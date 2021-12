Satuféket nyomott a magyar napelemparkok bővülése

Egyetlen MW új nagy naperőművi kapacitást sem állítottak üzembe novemberben Magyarországon a MAVIR átviteli rendszerirányító adatai szerint. A háztartási méretű naperőművek miatt így is rekordév lehet 2021.

Nem nőtt a kapacitás novemberben

A legalább 50 kW teljesítményű, hálózatra kapcsolt fotovoltaikus erőművek beépített teljesítőképessége 1783,1 MW volt 2021 novemberének végén, ami pontosan megegyezik az októberi adattal. Az idei évben már másodszor fordult elő, hogy egyik hónapról a másikra nem nőtt a termelő nagy naperőművi kapacitás itthon, miután májusban szintén nulla volt a bővülés.

Hasonlóan gyenge havi teljesítményt legutóbb valamikor a 2010-es évek közepén-második felében nyújthatott a napelemparkok idén éppen tízéves magyarországi szegmense. Ugyanakkor a 2017 óta lendületesen bővülő kapacitás történetében volt olyan hónap is, amikor a megelőző hónaphoz képest több mint 130 MW-tal nőtt a regisztrált beépített teljesítőképesség, méghozzá éppen egy évvel ezelőtt, 2020 novemberében.

Mi okozta a megtorpanást?

Az idei akadozás nem elsősorban magyarországi okokra vezethető vissza, hanem a globális ellátási láncot 2020 vége, 2021 eleje óta erősebben-gyengébben sújtó több tényezőre. A fotovoltaikus panelek iránti globális kereslet erősödésével ugyanis a kínálat alig-alig tud lépést tartani, 2021 végére pedig olyan helyzet alakult ki, hogy a gyártást domináló kínai szállítók lemondják vagy elhalasztják az európai és tengerentúli megrendelések teljesítését.

Az olyan új, tiszta energia technológiák, mint a nap- és szélerőművek, illetve akkumulátorok gyártásához szükséges nyersanyagigény szárnyal, amit a bányakapacitások egyre kevésbé képesek követni, amint az az általános árupiaci áremelkedésben is megmutatkozik. A nyersanyaghiányt a kínai gyártás zavarai súlyosan fokozzák, miután a helyi energiakrízis miatt csökkenteni kellett termelésüket, amit így nagyjából a helyi piac teljes egészében fel is szív. Mindennek tetejében a globális szállítási kapacitásoknál is szűkösség lépett fel,

mindezek az okok összeadódva pedig mára világszerte egyértelmű és erőteljes lassító hatást gyakorolnak a napelempark beruházásokra.

Lassul a bővülés üteme

Bár a decemberi adat még nem ismert, de az előzmények ismeretében nem lenne meglepő, ha a novemberihez hasonlóan gyenge növekedési szám látna napvilágot. Amennyiben ez a valószínű forgatókönyv bekövetkezik, akkor kijelenthető lesz, hogy 2021-ben tovább lassult a magyarországi napelemparkok kapacitásának bővülése. Sőt, még csak kimondottan gyenge adat sem kell ehhez: hacsak az utolsó idei hónapban nem lesz 100 MW körüli a növekedés, az idei éves bővülési ütem elmarad majd a 2020-astól.

A 2019-es rekordévben több mint 600 MW-tal bővült az 50 kW és a feletti naperőművek beépített teljesítőképessége, 2020-ban 471 MW, idén az első 11 hónapban pedig 376 MW volt a növekedés.

Nagyot nőtt viszont a háztartási méretű naperőművek száma

Az ipari méretű naperőművek telepítésénél tapasztalható lassulás ellenére összességében a hazai napenergia-szektornak egyáltalán nem lesz rossz éve 2021, már ami az új telepítéseket illeti. A háztartási méretű (HMKE) naperőművek beépített teljesítőképessége az idei első háromnegyed évben több mint 300 MW-tal 1000 MW fölé nőtt, ami

az utolsó negyedév teljesítményétől függetlenül máris óriási éves rekord.

A bővülés főleg a második negyedévben volt brutálisan nagy (+167 MW), elsősorban az otthonfelújítási támogatás, valamint a szaldóelszámolás végül elhalasztott kivezetésével kapcsolatos félelmek hatására. A HMKE-k piacát a globális ellátási lánc problémák kevésbé érintették, részben a nagy erőművekétől némileg eltérő napelem modulokból rendelkezésre álló jelentős kereskedői raktárkészletek miatt.

A HMKE-ket is beleszámítva a teljes magyarországi fotovoltaikus kapacitás nagysága így már meghaladja a 2800 MW-ot, vagyis az idei növekedés mértéke már most csaknem 700 MW (680 MW). Ha tehát az utolsó negyedévben a HMKE-k és decemberben a nagy napelemparkok beépített teljesítőképessége összességében több mint 30 MW-tal bővül - amire jó esély van -, akkor az idei év új történelmi rekordot hozhat.

A magyar villamosenergia-rendszer bruttó beépített teljesítőképességén belül az összesített fotovoltaikus kapacitás részaránya már a 30 százalékot közelíti (28%).

Amennyiben a növekedés az utóbbi években látott tempóban folytatódna, a Nemzeti Energiastratégia, valamint a Nemzeti Energia és Klíma Terv célszámai évekkel előbb teljesülnének. A NES, illetve NEKT szerint a hazai beépített fotovoltaikus kapacitásnak 2030-ra kellene meghaladnia a 6000 MW-ot, 2040-re pedig megközelítenie a 12 000 MW-ot.