Bock József: „Ma is minden nap lemegyek a pincébe, kivétel nélkül”

Negyven éve dolgozik pincészetében önállóan Magyarország egyik legismertebb és legsikeresebb borásza, Bock József, akinek tételeiről a kilencvenes évek elején még azt gyanították a külföldiek, hogy átcímkézett francia borokról van szó. Az idén 73 éves borász élete a borkészítés körül zajlik, a családi indíttatástól, a szabadidős borászkodástól kezdve egészen a jelenlegi wellness-hotelig és nemzetközi borértékesítésig. Úgy látja, a magyar borok érettebbek, mint a magyar piac, de a figyelemreméltó újvilági dömping ellen csak a minőséggel és az egyedi terroir-jelleggel tud versenyezni a hazai ágazat.

Kisjakabfalván, vagyis Villány szomszédságában született, így aztán nem kellett messzire mennie gyerekkorában sem, ha szőlőt vagy bort akart látni, ráadásul családi indíttatást is kapott. A történelem ugyanakkor nem kedvezett az önálló borászatok kialakulásának. Hogy maradt jelen a szőlő a család életében?

Az őseim már jóval a háborút megelőzően is borászkodtak Villányban és a környékén. Ezen a vidéken már akkor is komolyabb minőséget tudtak szüretelni és jó borok készültek, amelyek nemzetközi figyelmet is kaptak – például lengyel borkereskedők is rendszeres vendégek voltak ezen a tájon. A háború után aztán elkoboztak lényegében mindent. Apám az ötvenes évek második felétől csak egy kis szőlőt tudott művelni Villánykövesden.

1958-ban tudta aztán visszavásárolni az elvett birtok egy kis részét, amelyet nagy családi erőfeszítéssel a következő 10 évben felújítottunk.

A következő években folyamatosan vásároltam ehhez további területeket is, amelyeket folyamatosan megújítottunk, új szőlőt telepítettünk, és az eszközöket is apránként fejlesztettük. Errefelé számos családnál természetes volt, hogy a munkaidő végeztével a szőlő felé vették az irányt.

Önről ugyanakkor közismert, hogy tanulmányaiban más utat járt be, mint a legtöbb borász. Szakítani akart a szőlővel?

Valóban más pályát választottam, géplakatosnak tanultam, technikumot végeztem és aztán a középvezetői szintig jutottam. De a szabadidőmet mindig a szőlőben töltöttem, ez mindvégig jelen volt az életemben.

A szabadidős szőlőművelésből hogyan lett főszereplő az életében a pincészet?

A nagy változást az hozta el, hogy édesapám 1981 januárjában meghalt. Az egész élete a szőlő és a borkészítés volt, az 1980-as szüretet is még az ő irányítása alatt végeztük. 1981-től azonban önállóan kellett folytatnom a munkát. Igaz ugyan, hogy a családom mindvégig komoly segítséget nyújtott ebben és a polgári foglalkozásom miatt a munka irányításához is értettem, az azonban nekem is nagy kérdés volt akkor, hogy milyen bort tudok készíteni.

Bizonyítanom kellett, hogy ezt is meg tudom csinálni.

A ’81-es szüret ugyanakkor olyan jól sikerült, hogy rögtön díjat is nyertem vele, amely jó inspirációt jelentett a folytatáshoz.

Hogyan zajlott ez a folytatás akkoriban? Milyen lehetőségek adódtak a szocializmus gazdasági viszonyai között?

Rengeteget tanultam édesapámtól és az is igaz, hogy kezdetektől fogva építettem az általa megteremtett kapcsolatokra. Ennek köszönhetően érkeztek hozzánk akkortájt vendégek a HungarHotels képviseletében, akik rögtön a kóstoló után jelezték, hogy szállítanának tőlem az egységeikbe. Így kerültek be először a boraim a pécsi és környékbeli szállodáikba, valamint a Pannónia és a Minaret éttermekbe. Ezek már palackos kiszerelések voltak, 0,75-ös és 0,375-ös méretekben.

A kereskedelem is fontos szegmens volt, a környékbeli Áfész-üzletekben már olyan palackozott borokkal tudtam megjelenni a nyolcvanas években, amelyekre rá volt írva, hogy „Bock József pincéjéből”.

Ez a periódus 1981-től 1987-ig tartott és sokat segített az, hogy látták a nevemet leírva.

1991-ben aztán Budapestről jöttek borkereskedők, akiknek a révén több más kiváló villányi borásszal együtt sikerült bejutnom neves fővárosi éttermekbe, szállókba is. Garamvárival, Tiffánnal és Polgárral együtt jelent meg a borunk és a nevünk egy kóstoló után a Gundelben, majd a Hiltonban és a Kempinskyben. Ez egy igazán lendületes időszak volt, a magyar gasztronómia legjobb helyein tudtunk megjelenni több más villányi kollégámmal együtt az elsők között. Később a sevillai világkiállításra is szállítottunk.

A rendszerváltás időszaka volt tehát az, amikor igazán felgyorsultak az események?

Igen, ez egy nagyon izgalmas időszak volt. Több tényező is egyszerre változott meg az előnyünkre: a kereskedelem, a gasztronómia és a vendéglátás nyitott volt az új dolgokra, megváltoztak az ellátási láncok is, valamint komolyabb külföldi jelenlét volt Magyarországon.

1990 és ’92 között mintegy 60 ezer külföldi menedzser élt Magyarországon. Ők megkóstolták a Gundelben a borainkat és a visszajelzések szerint azt hitték, hogy ezek átcímkézett francia borok. Nem hitték el, hogy Magyarországon ilyesmi fellelhető.

Volt, hogy felhívtak minket, hogy jönnének és hordóból is megkóstolnák a tételeket.

A kilencvenes évek a saját vendéglátás miatt is fontos volt számunkra. 1994-ben elkezdtem építkezni, 1996-ra lett így egy négyszobás kis panzióm Villányban. Jöttek is a vendégek, úgy mentek el, hogy megpakolták az autókat, nem egyszer leért a sárvédő, amikor távoztak.

Az élénk kereslet jó bevételt hoz, de felmerül rögtön az igény a fejlesztésekre. Volt erre forrása?

Fontos volt, hogy a keletkezett bevételt nem szórtam el, nem vadászgattam Afrikában, nem kirándulgattam Amerikában, nem vettem értelmetlen dolgokat. A kilencvenes évek második felében 2 hektárnyi saját területen gazdálkodtam, de már vásároltam szőlőt a környékből. Folyamatosan vettem ugyanakkor újabb és újabb területeket, költöttem az infrastruktúrára, tartályokat és mindenféle eszközöket vettem. Ma egy negyven szobás, négycsillagos wellness-szállóval tudjuk fogadni a vendégeket.

Hogy látja a mai magyar borágazatot és azon belül Villány helyzetét? Képes a hazai kínálat lépést tartani a világgal? Egyáltalán észrevesznek bennünket nemzetközi szinten?

Talán szerénytelenül hangzik, de a boraink, a magyar borok általában ma még alul vannak értékelve. Itt nem csak a sajátomról beszélek, hanem Villányról és a magyar borról általában. Messze nincs meg az a fizetőképes kereslet még idehaza, amely valós értékén tudná megvásárolni a magyar borokat. Ez akkor is igaz, ha rengeteget fejlődtünk a régi boroskóla óta, hiszen mindannyian emlékszünk még arra az időre, amikor a minőségre szinte nem is volt igény. Ebben az egykori gyenge technológia és a rendszerváltásig jellemző szemlélet is szerepet játszott: nem a minőség, hanem a mennyiség volt a lényeg.

Mára viszont már abszolút versenyképes a magyar bor nemzetközi szinten is.

A borászatra kiválóan alkalmas területeink mellé kialakult az a technológia, amely kell a sikerhez, rengeteget fejlődtek ezen a téren a borászatok. Nagyon komoly átalakuláson ment át a fajtakínálat is, amely meglátszik a szőlőkben. Itt persze vannak azért biztos pontok. A fehérborok esetében például a chardonnay örök népszerűségnek örvend, nem véletlenül. A vörösborok esetében pedig úgy vélem, hogy a kékfrankosnak helye van mindig a magyar borok között. Ebben ráadásul Villány meglehetősen jónak is számít. A hetvenes, nyolcvanas évektől kezdve azonban gyorsuló ütemben újultak meg a fajták, és mára többségében népszerű, szép és nem utolsósorban versenyképes fajtákkal dolgozhatunk.

Feljövőben vannak ugyanakkor olyan új területek, amelyeket korábban nem is bortermő vidékként ismertünk meg. Chile, Kalifornia, Ausztrália vagy Dél-Afrika mennyire képesek feladni a leckét és átalakítani a piacot?

Az újvilági borok hihetetlen komoly konkurenciát jelentenek az egész borásztársadalomnak, amelyet nem lehet félvállról venni.

El kell ismerni, hogy ezek nagyon sok esetben jó, és nemritkán kiváló borok. Elsősorban az ennek az oka, hogy a szőlő tökéletes körülményeket élvez, mindent megadnak neki, amire szüksége van. Nem egy-két hektáron, hanem 500-1000 hektáros birtoktesteken gazdálkodnak, korszerű gépesítéssel, lényegesen kisebb fajlagos ráfordítással, öntözéssel, abszolút irányítva a szőlőt és az egész folyamatot. Brazíliában például 30-40 éve még csak étkezési szőlőt lehetett találni. Ma már gyakorlatilag két és félszer szüretelnek, hiszen két teljesértékű szüret után még egy kisebb mennyiséget be tudnak takarítani, hiszen szinte folyamatosan nyár van. Chilében szintén nagyon figyelemreméltó eredményeket érnek el, egészen kiváló technológiával és nagyon komoly marketingtevékenységgel.

Ezeknél az újvilági boroknál tehát egyszerre van jelen a nagy mennyiség és a jó minőség, ezzel a párossal pedig nagyon nehéz versenyezni.

Lehet egyáltalán? Mit tehetnek egy ilyen világpiacon a magyar borászok?

Azt gondolom, következetesen a minőségre kell törekednünk úgy, hogy igyekszünk megmutatni a terroir-jelleget. Nem tudunk nyerni abban a versenyben, amiben több palackot kell szállítani, mint Chile, ez képtelenség lenne.

De meg tudjuk mutatni azt a különleges éghajlatot, talajt, tájat és az ennek nyomán született egyedi ízvilágot, vagyis a terroir-t a fogyasztóknak.

Különleges, egyedi borokat kell készítenünk, meg kell mutatni benne az adottságainkat, a tudásunkat és magunkat is. Ez utóbbi érdekében találkoznunk kell a vendégekkel, olyan arculatot kell mutatnunk, amelyet az újvilági bor nem tud adni nekik.

Hogy látja, meddig tud ezeken a célokon dolgozni? És a személyes életében, a saját borászatában milyen céljai vannak még?

Addig fogom folytatni, ameddig bírom. Nagyon akaratos személyiség vagyok, örülök, hogy a család, a feleségem, a gyerekeim segítségére számíthatok, lányom, fiam és menyem is a borászatban dolgoznak, két unokámé a jövő. Ma is reggel 8-9 órától sokszor este 10-11-ig kint vagyok a szőlőben, vagy a pincében, a szállóban dolgozom, fogadom a vendégeket.

Minden nap lemegyek a pincébe, nincs kivétel.

Délután 5-ig sosem iszom alkoholt, igaz, utána behozom a lemaradást. Nagy díjakra már nem török, de ha jön az elismerés, nem szoktam tiltakozni ellene. A legfontosabb célom mégis az, hogy az emberek jól érezzék magukat amikor a boraimmal ismerkednek, és úgy gondolják, hogy ezt újra meg kell kóstolniuk.

Fotó: Csizmadia Bálint