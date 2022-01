Új korszakba lépünk: több éves csúcsok dőlnek a legnagyobb kötvénypiacokon

Tavaly év végén emelkedésnek indultak, az idén is töretlenül növekednek az amerikai állampapírok hozamai, jókora pofont adva ezzel a tengerentúli részvénypiacoknak. Az ok a magas infláció és az ennek következében egyre szigorúbb monetáris politikai kilátások. Nemcsak az Egyesült Államokban, de Európában is érdekes dolgok történnek a kötvénypiacon, a német tízéves hozama ugyanis 3 év után először fordult pozitív tartományba. Átmeneti jelenségről van szó, vagy készüljünk fel a további hozamemelkedésre?

Gyors emelkedésnek indultak az amerikai kötvényhozamok az előző napokban: a 2, a 10 és a 30 éves kötvények hozamai is nőttek. A 2 éves hozama egy hónap alatt 40 bázispontot emelkedett, és jelenleg is 1% fölött van. Ezen a lejáraton már a tavaly év utolsó hónapjaiban is érezhető emelkedés volt, márpedig azért, mert a kétéves kötvény hozama a legérzékenyebb a Fed kamatpolitikájával kapcsolatos változásokra.

A tízéves kötvénynél viszont nem láttunk tavaly érdemi emelkedést: hiába vette egyre szigorúbbra a hangnemet a jegybank, a hozamszint 1,5% körül ingadozott 2021 végén. Idén év elején viszont itt is megindult az emelkedés, és a hozam két éves csúcsra ért ezen a héten kedden, amikor 1,87%-on állt. Emelkedik a 30 éves kötvény hozama is, 2,1%-ot hozhat most a leghosszabb kötvény, tavaly ezen a lejáraton láttunk magasabb hozamszinteket is.

A különböző lejáratok eltérő időzítésű hozamemelkedéséből szépen kirajzolódik az Egyesült Államok inflációs története. Tavaly az év második felében az árak meglódulását ideiglenes jelenségnek tekintették, ám ahogy romlott az ezzel kapcsolatos megítélés, úgy áraztak egyre nagyobb és hosszabb ideig szigort a piacok - ez pedig a hosszabb lejáratú papírok hozamára is elkezdett kihatni. Igazából a folyamatban inkább csak az a meglepő, hogy miért ennyire későn indult el a hosszabb lejáratok hozamemelkedése.

Miért emelkednek a hozamok?

A jelenlegi hozamemelkedés alapvetően két dolognak tudható be, és mindkettő a jegybank szigorodó monetáris politikájával kapcsolatos. A két ok nagyon közel áll egymáshoz, de a kötvényhozamok szempontjából két külön hatásról beszélhetünk:

a Fed elkezdte gyors ütemben kivezetni az eszközvásárlási programját;

és már a következő hónapokban kamatot emelhet.

A jegybank mennyiségi lazításának kivezetése (tapering) 2021 nyara óta napirenden volt, majd végül 2021 szeptemberében jelentette be Jerome Powell elnök, hogy hamarosan eljön az idő a kivezetésre. Novemberben aztán el is kezdték kivezetni a kötvényvásárlási programot, először csak havi 15 milliárd dollár értékben. Decemberben aztán ezt az ütemet havi 30 milliárdra emelték, vagyis az eredeti 120 milliárdos havi vásárlás márciusban futhat ki. A Powell vezette Fed nagyon óvatos volt tehát az eszközvásárlási program kivezetésével, mégpedig azért, hogy elkerülje az úgynevezett „taper tantrumot”: azt a jelenséget, amikor az eszközvásárlási program kivezetése túl gyorsan történik, és erre reagálva a kötvényhozamok gyors emelkedésbe kezdenek (a befektetők ugyanis aggodalmukban gyorsan eladnak).

A jelenlegi Fed mindenáron el akarta kerülni ezt a helyzetet, ezért nagyon óvatos és fokozatos volt a program kivezetésével. Végül azonban az inflációs nyomás már olyan mértékű volt, hogy a jegybank nem várhatott tovább, fel kellett gyorsítania az eszközvásárlási program kivezetését.

Várható volt, hogy a gyors kivezetésnek érezhető hatása lesz a kötvénypiacon.

Az eszköz ugyanis grandiózus volt: havonta 80 milliárd dollár értékben vásároltak kötvényeket (és plusz 40 milliárd értékben jelzálogleveleket), amely még az új kibocsátás arányában is magas (a válság mélypontján, 2020 tavaszán a jegybank még ennél is magasabb összegben vásárolt, valósággal letarolta a piacot). Novemberben ez az összeg 70 milliárdra, decemberben 50 milliárdra csökken, januárban pedig már csak 30 milliárdnyi állampapírt vásárol a jegybank. Ez a jelentős csökkenés azt jelenti, hogy a többé-kevésbé változatlan kínálat mellett az állampapírok iránti kereslet egy jelentős része eltűnt, ami egyértelműen kötvényhozam-emelkedéssel jár. Ez a hatás márciusig fenn is maradhat még.

Elkezdték komolyan venni a befektetők a Fedet

A másik ok nagyon hasonló ehhez: a befektetőkben egyre jobban tudatosul, hogy az amerikai jegybank napról-napra komolyabban veszi az infláció elleni küzdelmet. A kereskedők nyáron még csak az emelkedő inflációs aggodalmakról tessék-lássék módon nyilatkozó jegybankot láttak, akik elkötelezettek voltak a reálgazdaság támogatása mellett. Az ősz sem okozott csalódást: egyértelmű volt, hogy a jegybank betartja ígéretét, és tényleg nagyon finom mozdulatokkal vezeti ki a mennyiségi lazítást. A 2022 végére jelzett kamatemelés (mindössze egyszeri 25 bázispont) pedig szintén csak ősszel jelent meg a Fed horizontján, akkor is csak épphogy.

Aztán az év végén és idén év elején felgyorsultak az események (ehhez az inflációs nyomás mellett minden bizonnyal kellett az is, hogy Jerome Powell elnök újrajelölése után már ne akarjon annyira megfelelni a laza monetáris és fiskális politikához ragaszkodó progresszív demokratáknak), és a Fed a fentiek szerint egyre erőteljesebben taposott a fékre a kötvénypiacon.

De itt nincs vége a történetnek: a jegybank deklaráltan is törölte az átmeneti jelzőt az infláció elől, és decemberi kamatdöntő ülésükön már egyenesen 3 kamatemelést vetítettek előre az idei évre. Sőt, a Fed jelzései szerint már a mennyiségi szigorítás is elkezdődhet idén: azaz a mérlegből elkezdhetik eladni a felhalmozott állampapírokat.

A fentieket nem is pillanatszerűen érdemes vizsgálni, azaz a befektetői lélektan megértéséhez nem azt kell meglátni, hogy a jegybank épp most mit jelez előre. Sokkal fontosabb ennél a változás mértéke és tempója: az amerikai jegybank mai álláspontja, üzenetei össze sem hasonlíthatók a novemberi állásponttal. A szigorítás irányába haladás egyértelmű, és ilyen környezetben már a befektetők sem azt árazzák, hogy épp mit mond a jegybank: a piaci szereplők szerint már a négy kamatemelés a reális idén, és egyre többen gondolják úgy, hogy márciusban 50 bázispontot fog emelni a jegybank.

A Fed a maga részéről nem kommentálta az állampapír-hozamok emelkedését, és január 26-i ülésükig vélhetően nem is kapunk új iránymutatást vagy jelzést. Arra viszont aligha számíthatunk, hogy a Fed lazább üzenetet küld a korábbinál, és a kötvénypiaci kivonulása is azt vetíti előre, hogy a hozamok tovább emelkedhetnek.

Európában is látszanak már a jelek

Európában, de leginkább Németországban is hozamemelkedést látunk: 2019 márciusa óta először fordult elő a héten, hogy a 10 éves kötvény hozama átmenetileg pozitív tartományba került.

Bár az emelkedés itt messze elmarad az amerikaitól, az ok itt is hasonló, mint az Egyesült Államokban. Az Európai Központi Bank az ősz folyamán már egyre kevesebb állampapírt vásárolt, decemberben pedig bejelentette, hogy a pandémiás eszközvásárlási programot kivezetik. A vásárlások csökkenése már látszik is az adatokon.

A csökkenés jelentős, de a kötvénypiaci reakció mégsem drámai, a jegybank ugyanis a PEPP kivezetésével együtt megemelte a másik eszközvásárlási program, az APP havi keretösszegét 20 milliárd euróról 40 milliárd euróra. A német hozamok emelkedésében még egy fontos tényező is közrejátszott: a kibocsátások emelkedése. Az EKB aktivitásának csökkenése és a kibocsátás növekedése együtt okozta a kis mértékű hozamemelkedést.

A kibocsátások és a piaci kereslet alakulása rengeteg tényezőtől függ, de az egészen biztos, hogy az EKB aktivitása a következő hónapokban elmarad majd attól, mint amit tavaly láthattunk.

Nagy esély van tehát rá, hogy a hozamok emelkedése Európában is elkerülhetetlen.

Ennek a mértéke viszont elmaradhat az amerikaitól: mivel az inflációs nyomás várhatóan nem lesz annyira jelentős, mint a tengerentúlon, ezért emiatt az EKB-reakciója is visszafogottabb lehet, és nagy eséllyel a PEPP kivezetésében ki is merül. Azt sem szabad elfelejteni, hogy a sérülékeny tagállamok (Görögország, Olaszország, Portugália stb.) miatt az EKB elkötelezett a hozamok ellenőrzése mellett, és ha valahol túlzott emelkedést lát, be fog avatkozni (ahogy azt már meg is tette, a görögök számára ugyanis továbbra is életben tartja a PEPP-et). Ilyenformán tehát az amerikai kötvénypiac sokkal izgalmasabb lehet a következő hetekben-hónapokban, mint az európai.

