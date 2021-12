Átlag alatt termel az áramfogyasztási rekordok idején Paks

Major András 2021. december 16. 18:00

Miközben az energiaárak az egekben vannak, most már konstansan rekordközeli szinteken alakul a magyarországi áramfogyasztás, és több éves csúcsra emelkedett az ellátás importaránya is. A hazai erőművi termelést nem csak a napelemparkok borongós idő miatti gyengébb szereplése, de a Paksi Atomerőmű szokásosnál alacsonyabb kihasználtsága is visszafogja, így a megemelkedett felhasználást a behozatal mellett a gázerőművi kapacitás fokozott igénybe vétele fedezi. Az elmúlt évek rendszerterhelési rekord időszakait vizsgálva megállapítható, hogy az atomerőmű termelése ilyenkor ha nem is sokkal, de azért nem is elhanyagolható mértékben elmarad az átlagostól.