megszüntetni, amit a 6/A. § rögzít.

A fedezethiányt megszüntető, 6/A. §-ban létrehozott eljárás több lépésből áll. (1) A rendszerirányítónak haladéktalanul tájékoztatnia kell a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatalt (MEKH, Hivatal), illetve az energiapolitikáért felelős minisztert az említett fedezethiányról való tudomásszerzés után. „(2) A Hivatal az (1) bekezdés szerinti tájékoztatás beérkezését követő 8 munkanapon belül megküldi javaslatát az energiapolitikáért felelős miniszternek az elkülönített számlára szükséges kiegészítő befizetés mértékére és ütemezésére vonatkozóan.”

Ezután az eljárás rögzíti, hogy az energiapolitikáért felelős miniszter milyen új eljárási lehetőségeken keresztül intézkedik a fedezethiány megszüntetéséről: „a) a Vet. 148. § (4) bekezdése szerinti támogatás mértékének megemelésével, b) a központi költségvetésből történő egyösszegű kompenzációval, vagy c) az a) és a b) pont szerinti intézkedések egyidejű alkalmazásával”.

Fontos, hogy az új eljárás csak megteremti annak elvi lehetőségét, hogy a kapcsolt támogatási díjat megemelje az illetékes miniszter, de most értelmezésünk szerint ez nem történik meg, hanem csak a b) lehetőség történik meg, mégpedig a központi költségvetésből történő egyösszegű kompenzáció. Erre utal ugyanis az, hogy a rendelet következő bekezdése elrendeli az idei költségvetési törvény ITM-en belüli központi kezelésű előirányzatok rész kibővítését a távhőszolgáltatók kompenzációja alcímmel, illetve ezen belül a távhőszolgáltatók kompenzációjával kapcsolatos kiadások jogcímcsoporttal. Utóbbi jogcímcsoport terhére pedig rögtön intézkedik arról, hogy „legfeljebb évi 33 milliárd forint keretösszegig teljesíthető kifizetés kompenzációs előlegként.”

A fentiek alapján kissé furcsa módon egy miniszteri rendelet rendelkezik arról a veszélyhelyzet ideje alatt, hogy az idei évi költségvetési törvényt egészítsék ki egy új alcímmel és jogcímmel, amelynek terhére még idén kifizethetnek legfeljebb 33 milliárd forintot. Az ezzel kapcsolatos költségvetési törvénybeli módosító, illetve a pénzügyminiszternek szóló feladatszabás még nem jelent meg a Közlönyben.

Címlapkép forrása: Nyíregyháza, MTI Fotó: Balázs Attila. 2012. február 2. Az E.ON Energiatermelő Kft. kéményei nyíregyházán. Az erőmű, amely 15.600 lakás és hétszáz közintézmény részére termel távhőt, a kemény hideg miatt a termelői kapacitása 75-80 százalékával működik a szokásos 55-60%-os terheléshez képest.