Halállistára került Rusvai Miklós, Boldogkői Zsoltot leköpték - Így zaklatják a tudósokat Magyarországon

Portfolio 2022. január 19. 13:41

Már az édesanyjának is írtak gyalázkodó levelet, és folyamatosan kap fenyegetéseket a koronavírussal kapcsolatban gyakran nyilatkozó virológus, Boldogkői Zsolt, Rusvai Miklósnak pedig korábban személyi védelmet ajánlott fel az ügyészség, ugyanis egy 33 fős halállistára is felkerült – számolt be az RTL a virológus közszereplők, tudósok, szakértők zaklatásáról, fenyegetéséről.