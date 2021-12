Jócskán belenyúl a kormány a biztonsági gázkészletbe a rezsicsökkentés érdekében

Az elmúlt évek messze legalacsonyabb szintjére csökkenti a földgáz biztonsági készlet mértékét egy friss ITM-rendelet azért, hogy az így felszabaduló, olcsóbban beszerzett gázból segítse azoknak a fogyasztóknak az ellátását, akik jogosultak a rezsicsökkentéssel védett egyetemes gázszolgáltatásra – derül ki a Magyar Közlöny egyik friss rendelkezéséből.

Az 59/2021. (XII. 15.) ITM rendelet lényegében azt rögzíti, hogy a földgáz biztonsági készletszint a 2 nappal ezelőtt meghatározott 15,374 millió MWh-ról több lépésben 9,495 MWh-ra eshet és az így felszabaduló csaknem 5,88 millió MWh mennyiséget a nagykereskedő az egyetemes szolgáltatásra jogosult fogyasztóknak köteles biztosítani.

A rendelet előírja, hogy ezt az 5,88 millió MWh-nyi gázkészletet "2021. december 17-i szerződéskötési határidővel ajánlja fel a kedvezményezettnek" és ennek az első részletét, 0,879 millió MWh-t már december 20-án, aztán további 1,758 millió MWh-t január 4-ig kell a Magyar Szénhidrogén Készletező Szövetségnek a kedvezményezett nagykereskedő felé átadnia. A fennmaradó mennyiséget pedig legkésőbb a 2021/2022. tárolói év végéig kell átadnia.

Érdemes megjegyezni, hogy ez a 9,495 MWh mobil földgáz biztonsági készletszint az elmúlt évek messze legalacsonyabb jogszabályban előírt készletszintje, hiszen 2019 nyaráig sok éven keresztül 12,72 MWh volt előírva, ami akkor 15,374 millióra emelkedett, majd egy idén októberi kormánydöntés ezt csökkentette vissza 12,72 millióra és most ez esik tovább 9,494 millióra. A friss rendelet azt rögzíti, hogy ennek a 2021-2022-es gázév végére, tehát jövő szeptember végére 12,72 millióra vissza kell emelkedni.

Az ITM-rendelet arról is határoz, hogy az 5,88 millió MWh-nyi most felszabadított gázkészletet azon az átlagos bekerülési áron kell értékesíteni a nagykereskedő felé, amelyen az eddigi 15,374 millió MWh-t beszerezték. Az is benne van a rendeletben, hogy ebből a most előírt mennyiségű és árú „földgázmennyiség értékesítéséből származó eredmény miniszteri rendeletben meghatározott módon kerül a földgázellátásról szóló 2008. évi XL. törvény 141/L. § (1) bekezdése szerinti egyenlegben átvezetésre.”

