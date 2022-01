A legsúlyosabb időszakban jött a nagy változás a patikákban

Január elejével egy jogszabályváltozás miatt alapvető akadályokba ütközik a sokak életét megkönnyítő, - nem vényköteles – gyógyszerek házhoz szállításának szolgáltatása, mint például a láz-, fájdalom és fejfájáscsillapító, a görcsoldó vagy gyulladáscsökkentő. A gyógyszerbiztonságra hivatkozó törvénymódosítás szerint év elejétől ezen készítményeket csak gyógyszertári dolgozó szállíthatja ki, azonban piaci információk szerint ennek a feltételnek meglehetősen kevés patika tud majd megfelelni, éppen ezért kevés gyógyszertár szállít majd házhoz. A parlament döntése nyomán tehát ellehetetlenül egy, a valós piaci igényekre létrejött és feltörekvőben lévő szolgáltatás. A pandémia idején különösen hasznos ugyanis, hogy akár az egészségüket féltők vagy mozgásukban korlátozottak is a személyes kontaktust elkerülve juthassanak hozzá a gyógyszerekhez. A kormány lépése különösen érdekes a koronavírus sorozatosan tomboló hullámai fényében, hiszen ezzel megszüntet egy hatékony távmegoldást. A gyógyszertári piacot érintő változásról a Portfolio körképet készített a piac szereplőivel.

Marjai Tamás, a Hálózatban Működő Gyógyszertárak Szövetségének szakmai igazgatója kiemelte, hogy Magyarországon interneten keresztül vényköteles készítményeket korábban sem lehetett, és most sem lehet forgalmazni, ez csak a vény nélküli gyógyszerek (OTC-gyógyszerek) esetében lehetséges, azonban az ezen készítmények kiszállítására vonatkozó szabályok jelentősen változtak január elejével. Korábban erre három lehetőség volt:

a személyes átvétel, amikor a beteg a gyógyszertárban a korábban kifizetett gyógyszerét veszi át,

a legnépszerűbb lehetőség az volt, hogy a gyógyszertár megbízott egy csomagküldéssel foglalkozó céget - pl. a Magyar Postát, a GLS-t, a DHL-t, a Kifli.hu-t, a foodpandát - és ők juttatták el a gyógyszereket a betegeknek,

házhoz szállítás, amikor a gyógyszertár nem egy futár- vagy csomagküldő céget bíz meg, hanem saját személyzettel és eszközzel szállítja ki a betegnek a gyógyszert.

Problémás logisztika és eszközbeszerzés, ráadásul hiány van munkaerőből is

Az internetes gyógyszerforgalmazás során döntően a második opcióval éltek a gyógyszertárak és a betegek is, ugyanakkor tavalyról idén január 1-jére a jogalkotó megszüntette a csomagküldés lehetőségét, tehát az internetes gyógyszerforgalmazás a vény nélküli készítményeknél megmaradt, viszont a kiszállítás csak a legnépszerűbb módon már nem lehetséges. A saját személyzettel és eszközzel történő kiszállítás meglehetősen drága mulatság egy patikában - hívta fel a figyelmet Marjai Tamás, aki szerint figyelembe kell venni, hogy hasonlóan más ágazatokhoz, a közforgalmú gyógyszerellátás is munkaerőhiánnyal küzd. Eleve kevés a jelenlegi feladatok ellátására is a gyógyszerész és a gyógyszertári szakasszisztens, akiket nem biztos, hogy futár vagy logisztikai feladatokra kellene befogni. Még ha ezt meg is lehet oldani, akkor ennek a költsége jóval magasabb lenne, mintha direkt, a feladatra optimalizált futárcég végezné. Továbbá az is fontos szempont, hogy minden gyógyszertárnak magának kell megszerveznie a házhoz szállítást, amelyhez a fentiek alapján biztosítani kell a szükséges feltételeket. Ez egyrészt idő- és energiaigényes, másrészt pedig nem biztos, hogy hosszú távon is fenntartható. Összességében logisztikai problémák vannak jelen a távolság és az idő miatt, emellett a munkaerőhiány is problémát jelent, ráadásul az eszközbeszerzés terén is akadnak gondok - osztotta meg a Portfolio-val az igazgató, aki a helyzet érzékeltetésére összefoglalóan azt a kérdést tette fel, hogy

megengedhetjük-e magunknak Magyarországon azt, hogy egészségügyi diplomás szakemberek autót vezessenek és árut fuvarozzanak ahelyett, hogy a betegekkel foglalkozzanak.

Azt is megtudtuk, hogy a piaci szereplők még nagyon az elején vannak a rendelethez történő alkalmazkodásnak, sokáig ugyanis bíztak abban a gyógyszerészek, hogy végül a házhozszállítási lehetőségek átszabását a parlament nem fogadja el, így sok gyógyszertárnak még nem is volt ideje reagálni. A piaci felmérések alapján vannak olyan gyógyszertárak, akik teljes egészében megszüntették a gyógyszerek elérhetőségét a webshopokban, mások személyes átvétellel forgalmazzák a gyógyszereket, vagyis mintha a beteg bemenne a patikába és ott vásárolná meg őket, valamint van olyan gyógyszertár is, amely megkezdte a házhoz szállítás feltételeinek kidolgozását, ugyanakkor mint, ahogyan korábban is említette az igazgató, ennek a szolgáltatásának a kiépítése időbe telik. A szakember ezért úgy véli, hogy sokkal kevesebben választják majd ezt a lehetőséget, mint amennyien a csomagszállítással éltek. Ez pedig azt is jelenti egyúttal a gyakorlatban, hogy a fogyasztók lehetőségei szűkülnek lényegesen.

Kaló Tamás, a Phoenix Pharma Zrt. vezérigazgatója, kereskedelmi igazgatója érdeklődésünkre szintén azt emelte ki, hogy a januártól érvényes jogszabály lehetővé teszi a házhoz szállítást, de a probléma az, hogy ez a megoldás meglehetősen drága a gyógyszertáraknak, hiszen a szakdolgozónak kell autóba ülnie és elvinnie a beteghez a gyógyszert. A szektorban tapasztalható egyfajta munkaerőpiaci feszültség, mivel kevés gyógyszerész van az országban, ezért nehéz munkaerőt találni.

Január 1. óta még kevés idő telt el, így egyelőre nincs elég tapasztalat arról, hogy melyik patikák vállalják ezeket az extra terheket. Ezt február környékén lehet majd legkorábban látni.

PIACI INFORMÁCIÓi SZERINT MEGLEHETŐSEN KEVÉS GYÓGYSZERTÁR SZÁLLÍT MAJD HÁZHOZ.

Tudomása szerint a szektor szereplői alkalmazkodtak a törvényhez, megtették azokat a technikai változtatásokat a webshopokban, amelyek figyelmeztetik a lakosságot arra, hogy az általa kiválasztott nem vényköteles gyógyszert nem kérheti házhoz szállítással, csak személyes átvétellel. A gyógyszer-nagykereskedő vezérigazgatója szerint is rendkívül meglepő a törvényváltoztatás időzítése. A koronavírus-járvány ösztönzőleg hatott az online kereskedelem bővülésére, mivel nagy igény mutatkozott a szolgáltatásra lakossági oldalról. Meglepőnek tartja a gyógyszerészeti kamara által szorgalmazott törvény változtatásának érvelését, mivel információi szerint nem készült olyan hatástanulmány, amely vizsgálta volna a csomagküldést gyógyszerbiztonsági szempontból.

Bagosi Erik, a debreceni Tócós Patika gyógyszertárvezetője megkeresésünkre kiemelte, hogy a gyógyszertárakra vonatkozik egy személyi minimum rendelet, amely kimondja, hogy a nyitvatartási idő és vényszám figyelembevételével mennyi gyógyszerészt és szakasszisztenst kell alkalmazni. Viszont a szakember, aki éppen kiszállít, az nem számít bele ebbe a minimum létszámba. A vezető szerint a munkaerőhiány miatt sok gyógyszertár nem is élt a gyógyszerkiszállítás lehetőségével és a jövőben sem fog. Ezt inkább a nagyobb gyógyszerláncok képesek megoldani, nyilván ezért lépéselőnyben is vannak. Véleménye szerint potenciális kockázatot jelenthet a jövőben, hogy a szolgáltatás kivezetése miatt több ember talál majd rá olyan külföldi forrásokra, ahonnan be tudja majd szerezni a terméket csomagszállítással.

Kényelmi szolgáltatás közegészségügyi jelentőséggel

Marjai Tamás szerint a lakosság részéről mindig is volt egy igény, hogy otthonról kényelmesen szerezze be a gyógyszereket. Ez már egy ideje megvan, mivel 2007 óta lehetőség van online gyógyszerforgalmazásra, amely a pandémia berobbanásakor nemcsak kényelmi, hanem közegészségügyi kérdéssé is vált. Sokan vannak azok, akik nem szeretnének gyógyszertárba menni, ahol nagyobb az esélye a megfertőződésnek. A szolgáltatás közegészségügyi jelentőségére a HGYSZ is felhívta a figyelmet a törvény elfogadási fázisaiban. Álláspontjuk szerint különösen a világjárvány idején nem volt célszerű megszüntetni a szolgáltatást, hiszen nagyon sok beteg így oldotta meg a vény nélkül kapható gyógyszerek beszerzését. Voltak olyan betegek is, akik olyan településre is rendeltek gyógyszert, ahol vagy nincs gyógyszertár vagy helyben nem tudta beszerezni az adott terméket. A nagyobb településeken, például a fővárosban és a megyeszékhelyen több futárcég viszonylag rövid határidővel vállalt kiszállítást, a visszajelzések szerint főként idős betegek rendeltek, illetve olyanok, akik nem tudták elhagyni otthonukat, valamint azok az édesanyák, akik beteg gyerekkel tartózkodnak otthon. Általában azok használták ezeket a beszerzési formákat, akiknek valamilyen módon nehéz volt eljutniuk gyógyszertárba. Az eddigi visszajelzések közül kiemelte még azt is, hogy

LEGINKÁBB A BETEGEKNEK HIÁNYZIK A MEGSZŰNT SZOLGÁLTATÁS,

amely lehetővé tette olyan gyógyszertári kategóriájú termékek, mint például fájdalom-, láz- és köhögéscsillapítók, hashajtók, hasmenésgátlószerek kiszállítását. A rendelet szerint a továbbiakban is házhoz lehet szállítani gyógyászati segédeszközöket, tápszereket, illetve egyéb termékeket, étrendkiegészítőket és kozmetikumokat.

Marjai Tamás érdekességként említette, hogy nagyon sok esetben előfordult, hogy egy multivitamin, egy kalcium készítmény vagy vitaminkészítmény elérhető volt gyógyszer és étrendkiegészítő formában is az interneten. Azzal, hogy a gyógyszerek internetes forgalmazását megszüntették, gyakorlatilag az étrendkiegészítők online forgalmazása előtérbe kerül.

Többmilliárd forintos piacba nyúlt bele a kormány

Marjai Tamás ismertette, hogy békeidőben 150 ezer online megrendelés érkezett a gyógyszertárakba, ennek a körülbelül a fele volt olyan, amely gyógyszert is tartalmazott. Járványhullámban ez a szám havi 300 ezerre emelkedett.

Üzleti oldalról nézve a szabályozás különböző módon érinti a gyógyszertárakat: Magyarországon mintegy 2300 gyógyszertár működik, a tavalyi év végén már több mint 500 patika, vagyis minden ötödik foglalkozott internetes gyógyszerforgalmazással. Ennek hátterében főleg a koronavírus-járvány hatása áll, de az elmúlt 2-3 évben 50-80 százalékkal nőtt az internetes gyógyszerforgalmazás mértéke. Tehát egy dinamikusan növekvő szolgáltatásról beszélünk, viszont az összértékben és összforgalomban még nem volt kiemelkedő,

A VÉNY NÉLKÜL KAPHATÓ TERMÉKEK ONLINE ÉRTÉKESÍTÉSE 3 SZÁZALÉKOT, BECSlések SZERINT 4,5-5 MILLIÁRD FORINTOT TETT KI.

Marjai Tamás kitért arra is, hogy a döntés a Magyar Gyógyszerészeti Kamara javaslatára született meg. A HGYSZ szakmai álláspontja szerint azonban ez a módosítás figyelmen kívül hagyja a valós lakossági igényt, ami részben kényelmi szolgáltatás, részben a pandémia miatt közegészségügyi kérdéssé is vált. Azzal ugyanakkor egyetértenek, hogy a szabályozás nem volt naprakész és lehetett volna rajta fejleszteni, viszont azzal, hogy betiltották, minden lehetőséget elvettek a patikáktól és a betegektől is, ahelyett, hogy jövőbe mutató szabályozással ezen innovatív terület fejlődését elősegítették volna.

Bagosi Erik, a debreceni Tócós Patika gyógyszertárvezetője szerint egészségügyi szempontból nem éppen a legideálisabb helyzetben lévő világrendben vezettek ki olyan szolgáltatást, amellyel megelőzhetők lennének újabb megfertőződések. Továbbá a rendelet nem volt megfelelően kommunikálva a betegek felé, ezért sokan januárban szembesülnek azzal, hogy már nem érhető el a szóban forgó szolgáltatás, amelyre az általa üzemeltetett patika tapasztalatai alapján van észszerű kereslet a lakosság részéről. A szabályozást is ennek megfelelően kellett volna alakítani a digitális technikák alkalmazásával, teljes betiltás helyett.

EZZEL A LÉPÉSSEL A TERÜLETEN MAJDNEM 20 ÉVET LÉPNEK VISSZA.

Kaló Tamás, a Phoenix Pharma Zrt. vezérigazgatója, kereskedelmi igazgatója kiemelte, hogy a gyógyszertári készítményeknek alapvetően nem magas az árrése, amelyen osztozni kell a patikának akkor, ha csomagkiszállítóval szerződik, ezért a szolgáltatás nem az extra profitról szólt a résztvevőknek, sokkal inkább a digitális világban otthonosan mozgó társadalom igényeit hivatott szolgálni. Európában csak pár ország van, ahol tiltott a vényköteles gyógyszerek internetes forgalmazása és kiszállítása, de akadnak olyan országok is - például Németország, Hollandia -, ahol vényköteles gyógyszereket is lehet csomagküldéssel szállítani. A dinamikus digitális fejlődés során ez a gyakorlat megkerülhetetlen, egyre erősödni fog a fogyasztói igény erre, ezért a kérdés a jövőben valamikor biztosan terítékre kerül majd - tette hozzá.

Marjai Tamás úgy tudja, hogy Európában Bulgáriában és Görögországban még nem vezették be az internetes gyógyszerforgalmazást, de olyan országról még nem hallott, amelynél hozzánk hasonló visszarendeződés ment volna végbe: vagyis hogy megengedték ezt a gyakorlatot, majd utána a csomagküldést betiltották volna.

A KORMÁNYZAT AZT ÍGÉRTE, HOGY NEMCSAK BETILTJÁK A TEVÉKENYSÉGET, HANEM SZAKMAI SZEMPONTOK SZERINT ÚJ SZABÁLYOZÁSSAL JELENNEK MEG.

Továbbá reméli, hogy ennek az egyeztetése minél előbb elkezdődik, és minél hamarabb születik egy megoldás arra, hogy ismét lehessen internetes gyógyszerforgalmazáshoz kapcsolódóan csomagküldéssel betegeket ellátni. A szövetség szerint mindenképpen szükség van az online gyógyszerforgalmazás további lehetőségének megteremtésére, így szeretnének részt venni abban, hogy egy olyan szakmai és jogi környezet alakuljon ki, ahol a beteg- és a gyógyszerbiztonság maximálisan garantált.

Nem konzisztens a szabályozási rendszer

Míg online már nem vásárolhatók meg egyes vény nélküli gyógyszerek, addig azok a mai napig elérhetők benzinkutakon és drogériákban is, illetve azokon a kistelepüléseken, ahol nincs gyógyszertár, mivel ott nem vényköteles gyógyszerek bizonyos részét a kisboltok is forgalmazhatják. Bagosi Erik, a debreceni Tócós Patika gyógyszertárvezetője szerint hogyha a gyógyszerbiztonsági szempont volt a mérvadó a döntésnél, akkor a csomagszállítással egyidőben ki kellett volna kerülniük ezen termékeknek a benzinkutakról, drogériákból is, a Magyar Falu Programból, tehát sok olyan helyről, ahol nem szakember van a rendelés végén. Továbbá úgy vélte, hogy OTC-gyógyszerrel is lehet nagy bajokat okozni, ezért fontos, hogy a páciens a bajáról szakemberrel konzultáljon, aki nagyságrenddel pontosabb gyógyszert, kezelést tud javasolni, mintha az internetről próbálna informálódni.

A SZÖVETSÉG SZINTÉN KIFOGÁSOLJA, HOGY AZ ÚJ SZABÁLYOZÁSI KÖRNYEZET NEM KONZISZTENS, MIVEL A FENTEBB FELSOROLT HELYEKEN A VÁSÁRLÓ SEMMILYEN SZAKMAI SEGÍTSÉGET NEM KAPHAT,

ezzel szemben az online gyógyszerforgalmazás esetében van lehetőség arra, hogy a gyógyszertár vagy a gyógyszerész tájékoztassa a beteget. A betegek kérdés esetén több módon is elérhetik a hazai patikákat, mivel azok elérhetők telefonon, de chat ablakokat is működtetnek és Messenger, Viber üzenetre is válaszolnak, sőt Skype-on és e-mailen keresztül adnak tanácsot. Ugyanakkor azt is megjegyezte, hogy az online gyógyszertanácsadás még gyakorlatilag gyerekcipőben jár Magyarországon, nem sok gyógyszertár foglalkozik ezzel és nem is olyan régen, hiszen az internetes gyógyszerforgalmazás felfutása is az elmúlt két évben történt meg. Úgy véli, hogy az általa említett telefon és chatszolgáltatások mellett lenne jobb lehetőség a betegek tájékoztatására. Az Egészségügyi Szolgáltatási Térnek, az EESZT-nek van telemedicina szolgáltatása, amely az orvos és a beteg közötti konzultációra jött létre. Ennek mintájára elképzelhetően tartanák a telefarmácia szolgáltatást, amelyen keresztül ellenőrzött körülmények között a beteg és a gyógyszerész veheti majd fel a kapcsolatot.

Fontos lépés a gyógyszerkiszállítás a magyarországi gyorskereskedelem kiterjesztésének

A foodpanda szerint a gyógyszertárak bevonása fontos lépése a magyarországi gyorskereskedelem kiterjesztésének, amiben a korábban NetPincérként ismert cég már évek óta az élen jár. A Portfolio érdeklődésére a Kifli.hu megosztotta, hogy a rendelet hatását azonnal érezték, mivel az OTC termékek a BENU szortiment közel 30%-át tették ki, illetve ezen termékkör adta a forgalom felét. Ezeket a termékeket el kellett távolítania a Kifli-hu-nak, amely a kiszállító cég szerint elsősorban azért szomorú, mert a vásárlóik így újra arra kényszerülnek, hogy személyesen jelenjenek meg a gyógyszertárakban, ahelyett, hogy az otthonuk biztonságában vennék át a termékeket. A Kifli.hu ismertette, hogy 2021-ben a rendelések egyszámjegyű százalékában volt benne patikai termék. Nagyjából húszezer vásárló élt a szolgáltatással, elsősorban idősek, mozgássérültek, kisgyerekesek és azok, akik éppen Covid-fertőzés miatt karanténban voltak. Fejfájás, láz- és fájdalomcsillapítók, cseppek, orrspray-k voltak a legnépszerűbb termékek. Olyasmik, amik ha este elfogy és reggel csönget vele a futár, az felér egy fél győzelemmel. A Kifli.hu úgy véli, hogy a szolgáltatás nagyban megkönnyítette a vásárlóik életét. A Rohlik csoport többi cégénél ilyen szabályozás nem fordult elő. Meghökkenve figyelik a magyarországi eseményeket, és minden támogatást megadnak a Kifli.hu-nak a megoldás keresésében.

A KIFLI.HU EZT NEM HAGYJA ENNYIBEN, MEG FOGJA TALÁLNI A MEGOLDÁST A KIALAKULT HELYZETRE.

A 30 percen belüli gyógyszerkiszállítás már a múlté

Az elmúlt három évben több, a foodpanda által ismert elemzés szerint is nagy mértékben, akár 50-80 százalékkal nőtt az online gyógyszerforgalom Magyarországon, amely egyrészt a járvány hatásainak, másrészt a változó fogyasztói elvárásoknak tudható be. A gyógyszertári termékek kiszállítását a foodpandánál hosszú hónapok szakmai előkészítése előzte meg, hiszen kiemelten fontos volt, hogy a szabályzói elvárásoknak minden szempontból megfelelő működést építsenek ki és jó fogyasztói élmény várja a megrendelőket. Ennek részeként a platformhoz kizárólag az Országos Gyógyszerészeti és Élelmezés-egészségügyi Intézet által regisztrált, hivatalos webshoppal rendelkező patikák tudnak csatlakozni. A foodpanda első gyógyszertári partnere az Alma Gyógyszertárak és Gyöngy Patikák hálózata, akikkel a szolgáltatás elindításától kezdve arra törekszenek, hogy a tőlük megszokott módon a főváros mellett minél gyorsabban, országos szinten is minél szélesebb körben elérhetővé tegyék a gyógyszertári termékek rendelését, ezzel az innovációval is segítve az emberek mindennapjait.

AZ INDULÁS ÓTA CSATLAKOZOTT 51 GYÓGYSZERTÁRNAK KÖSZÖNHETŐEN MÁR NEMCSAK BUDAPESTEN, HANEM 15 VIDÉKI VÁROSBAN IS AKÁR 30 PERC ALATT HÁZHOZ RENDELHETŐK A JOGSZABÁLYOK SZERINT ENGEDÉLYEZETT PATIKAI TERMÉKEK.

A Woltnál a gyógyszerkiszállítás ősszel indult, csak budapesti lefedettséggel, így tájékoztatásuk szerint a gyógyszertárból rendelők arányát nem lehetne összevetni az ételt rendelőkével, de folyamatosan és dinamikusan nőtt. Decemberben már 50%-kal többen vásároltak a Wolt partnergyógyszertáraiból, mint októberben.

A DECEMBERI RETAIL FORGALOM 10%-ÁT JELENTETTE A PATIKÁKBÓL SZÁRMAZÓ MEGRENDELÉS.

A jogszabály életbe lépése óta érezhető némi visszaesés, ami a Wolt szerint annak is betudható, hogy sok felhasználóban már rögzült, egyáltalán nem lehet 2022. január 1-től gyógyszertárból bármit is házhoz rendelni. Ugyanakkor a nagyobb kínálattal rendelkező patikáknál most is elég jelentős a forgalom - elsősorban az antigéntesztek rendelései miatt. A Wolt a 30 percen belüli kiszállításra törekszik - mivel a partnergyógyszertárak elérhetősége nem olyan széles, mint például az éttermeké, konkrét helyszíntől függően ez az idő valamennyit módosulhat.

Gyorsteszteket és maszkokat rendelnek leginkább házhoz

A Wolt tájékoztatása szerint a tavalyi év végéig a leggyakrabban rendelt termékek között szerepeltek a láz- és fájdalomcsillapítók, a megfázás, influenza tüneteinek kezelésére szolgáló szerek - ezeket január 1. óta már csak személyesen lehet megvásárolni. Arra van lehetőség, hogy az applikáción keresztül valaki előre megrendeli a termékeket, és a patikában már sorbanállás nélkül átveheti. A COVID-19 gyorstesztek, maszkok már tavaly is a legtöbbet rendelt termékek között szerepeltek -

A TAVALYI ÉV LEGNAGYOBB ÖSSZEGŰ RENDELÉSE IS A GYORSTESZTEKHEZ KÖTŐDIK, AMIKOR VALAKI 279 960 FORINTÉRT RENDELT BELŐLÜK.

Idén is sokan keresik a teszteket és maszkokat. Továbbra is elérhetők a Wolton keresztül a gyógyszertári kínálatban az antigéntesztek, maszkok, de akár terhességi tesztek, kozmetikumok, vitaminok, étrendkiegészítők, baba-mama termékek, szájápolási termékek is.

A FOODPANDA SZERINT A GYÓGYSZERTÁRAK BEVONÁSA FONTOS LÉPÉSE A MAGYARORSZÁGI GYORSKERESKEDELEM KITERJESZTÉSÉNEK.

A vállalat hosszú távú stratégiája, hogy a fogyasztók országszerte minden olyan terméket házhoz tudjanak rendelni, amire rövid időn belül szükségük lehet, ezáltal a problémáikra gyorsan találhatnak megoldást, az életük pedig még kényelmesebb lehet. Ebben segít az online gyógyszertári kiszállítás is, de például ennek része a - már itthon is népszerű - élelmiszerek, kozmetikumok vagy éppen táplálékkiegészítők azonnali kiszállítása. A foodpandánál is a különböző Covid-gyorstesztek és a légúttisztító inhaláló készítmények a legnépszerűbb patikai termékek.

A GYORSTESZTEKBŐL A SZOLGÁLTATÁS INDULÁSA ÓTA ÖSSZESEN 1112 DARABOT RENDELTEK A FOODPANDA-FELHASZNÁLÓK.

Ugyanakkor céljuk, hogy rövid időn belül minden olyan terméket kiszállítsanak, amelyet a szabályozás lehetővé tesz, és a magyarok szívesen rendelnek. A vény nélkül kapható gyógyszerek kiesésével is számtalan népszerű terméket lehet házhoz rendelni a patikákból: vitaminokat és egyéb ásványi anyagokat, szépség- vagy babaápolási termékeket, egyszóval mindent, ami a gyógyszereken kívül egy patikában általában kapható. A foodpanda kész azonnal reagálni a szabályozás változására.

