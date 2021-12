Állami távhő-mentőöv: most valóban „csak” a 33 milliárdos segítség érkezik

Egy friss ITM-rendelet csak megteremtette a lehetőségét annak, hogy a távhőszektor nehézségeinek enyhítésére két irányból is reagálhasson a kormány, de a kettőből most csak az egyikkel, a költségvetési forrás juttatásával reagál – jelezte a Portfolio pontosító kérdésére az Innovációs és Technológiai Minisztérium Sajtóosztálya.

Ennek alapján helyesen értelmeztük tegnapi cikkünkben a friss ITM-rendeletet, amely a távhőszektor nehézségeinek enyhítésére még idén 33 milliárd forintig terjedő költségvetési tehervállalásra ad lehetőséget azért, hogy a távhőkasszában mutatkozó legalább kéthavi fedezethiányt ezzel a kompenzációs előleggel be lehessen foltozni.

Amint rámutattunk: a rendeletben a fedezethiány kezelésére leírt eljárásrend kétféle megoldást is vázolt. Egyrészt azt, hogy a kapcsolt termelésszerkezet-átalakítási támogatási díj (jelen esetben 1,45 Ft/kWh) megemelésére tehet javaslatot az energiapolitikáért felelős miniszter, másrészt azt is javasolhatja, hogy a központi költségvetésből egyösszegű kompenzáció történjen meg a helyzet rendezésére, de akár mindkettőre is javaslatot tehet egyszerre.

Mivel azonban a díjemelésre nem láttunk jelet a rendeletben, megkérdeztük az ITM-et, hogy jól értelmezzük-e a friss rendelet tartalmát, miszerint „az eljárás most csak megteremti annak elvi lehetőségét, hogy a kapcsolt termelésszerkezet-átalakítási támogatási díjat megemelje az illetékes miniszter, de a tényleges díjemelés most nem történik meg, hanem csak a b) lehetőség történik meg, mégpedig a központi költségvetésből történő egyösszegű kompenzáció?”

Erre érkezett az ITM Sajtóosztályának megerősítő válasza, benne egy pontosítással arra vonatkozóan, hogy a díjemeléshez törvénymódosításra is szükség lenne, ahhoz egy ITM-rendelet nem elégséges. A tárca sajtóosztályának válasza (kiemelés tőlünk):

"A kormány az energiaárak alakulását a gazdasági szereplők és a lakosság megfizethető energiaellátásának fenntartása és a rezsicsökkentés eredményeinek megőrzése érdekében folyamatosan nyomon követi. Az ipari fogyasztók teherbíró képességének figyelembevételével a kormány döntött arról, hogy a távhőszektor finanszírozásának alternatív forrásbiztosítási lehetőségét is megteremti. Ennek megfelelően az energiapolitikáért felelős miniszter nem csak a kapcsolt termelésszerkezet-átalakítási támogatási díj mértékének megemelésére, hanem annak alternatívájaként, költségvetési befizetésre is javaslatot tehet. A díj mértékének szabályozása ezentúl is a villamos energiáról szóló törvényben történik, a miniszternek továbbra sem lesz felhatalmazása ezt rendeletben meghatározni."

