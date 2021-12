Energiahivatal: érdeke Magyarországnak a fokozatos áramtőzsdei integráció

A napokban hozta nyilvánosságra az európai Bizottság az új uniós gázpiaci javaslat-csomagját és erről, illetve az európai áramtőzsdék közötti együttműködés jövőjéről tárgyaltak az európai szabályozó hatóságok vezetői az Energiaszabályozók Európai Uniós Együttműködési Ügynökségének (ACER) év végi ülésén. Ezen a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatalt (MEKH) Ságvári Pál elnökhelyettes képviselte és a szerdai közlemény azt hangsúlyozza, hogy hazánknak érdeke a fokozatos áramtőzsdei integráció.

A közlemény szerint Ságvári Pál, a MEKH nemzetközi kapcsolatokért felelős elnökhelyettese az európai regulátorok évzáró ülésén üdvözölte, hogy az ACER és a tagállami szabályozó hatóságok között elért kompromisszum eredményeként az európai szintű áramtőzsdei integráció a fokozatosság elvének betartásával erősödik tovább. Bár a magyar regulátor az Ügynökség ajánlásában foglalt hosszú távú tőzsdeintegrációs jövőképpel egyetért, az ACER Szabályozók Tanácsa év végi ülésén a MEKH a regionális támogatás mellett állt ki azért, hogy az áramtőzsdék nemzeti szabályozásának felülvizsgálatára csak azután kerülhessen sor, hogy megvizsgáltuk: származik-e jóléti többlet az európai áramtőzsdék közötti verseny megnyitásából.

Az ülés során az Európai Bizottság ismertette az alacsony karbontartalmú és megújuló gázok valamint a hidrogén uniós energiapiaci szabályozásáról szóló, aznap közzétett javaslatcsomagját, amelyről a Portfolio is részletesen beszámolt.A gázdekarbonizációs csomag átfogó célja, hogy 2030-ra a gázhálózatokban már magas részarányban lehetővé váljon a földgáz mellett a megújuló gázok szállítása, valamint összekapcsolt hálózat álljon rendelkezésre a hidrogén hatékony felhasználására is. Az Európai Bizottság 2030-ra várja a hidrogén- és megújulógáz-piacok felfutását, így a javaslatcsomag is ehhez a céldátumhoz igazítja az energiapiaci szabályozás lépcsőzetes kiterjesztését. Ennek megfelelően a Bizottság a kezdeti, átmeneti időszak alatt nagyobb mozgásteret biztosítana a tagállamok számára a hidrogénhálózatokra vonatkozó alapelvektől és előírásoktól való eltérés lehetőségére.

A javaslatcsomag kiemelt kérdései kapcsán a Szabályozók Tanácsa elfogadta az ACER és az Európai Energiaszabályozók Tanácsa (CEER) közös állásfoglalását is. Az ACER és a nemzeti szabályozó hatóságok rugalmas szabályozási megközelítés alkalmazását javasolják a hidrogén- és megújulógáz-piacok kialakításához. A szabályozást ennek megfelelően a hálózatok és piacok érettségével párhuzamos ütemben érdemes felépíteni a szükséges hozzáférési, piacintegrációs szabályok fokozatos kiterjesztésével. Az állásfoglalást 2021. év végéig teszik közzé mind az ACER, mind a CEER holnapján.

Címlapkép forrása: Getty Images