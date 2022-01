Összeomlás szélén az oktatás, extrém terhelés alatt a tanárok

Nagyon sok iskolában okoz problémát, hogy a kötelező oltás miatt sok tanár kiesett az oktatási rendszerből. A PDSZ felmérése szerint az intézmények mintegy felénél emelik a tanárok óraszámait, vagyis "szétosztják" a kieső pedagógusok óráit a maradók között. Az iskolák mintegy harmadánál eseti helyettesítést írnának elő, ami a szakszervezet szerint ebben az esetben jogellenes, ráadásul nem is fizetik ki. Van, ahol főiskolásokat toboroznak, akik még nem végezték el az iskolát, hogy fent tudják tartani a működést.

Az állami fenntartású iskolákban a pedagógusok egy százaléka nem vette fel az oltást – közölte a szünet után az Emberi Erőforrások Minisztériuma (Emmi) a héten. Akkor azt írták, hogy minden feladatellátási helyen újraindul az oktatás a téli szünetet követően, azonban később szakszervezeti forrásokból kiderült: óriási problémák vannak amiatt, hogy sok pedagógus nem vette fel az oltást, akik nem taníthatnak.

Az Emmi szerint a 78 000 pedagógus 94%-a felvette az oltást, 3% szakorvosi ellenjavallattal, 1% miniszteri mentesítéssel rendelkezik, további 1% van betegállományban, illetve vár mentesítési kérelme elbírálására, mely napokon belül lezárul. A pedagógusok fennmaradó 1%-a az oltás felvételét követően térhet vissza az iskolába.

A Pedagógusok Szakszervezetének (PSZ) alelnöke, Gosztonyi Gábor a Népszavának azt mondta, az Emmi által közölt adatok ráadásul hiányosak, nem adnak teljes képet arról, hogy valójában mennyi tanárt küldtek el az intézményekből. Gosztonyi Gábor rámutatott, az adatok nem terjednek ki a szakképzésben dolgozó oktatókra, és mivel a területért felelős Innovációs és Technológiai Minisztérium (ITM) nem közölt adatokat, arról nincs információ, hogy a szakképző iskolákban, szakgimnáziumokban, technikumokban dolgozó mintegy 23 ezer oktató közül mennyien kényszerültek távozásra. Gosztonyi Gábor arra is felhívta a figyelmet:

számos, az oltást elutasító pedagógus már novemberben, decemberben önként távozott az intézményekből, nem várták meg, amíg fizetés nélküli szabadságra küldik őket.

Nem könnyíti meg a helyzetet az sem, hogy nincs egységes szabályozás arra, dolgozhatnak-e azok a pedagógusok, akik még a mentesítési kérelmük elbírálására várnak. Gosztonyi Gábor szerint a PSZ-hez több jelzés érkezett arról, hogy egyes iskolában oltatlanul is taníthatnak, ha már beadták a kérelmüket, de vannak olyan intézmények is, ahova nem engedik be őket.

Nagy Erzsébet, a Pedagógusok Demokratikus Szakszervezetének (PDSZ) választmányi tagja a Népszavának elmondta azt is, hogy akik január 3-a után adtak be mentesítési kérelmet, azokat elutasítják, holott sem a vonatkozó rendeletben, sem a miniszteri levélben nem volt megszabva határidő. A PDSZ felmérést is végzett arról, hogy az iskolákban hogyan oldják meg a kieső tanárok pótlását. Összesen 638 intézményből kaptak visszajelzéseket. A legtöbb helyen egy (19,2 százalék), kettő (19,6 százalék) vagy három fő (18,6 százalék) esik ki, de a szakszervezet szerint jelentős a négy fő kiesését megoldani kényszerülő iskolák aránya is (11,7 százalék).

Az intézmények mintegy felénél (46,4 százalék) emelik a tanárok óraszámait, vagyis "szétosztják" a kieső pedagógusok óráit a maradók között.

Az iskolák mintegy harmadánál (32,8 százalék) eseti helyettesítést írnának elő, ami a szakszervezet szerint ebben az esetben jogellenes, ráadásul nem is fizetik ki. Csupán az intézmények 18,2 százalékából jött olyan visszajelzés, hogy fizetett helyettesítést próbálnak előírni.

Vannak olyan iskolák is, ahova tanárszakos egyetemistákat próbálnak toborozni. Például a Balassagyarmati Tankerületi Központ egyedi “lehetőségként” adott közre hirdetést olyan negyedéves hallgatóknak, akik “szeretnék valós iskolai környezetben kipróbálni magukat” és nem félnek a kihívásoktól.

„Kedves Hallgatók! A Balassagyarmati Tankerületi Központ az alábbi lehetőséget kínálja fel elsősorban IV. évfolyamos tanárszakos hallgatók számára” – így kezdődik a felhívás, amit több helyről is megkapott a Pedagógusok Demokratikus Szakszervezete.

A felhívás szerint „részmunkaidős vagy teljes foglalkoztatás keretében olyan szakmailag felkészült nappali vagy levelező munkarend keretében tanuló hallgatókat keresnek, akik szeretnék valós iskolai környezetben kipróbálni magukat, akik nem félnek a kihívásoktól, akik szívesen tagjai lennének egy befogadó, támogató nevelőtestületnek. Igény esetén iskoláikban lehetőség nyílik az egyetemi tanulmányokhoz kapcsolódó szakmai gyakorlat letöltésére is, így szakmai gyakorlati helyük akár munkahelyük is lehet egyben. Részmunkaidő keretében az intézményvezető úgy állítja össze az órarendet, hogy az igazodjon egyetemi elfoglaltságukhoz. Akár heti 1-2-3 napra terjedő részmunkaidő is elképzelhető, minden esetben egyéni megállapodás köttetik, tekintettel hallgatói jogviszonyukból eredő egyéb kötelezettségeikre.”

A FELHÍVÁS A PDSZ SZERINT MEGERŐSÍTI: A KÖZOKTATÁS TARTALÉKAI ELFOGYTAK, A KIESŐ PEDAGÓGUSOKAT MÁR NEM LEHET PÓTOLNI.

A Pedagógusok Demokratikus Szakszervezete és a Pedagógusok Szakszervezete szerint nagyobb a baj, mint ahogy az Emmi állítja. „Van olyan megyei jogú város, ahol bedől a kéttannyelvű angol oktatás, mert nem csak hogy nem lép be az intézmény falai közé az angoltanár, hanem már meg is szüntette a jogviszonyát” – árulta el Nagy Erzsébet a Spirit FM Partvonal című műsorában.

A PDSZ országos választmányának tagja szerint EGYMI-ben, ahol sajátos nevelést igénylő gyerekekkel foglalkozó pedagógusok dolgoznak, 50 főből 20 fő nincs beoltva, az ő helyettesítésüket is meg kell oldani. A legnagyobb problémának nevezte, hogy az oltott tanárok között szétosztják a kiesettek tanóráit, kifizetetlenül.

Olyan visszajelzésünk is van, hogy pedagógiai asszisztenseket, tehát szakképesítés nélkülieket küldenek be osztályokba, sőt, már olyan is van, hogy takarítókkal felvigyáztatnak a gyerekekre, akikkel nincs most pedagógus

– fogalmazott Nagy Erzsébet.

Hozzátették, hogy a jelentkező diákoknak diplomázás után is biztos állásuk lesz az adott intézményben vagy a tankerület más iskolájában. A PDSZ szerint ez azt is jelzi, hogy nem ideiglenes problémáról van szó. Ugyanakkor rámutattak, hogy a diáktoborzás is jogellenes, törvény szerint ugyanis közalkalmazotti jogviszonyban, gyakornokként csak azokat lehet felvenni, akiknek már van végzettséget igazoló oklevelük, a diplomájuk megszerzéséhez legfeljebb csak a nyelvvizsgájuk hiányzik.

