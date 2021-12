Forradalmi változás készül a lakossági állampapíroknál, az infláció is átrajzolhatja a piacot

Legkésőbb 2022 második felében az Államadósság Kezelő Központnak (ÁKK) elő kell állnia egy új átfogó lakossági állampapír-stratégiával – mondta a Portfolionak adott interjúban Kurali Zoltán. Az adósságkezelő vezérigazgatója szerint a magasabb infláció miatt nőhet jövőre a PMÁP népszerűsége. Közben szintén az év második felében jelentős dollárkötvény-cserére készül az állam és az intézményi piacon is vannak további tervek.

Portfolio: A pénteki sajtótájékoztatón elhangzott, hogy a tervezettnél hamarabb teljesülhet az a cél, hogy a lakossági állampapírok állománya elérje a 11 ezer milliárd forintot. Mikorra lehet ez meg?

Kurali Zoltán: Látható a 2022-es finanszírozási tervből, hogy még mindig évi nettó 1000 milliárd forintos növekedéssel számolunk. Ha ennél kicsit erősebb lesz a jövő év, mondjuk a PMÁP megnövekedett forgalma növekszik az infláció miatt, akkor akár 2022 végére teljesülhet, de egyelőre óvatosak vagyunk, és úgy számolunk, hogy valamikor 2023 elején lépi át a kitűzött határt a lakossági állomány.

Ettől függetlenül nekünk legkésőbb 2022 második félévében ki kell adnunk egy új lakossági stratégiát, mivel a kitűzött célt gyakorlatilag elérjük.

Az új stratégiában meg kell fogalmaznunk egy új célrendszert, szerintem ez nem egy egyszerű numerikus cél lesz, hanem valami komplexebb dolog, de erről még korai beszélni, jelenleg előkészítés alatt van.

Vagyis teljesen új alapelvek lesznek? Megváltozik az eddigi cél, hogy minél több legyen a lakossági állampapír?

Mindent megvizsgálunk majd: a termékeket, az árazást, a disztribúciót, annak költségét. Szerintem az abszolút pozitív, hogy a lakosság finanszíroz folyamatosan minket, ez egy nagyon komoly diverzifikációs elem. De természetesen sok múlik majd azon, hogy mennyit kell finanszíroznunk. Teljesen más a helyzet, amikor nincs szükség éves szinten nettó ezermilliárd forintos finanszírozásra, ekkor sokkal nagyobb a mozgástér a változtatásra.

Van egy középtávú adósságstratégiánk, ami az állam konvergencia tervére épül, arra a hiányprognózisra, makropályára. Arra fog majd ráépülni ez az új lakossági stratégia. Ez egy komplex áttekintés lesz, mindent átnézünk, de persze ez nem jelenti azt, hogy mindenhez hozzányúlunk – ne próbáld megjavítani azt, ami működik elvét követve.

Forrás: ÁKK

Megszólítható a lakosság öt évnél hosszabb papírral?

Bízom benne, hogy igen. Most azt gondolnám, hogy hosszabb futamidőre inkább inflációkövető formában szólítható meg egy lakossági befektető – a Babakötvény példája is optimizmusra ad okot e tekintetben, de nem zárom ki, hogy egy fix kamatozású terméknél is van létjogosultsága a hosszabb futamidőnek. Amíg nem próbáljuk ki, addig ez nem fog kiderülni.

Mi azért forszírozzuk a futamidő hosszabbítását általában a teljes adósságportfolió vonatkozásában, mert egyrészt a kamatkockázat szempontjából pozitív, másrészt a refinanszírozási kockázat szempontjából is az. Nem jó, ha minden évben a GDP 20-25%-át kell görgetni, sokkal ideálisabb, ha ez az arány 10-15% között van, inkább a tízhez közelebb.

A devizakötvények esetében, ha most jövőre megcsináljuk azt a cserét, amit tervezünk, akkor kialakul egy nagyon egészséges, kiegyensúlyozott szerkezet. Ott vagyunk a hozamgörbe mindegyik lényeges pontján, dollárban, euróban, jenben, ez rendben van. A forintpiacon nagyon komoly lépéseket tettünk, de az még nyilván nincs befejezve, ott 2025-2026-ban van egy komoly lejárat az MNB repotendereiből finanszírozott 25-ös és 26-os fix kamatozású forintkötvények miatt, ez a koronavírus-válság öröksége.

És nyilván egy érdekes kérdés lesz, mikor érdemes a lakosságnál is meglépni ezt a futamidőhosszabbítást, ezt is megvizsgáljuk majd 2022-ben.

Azért érdekes, amit mond, mert az elmúlt tíz évben a mostani időszakot leszámítva nem nagyon volt infláció a világban, vagyis az ember azt gondolná, hogy a közelmúlt tapasztalatai alapján pont nem az inflációkövető papírban gondolkodnak majd hosszabb távon az emberek.

A leghosszabb futamidejű papírok vásárlói globálisan a nyugdíj- és életbiztosítók, melyek a deflációs környezetben a fix hozamú papírokat keresték. Szerintem, ha valaki hosszútávon gondolkodik, akkor a legnagyobb kockázat az, hogy a megtakarításának a reálértéke csökken az infláció miatt. A magyar lakossági állampapírpiacnak éppen az a sajátossága, hogy pozitív reálkamatot fizetnek a termékek, éppen ezért unikális. Én így gondolkodom a hosszútávú megtakarításaimról, nem biztos, hogy ezzel mindenki egyetért, de azt gondolom, hogy ez a logikus.

A korábban tervezett nyugdíjkötvény szóba kerül majd az új stratégia megalkotásakor?

Minden szóba kerül.

Korábban voltak olyan tervek, hogy akár lakossági, akár intézményi formában nyugdíjalapoknak, pénztáraknak, befektetési alapoknak lenne ilyen nyugdíjkötvény. Melyik lenne az ideális megoldás?

Az intézményi befektető vegye meg az intézményi forintkötvényeket.

Nem nyitjuk vissza a lakossági piacot az intézményi befektetőknek és nem építünk szegregált részpiacokat.

Az a koncepció, hogy pozitív reálkamatot fizetünk a lakossági termékekre csak úgy működik, ha nulla átjárás van, ellenkező esetben nem hiteles az egész, nem tud működni. Szerintünk nekünk van egy nagyon jó koncepciónk a nyugdíjkötvényre, ami akkor a koronavírus járvány elején nem lett elfogadva, amikor elkészült. Most mindent vissza lehet tenni az asztalra és megvizsgálni ezeket a terveket.

A 2022-es újdonságok között szerepel egy új, 10 éves zöld forintkötvény kibocsátása is. Az intézményi piacon milyen termékfejlesztés kerülhet még szóba?

Azon a téren egy dologgal vagyunk még adósak magunknak is, ez pedig az, hogy kell-e esetleg az intézményi befektetőknek inflációkövető papír, és hogy attól mit lehet remélni. Lehet-e remélni, hogy kialakul erre egy piac és elkezdenek érdemben kereskedni vele? Kialakulhat-e ettől egy mérhető intézményi inflációs várakozás a piacon? Ezen folyamatosan gondolkodunk, de ez még biztosan nem 2022 új terméke lesz, mert akkor szerepelne a finanszírozási tervben.

Érdemes megnézni a jelenleg 2027/B és 2029/B változó kamatozású papírokat: mostanra van belőlük egy jelentős állomány, a 2027-esből már ezer milliárd forint, de nincs érdemi kereskedés bennük. Megveszik és tartják a befektetők. Ha ugyanez lenne a helyzet egy inflációkövető papírral is, akkor nem lenne értelme. Ennek csak akkor van értelme, ha a másodpiaci kereskedés egy valódi piaci várakozást tükröz a piac oldaláról.

Fotó: Stiller Ákos/Portfolio

Többször szóba került az infláció, mely talán novemberben tetőzhetett, de csak nagyon lassan fog csökkenni a várakozások szerint. Ez milyen hatással van a lakossági állampapírok piacára, illetve milyen hatással lehet 2022-ben? Csökken mondjuk a MÁP+ népszerűsége és inkább az inflációkövető PMÁP felé mozdulnak el a befektetők?

A MÁP+ esetében a nominális bruttó kibocsátás beállt heti 20-30 milliárdos szintre, ami nagyon stabilnak tűnik. Nyilván a visszaváltásoknál láttunk egy kis emelkedést, de ez sem jelentős, a korábbi 2 százalék alatti szintről kicsivel 2% fölé ment. A másik oldalon a PMÁP-nál is látunk változást,

a korábbi mennyiség dupláját adjuk el nagyjából hetente, de még nagyon rövid az időtáv, hogy ebből komoly következtetéseket lehessen levonni.

Nyilván az infláció némi késéssel jelenik meg a PMÁP kamatában, nagyon sokan még mindig az aktuális kupont nézik. Én azt gondolom, hogy ha a PMÁP átárazódik a jelenlegi magasabb inflációs környezethez alkalmazkodva, akkor lehet egy erősebb hatás az új sorozat esetében, vagyis

2022-ben erősebb lehet a kereslet.

Az mennyire cél, hogy minden lakossági terméknek nagyjából hasonló legyen a kamata? Elképzelhető mondjuk a MÁP+ kamatának emelése?

Nem került szóba, most nincs ilyen tervünk.

Mennyire tekinthető kőbe vésettnek a PMÁP jelenlegi kamatprémiuma?

Én most nem gondolom, hogy kellene csökkenteni ezt a prémiumot. Korábban volt csökkentés, az eurós papírnál most is visszavettük, de a PMÁP nem fogja ezt lekövetni.

2022 elején egyrészt lesz egy jelentős minimálbér-emelkedés, illetve a 25 év alattiak szja-mentessége is bevezetésre kerül. Emellett a családosok visszakapják a befizetett személyi jövedelemadójukat, ami egy nagy egyszeri vagyontranszfer lesz az államtól a lakosságnak. Számítanak arra, hogy ennek a pénznek egy része majd lakossági állampapírokba áramlik?

Számoltunk, a marketing terveinkben is szerepel ez a tényező. Az nagyon érdekes kérdés lesz, hogy ebből a fenti összegből mennyit takarítanak meg az emberek, mi azt gondoljuk, hogy az utóbbi évek makroszintű nettó megtakarítási rátája az irányadó. Ez nem olyan nagyon nagy szám, ha milliárd forintban nézzük. Ebben persze lehet pozitív meglepetés, de az nagyon ambiciózus lenne, ha azt gondolnánk, hogy mondjuk a pluszjövedelem felét vagy akár egyharmadát biztosan megtakarítják.

Az adósságrátát illetően van valamilyen számításuk 2021 végére és 2022 végére?

Ezt a mutatót nem az ÁKK számolja hivatalosan, hiszen mi nem a teljes maastrichti adósságot, hanem a központi költségvetés adósságát kezeljük, de az biztos, hogy az adósságrátának mindkét évben csökkennie kell az előző évhez képest.

A finanszírozási tervben szerepel a második félévre legalább 2 milliárd dollárnyi 2023-24-ben lejáró devizakötvény lecserélése. Ez hasonló lehet, mint 2017-ben, amikor euróra cseréltek hasonló módon papírokat?

Két technika van erre: vagy hosszabb kötvényekre cseréljük, akkor vélhetően dollárkötvényt szeretnének érte cserébe a befektetők. A másik megoldás, hogy készpénzért tendereztetjük meg a papírokat és a saját elképzelésünk szerint kibocsátunk új kötvényeket.

Majd meglátjuk az akkori helyzetben, hogy melyik lesz kedvezőbb. Ha sokkal olcsóbb lesz az euró, mint a dollár elswapolva, akkor azt a megoldást választjuk. Ebben elég jelentős ingadozás lehet az euró-dollár bázis swap miatt. Ezt akkor kell eldönteni, amikor ott leszünk a közelében. A nettó devizakibocsátásnál nem számoltunk ezzel, a tervben nulla nettó kibocsátással szerepel ez a dollárkötvénycsere tranzakció. Ha a piaci helyzet megváltozik, akkor lehet, hogy majd többet veszünk vissza, mint amennyit kibocsátunk, vagy fordítva.

A tervben legalább 2 milliárd dollár szerepel és csak a 2023-24-es papírok cseréjét tervezik. Mennyi most ezeknek az állománya? Mennyi lehet a maximális csere?

Ez összesen három sorozatot érint. A 2023-as összesen közel 3,2 milliárd dollár, a 2024-es pedig 1,8 milliárd körül, vagyis nagyjából 5 milliárd lehet a teljes állománya. Persze nem számolunk azzal, hogy az összeset felajánlják majd a befektetők, ez általában 30-40 százalék szokott lenni, ezért céloztuk meg a 2 milliárd dollárt.

Az utóbbi hetekben megint felszínre került az ikerdeficit kérdése a magyar gazdaságban, amit a hitelminősítők és a kötvénypiaci befektetők nem szoktak szeretni. Hatással lehet ez Magyarország megítélésére 2022-ben?

Nyilván egy ilyen helyzet sosem jó, de nekem nem dolgom, hogy várakozásokat fogalmazzak meg a hitelminősítők reakcióival kapcsolatban. A mi dolgunk, hogy olyan biztonságos finanszírozási környezetet teremtsünk, ami minden körülmények között biztosítja a költségvetés likviditását. Nem számolunk olyan explicit kockázattal, ami mondjuk leminősítéshez vezetne, stabil a kilátása a magyar adósosztályzatnak. Ennek ellenére kell készülnünk a nagyobb volatilitásra, most is látjuk, mekkora ingadozás van a kötvényhozamokban, szerintem a mostani finanszírozási terv megfelelően figyelembe veszi ezeket a kockázatokat.