Amerikai pénzügyminiszter: még hónapokig 2% feletti inflációt várok, ideje áthangolni a Fed politikáját

Yellen ezzel együtt visszhangozta azt, amit Joe Biden előtte nap mondott, miszerint ideje lenne „átkalibrálni” a Fed monetáris politikáját, hogy letörjék az inflációt az Egyesült Államokban. Mindez elég erős üzenet Yellentől, aki Jerome Powell elődje volt a Fed élén és részben Yellen javaslatára jelölte újra a Fed élére Biden.

A Reuters összefoglalója szerint Yellen azt is mondta az interjúban, hogy a legtöbb közgazdászt, beleértve őt is, meglepte az infláció gyorsulásának mértéke és a kormány, illetve a Fed közös felelőssége ennek a helyzetnek a kezelése, az infláció leszorítása. Jelezte, hogy szerinte ez meg is fog történni, mert a kormánynak is az a célja, hogy a jegybank által árstabilitásnak tekintett szintre leszorított inflációhoz hozzájáruljon.

Yellen egyébként azt is kiemelte, hogy bár a világjárvány súlyos megrázkódtatásokat okozott az ellátási láncokban, a járvány letörése ezeket a súrlódásokat enyhíti és ez is segít majd az infláció mérséklődésében, illetve kiemelte, hogy egy év alatt Amerika történetében a legnagyobb foglalkoztatás-bővülés történt (6,4 millió új munkahely jött létre 2021-ben), és így a munkanélküliségi ráta 4% körülre vissza tudott süllyedni.

A tegnapi jelentős amerikai részvénypiaci fordulatot és nap végi esést részben Yellen fenti nyilatkozata is kiválthatta (kalibrálja újra a Fed a monetáris politikáját), másrészt az, hogy a Reuters friss piaci elemzői felmérése azt hozta ki: legalább 3 Fed kamatemelés várható idén, illetve ősztől a jegybank által megvett eszközök egy részének leépítése is megindulhat, ez pedig együtt a szigorodó monetáris politika miatt nyugtalanságot váltott ki a részvénypiacokon.

Címlapkép forrása: Alex Wong/Getty Images