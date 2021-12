Sinkó Ottó: eljött az ideje a 4. koronavírus elleni oltásnak Magyarországon

Hornyák József 2021. december 30. 10:00

Nem várhatunk arra, hogy megérkezzen az omikron-specifikus koronavírus elleni oltás Magyarországra, hiszen sokaknak már most is nagyon alacsony a védettsége a vírussal szemben. „Akik két Sinopharm vakcinát kaptak tavasszal és egy emlékeztető oltást nyáron, azoknak lehetővé kell tenni a 4. oltás felvételét” – mondta a Portfolio-nak Sinkó Ottó, a Videoton társ-vezérigazgatója a vállalat munkavállalóinak tesztelési eredményeire alapozva. Szerinte a kormánynak januárban biztosítani kell a hozzáférést a 4. oltáshoz, aminek a felvételét azoknak is érdemes megfontolniuk, akik négy-öt hónapja kapták meg a 3. dózist, hiszen jelentősen mérséklődhetett mostanra az ellenanyag-szintjük. Sinkó beszélt az oltások hatékonyságáról, a vakcinamixekről és az oltások nyújtotta halálozás elleni védelemről is.