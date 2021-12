A kutató szerint az omikron az eddigieknél nagyobb 5. hullámot hozhat

Az omikron néhány hét alatt akár súlyos járványhullámokat is elindíthat Vattay Gábor, az ELTE TTK Komplex Rendszerek Fizikája Tanszék vezetője szerint. A szakértő a dán példa alapján úgy véli, hogy a következő járványhullám jóval nagyobb lehet, mint az eddigiek voltak. Egyelőre azonban ez csak az esetszámokra értendő, hiszen az omikron lefolyását rendkívüli bizonytalanságok övezik.

Az elmúlt hét világszerte az omikron terjedésének jegyében telt el. Dél-Afrika után most már Dániában, az Egyesült Királyságban és New Yorkban is a gyorsan felfutó ágba került az omikron hullám - vezeti fel elemzését Vattay Gábor, az ELTE TTK Komplex Rendszerek Fizikája Tanszék vezetője.

Mi a helyzet Dániában?

Az omikron esetek száma mindegyik említett országban továbbra is gyorsan, 2-3 naponként duplázódik, és most már meghatározó százalékát teszi ki az eseteknek. Dániában ezért már egy elég nagy mintán próbálták felmérni az omikron variáns súlyosságát, és ott azt találták, hogy a társadalom szintjén a delta és az omikron fertőzés ugyanolyan valószínűséggel eredményez kórházba kerülést. Ez jóval borúlátóbb értékelés, mint amit az omikron felbukkanása idején hallhattunk, miszerint van esély arra, hogy egy jóval enyhébb betegséget okozó variánsról lehet szó.

A dánok kifejezetten pesszimisták az omikron járvánnyal kapcsolatban. Sajtótájékoztatóján a Statens Serum Institut dán kutatóintézet vezetője egyenesen úgy fogalmazott, hogy az omikron variánst gyakorlatilag a társadalom összes tagja elkapja majd a következő hónapokban, és lényegében hasonló arányban kerülnek majd kórházba, mint a korábbi variánsoknál. Ennek megfelelően mára már a többi omikronnal már erősebben fertőzött országhoz képest igen borús kép rajzolódik ki a dán sajtóban:

már most annyi a fertőzött, hogy az idősotthonokban engedélyezték a fertőzött, de munkaképes személyzet munkáját, máskülönben nem tudnák az idős embereket ellátni.

A kórházak új rendszert dolgoznak ki: "felhígítják" az intenzív osztályok működését, hogy be tudják fogadni az eddig ott soha nem látott betegszámot. Vattay Gábor rámutat: a vezető lapok a hamarosan szükségessé váló "triázs" elveit vitatják, tekintettel arra, hogy nem fog mindenkinek intenzív ellátás jutni. Vagyis az eddig nagyon szigorú korlátozásokkal, európai összevetésben nagyon sikeresen védekező dánok arra készülnek, hogy a járvány úgyis elér mindenkit, ami hatalmas változás az ő védekezési stratégiájukban.

Dánia példája borúlátásra ad okot, azonban Dél-Afrika egészen másképp látja az omikront. Ott azt tapasztalják egyelőre, hogy habár a vírus rendkívül gyorsan terjed, sokkal kevesebben kerülnek miatta kórházba, mint korábban. Az omikron hazájában arra jutottak, hogy az omikronosok töredékének lesz szüksége kórházi kezelésre a deltásokhoz képest.

Mi vár hamarosan Magyarországra?

Nagy kérdés tehát, hogy mi vár Magyarországra. Itthon egy magánlaboratórium vezetőjének nyilatkozatából tudjuk, hogy ők napi százas nagyságrendben végeznek teszteket, és néhány nappal az első eset után ismét találtak omikronos eseteket. Ebből arra következtethetünk, hogy ma 0,1%-a lehet a napi eseteknek omikronos és kb. tíz duplázódási ciklus alatt 20-30 nap múlva, január közepén fogjuk elérni a mai dán helyzetnek megfelelő kiinduló állapotot. Mivel eközben a delta hullám levonul, ez még csak napi ezer körüli esetet fog jelenteni.

Vagyis még nagyon az elején járunk egy exponanciális folyamatnak, aminek így a becslése erős korlátokba ütközik. Ezért egy pillanatra fogadjuk el a dán értékelést, miszerint a lakosság 90%-a elkapja a vírust, és gondoljuk végig, mit jelentene ez – javasolja Vattay. Nem meglepő, ám eléggé riasztó az eredmény: ha a fenti feltételezésekhez hasonló gyorsasággal terjed a vírus, akkor a számításokból nagyon magas napi fertőzésszám következik.

Amennyiben ezeknek az eseteknek a harmadát teszttel detektálják, akkor azt várhatjuk, hogy a csúcson naponta 70 000 esetet fognak jelenteni – vezeti végig a kalkulációt Vattay. Tegyük hozzá, hogy a tesztkapacitás idehaza még sosem skálázódott fel ennyire, tehát ilyen körülmények között inkább a felderítési arány romlása várható.

A következő ábrán a várható összes omikron esetszám függvényében mutatjuk a napi esetszámokat a ma ismert terjedési paraméterek ismeretében Magyarországra.

Magyarország hipotetikus esetszámai egy omikron-hullámban. X tengely = összes esetszám. Y tengely = napi esetszám

Mi a helyzet jelenleg Magyarországon?

A fenti, jövőbe tekintő forgatókönyvhöz képest kifejezetten kedvező a delta járványhullám alakulása. A múlt héten előrejelzett gyors csökkenés a halálozásokban megtörtént, így ma kicsit optimistábban láthatjuk a delta hullám összhalálozását, ami most 10 000 köré becsülhető - írja Vattay Gábor.

A következő ábrán a zöld vonal mutatja, hogy az esetek számának heti átlaga milyen arányban változott az előző héthez képest, 11 nappal eltolva a piroshoz képest, ami pedig a halálozások számának arányát mutatja.

Mivel a tetőzés már bekövetkezett, így most pontosabban tudjuk egymásra tolni a két görbét a tetőzési pontnál. A halálozások piros vonala még egy hétig gyors esést mutathat, a zöldet követve, majd a ráta itt is vissza fog pattanni némileg. Látszik, hogy a zöld görbe már megtört, nem folytatódik a "szupergyors javulás", de még mindig hétről hétre 25%-kal kevesebb esetet várhatunk. Ennek megfelelően, a mai adatokból kiindulva karácsonyra napi 3700 esetet, szilveszterre 2800 esetet várhatunk, ami tükrözi, hogy az esetek lassabban csökkennek már, mint ahogy a múlt héten láttuk. "Ez még nem az omikron hatása, hanem csak a delta hullám várható stagnálásának egy korai előjele" - zárja elemzését Vattay Gábor.

Címlapkép: Getty Images