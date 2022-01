Nagy döntés lesz ma Washingtonban, ami az európai gázválságot tovább fokozhatja

Ma szavaz az amerikai Szenátus arról a republikánus kezdeményezésről, hogy szankciókkal kell sújtania Joe Biden amerikai elnöknek az Északi Áramlat 2 vezetékpárt, és egy korábbi politikai alku alapján át kellene mennie a szövegnek, ami így tovább súlyosbítaná az európai gázválságot és vele az amerikai-uniós feszültséget. Éppen ezért a Fehér Ház nagy erőfeszítéseket tesz azért, hogy ne haragítsa magára az európai partnereket az orosz-ukrán konfliktus kezelésében és egy párhuzamos szenátusi javaslatot szorgalmaz, aminek elfogadása esetén csak akkor vetne ki Amerika szankciókat az új európai gázvezetékre, ha az oroszok megtámadják Ukrajnát. A helyzet tehát kiélezett és a szenátusi fejleményekre ma mindenképpen érdemes figyelni.

Azért cserébe, hogy több tucat diplomatát kinevezhessen Joe Biden, a minap rávette Ted Cruz republikánus szenátor a demokratákat a Szenátusban, hogy támogassák az ő javaslatának napirendre vételét, miszerint szankciókkal kell sújtani az Északi Áramlat 2-t, gyakorlatilag blokkolni kell a működésbe lépését, hiszen az Ukrajna érdekei ellen van (kikerüli az országot, így a fontos amerikai szövetséges elesik évi több milliárd dollár tranzitdíjtól). Az Északi Áramlat 2 évi 55 milliárd köbméteres kapacitású gázvezeték pár (ugyanakkora, mint az Északi Áramlat 1) és közvetlenül köti össze Oroszországot és Németországot az Északi-tenger alatt gázzal.

Az új vezetékpár műszakilag gyakorlatilag elkészült, az oroszok már fel is töltötték gázzal, így indulásra kész, de a német környezetvédelmi hatóság novemberben arra hivatkozva függesztette fel az engedélyezését, hogy a vezeték nem felel meg az uniós gázirányelvnek (szét kell választani a vezeték orosz tulajdonjogát a benne orosz futó gáztól). Emiatt most van némi papírmunkája az orosz hátterű Nord Stream AG-nek, hogy a német piacon megfeleljen az előírásoknak, a német hatóság pedig azt mondta, hogy június vége előtt nem valószínű, hogy kiadná az engedélyt, ami után még az Európai Bizottságnak is van 2+2 hónapja az engedélyt kiadni.

Így tehát most van egy időablak, amikor bár a vezeték kész, de még nincs engedélye és az amerikai törvényhozás republikánus része (némi demokrata támogatással) ezt próbálja kihasználni arra, hogy utolsó esélyként még megakadályozza valahogy a vezeték működésbe lépését. Egy komolyabb amerikai szankciós rendszer ezt el is tudná érni, ami így azt eredményezné, hogy nem tudna tovább nőni Oroszország gázszállítása Németország felé, amely egyre jobban rászorul az energia átmenet felé vezető úton a kék energiahordozóra. Tavaly év végén ugyanis a hatból három reaktorát már leállította, idén év végén pedig a maradék hármat is le fogja állítani, így a megújuló energia ingadozó termelésének kisimításához nagy szüksége van a rugalmas gázerőművekre, így tehát a gázra. Az Északi Áramlat 2-vel viszont masszívan tovább nőne Németország gázimport kitettsége Oroszország felé, igaz legalább nem kellene azon aggódnia, hogy az ukránok átengedik-e a tranzitot valamilyen orosz sérelmük megtorlásaként.

Az Északi Áramlat 2 blokkolásával tehát azt tudná elérni Amerika, hogy a legnagyobb európai gazdaság várható gázhiánya tovább fokozódjon, ami így még tovább tornászná az ég felé az európai gázárakat.

Ez nyilvánvalóan nem áll Amerikának sem direkt az érdekében, hiszen fontos szövetségese roppanhatna meg gazdaságilag is a tartósan extrém magas gázárak (és ebből következő áramárak) miatt, és az amerikai LNG-szállítmányok sem lennének képesek tartósan és teljes mértékben helyettesíteni az Északi Áramlat 2 németek felé kieső kapacitását.

Így tehát úgy kell most lavíroznia a Fehér Háznak, hogy egyszerre tartsa nyomás alatt az oroszokat, nehogy megtámadják Ukrajnát (ha viszont igen, arra is legyen hathatós válasza, lásd alább), másrészt az európai partnereket se idegenítse el a még feljebb tornászott gázárakkal.

Ted Cruz republikánus szenátor szankciós javaslata éppen ezért veszélyes a Fehér Ház és Európa szemszögéből is, mert ha átmegy a 100 fős Szenátusban, akkor azt kötelező végrehajtania Joe Biden elnöknek 15 napon belül, így gyakorlatilag olyan szankciókat róna ki a vezetékre, amelyek blokkolnák a működésbe lépését. A Szenátusban 50 republikánus szenátor van, 48 demokrata és további 2 független, akik a demokratákkal szavaznak, így gyakorlatilag szavazategyenlőség van és ilyen esetekben egy szavazáskor Kamala Harris alelnök szavazata dönt, aki ugye demokrata és így elvileg blokkolhatná a republikánus kezdeményezést. Ezzel lekerülne a javaslat a napirendről, de a Fehér Ház szempontjából az a veszélyes, hogy vannak demokrata szenátorok is, akik hajlanak az Északi Áramlat 2 szankciójára és így a republikánus javaslat támogatására. Emiatt tehát benne van a pakliban, hogy Ted Cruz javaslatát elfogadja a Szenátus többsége.

A Washington Post tegnapi információi szerint mintegy tucatnyi olyan demokrata szenátor van, akinek billeghet a szavazata és ezért számukra a Biden-kormány magas beosztású emberei „eligazítást” tartottak hétfőn zárt ajtók mögött, hogy mivel is járna, ha megszavaznák a republikánus javaslatot. A tanácskozásról kijőve az egyik demokrata szenátor, Jon Tester, továbbra is azt mondta, hogy alaposabb munkát kellene végeznie a Biden-kormánynak ahhoz, hogy rávilágítson, mi is a gond a Cruz-javaslattal. Egy másik demokrata szenátor, akiről azt gondolták, hogy majd a republikánus javaslatot támogatja, Richard Blumenthal, azt közölte szóvivője útján, hogy végül nem ezt, hanem a párhuzamos demokrata javaslatot fogja támogatni (lásd alább).

A Wahington Post cikke azonban utal rá, hogy

még mindig van jópár olyan demokrata szenátor, akiről nem tudni, hogy támogatja-e a mai szavazáson a republikánus Cruz javaslatát, vagy sem és például klímavédelmi, vagy nemzetbiztonsági okok miatt is szavazhat a gázvezeték blokkolására.

Közben a republikánusok közül 49 bizonyára támogatja majd Cruz javaslatát, az egyetlen kivétel Rand Paul lehet, aki régóta szankcióellenes.

A cikk másik érdekessége, hogy a Fehér Ház támogatásával Robert Menendez, a Szenátus külügyi bizottságának demokrata elnöke egy „ellenjavaslatot”, egy másfajta szankciós javaslatot szövegezett meg azért, hogy elcsábítsa a Cruz-féle szankciók felé hajló demokrata szenátorokat, és ne blokkolják most, egy kritikus pillanatban az Északi Áramlat 2-t.

A Menendez-féle szankciós csomag elfogadása esetén csak akkor élesedne, ha megtámadnák Ukrajnát.

A gond viszont az, hogy míg Cruz javaslatáról péntekig kötelező szavazni a Szenátusban (és várhatóan már ma csütörtökön megtörténik), a demokrata „ellenjavaslat” még csak napirendre sincs tűzve. A szankciós csomag súlyos retorziókat róna ki tehát Oroszországra (nem az Északi Áramlat 2-re) abban az esetben, ha megtámadnák Ukrajnát. A lépések között van az orosz politikai (köztük Vlagyimir Putyin) és katonai vezetők elleni személyes szankciók is, illetve gazdasági és banki büntető lépések (pl. SWIFT-rendszerből kizárás). Emellett Ukrajna védelmi képességeinek erősítése is benne van a csomagban, és arra is felhatalmazást adna, hogy minden további szükséges és megfelelő lépést megtehessen az Egyesült Államok külpolitikáját irányító Joe Biden elnök.

Gyakorlatilag tehát a Cruz javaslatával szembeni Menendez javaslat kivenné a szankciós tervek méregfogát az európaiak szemszögéből (nem direktben az Északi Áramlat 2-t blokkolná). A Bloomberg információi szerint az amerikaiak további lépéseket is bekészítettek arra az esetre, ha Putyin megtámadná Ukrajnát és emiatt a Menendez-féle szankciók életbe lépnének és esetleg erre válaszul Putyin elzárná a gázcsapokat Európa felé. Erre az esetre az amerikaiak azt terveznék, hogy az orosz energetikai infrastruktúra számára kulcsfontosságú technológiát korlátoznák az amerikaiak, hogy ez fájjon az oroszoknak és így inkább kifelé jöjjenek az szankciókra alapot adó helyzetből. Egyébként nyilván az se tartható fent sokáig az oroszok számára, hogy blokkolják Európa felé a gázszállításokat, hiszen ezzel komoly bevételektől esnek el és a megbízható szállítói megítélésük is súlyos csorbát szenvedne.

Az oroszok egyébként továbbra sem törik magukat, hogy a magas gázárak mellett több gázt szállítsanak Európa felé, mert ma már sorozatban a 24. napja kelet felé (visszafelé) áramlik a gáz nettó értelemben a Jamál-Európa gázvezetéken a német-lengyel mérési ponton. Erről bővebben tegnapi cikkünkben írtunk.

Érdemes egyébként megjegyezni, hogy a Nemzetközi Energia Ügynökség adatai szerint az oroszok már a tavalyi negyedik negyedévben is 25%-kal kevesebb gázt szállítottak Európába, mint 2020 hasonló időszakában (és 22%-kal kevesebbet, mint a járvány előtt), miközben 2020 végén még a koronavírus miatti súlyos gazdasági korlátozások idején a gázigény is alacsonyabb volt.

