Bármelyik pillanatban kitörhet a háború, ami Magyarországnak is fájdalmas lenne

Egyre aggasztóbb a helyzet az orosz-ukrán határon, a csapatösszevonások után bármelyik pillanatban invázióba kezdhet Oroszország, úgy tűnik, hogy egyre kisebb az esély a helyzet tárgyalásos rendezésére. Ha kirobban a háború, akkor pedig a gazdaság is megérezheti annak hatásait. Ebből a szempontból kevesebb a veszítenivalója az Egyesült Államoknak, Európa sokkal nehezebb helyzetben lehet.

Nő az esély egy orosz-ukrán konfliktusra

Az elmúlt napokban egyre aggasztóbb hírek érkeznek az orosz-ukrán határról, és ezen a múlt heti külügyminiszteri találkozó sem segített sokat. Persze eleinte a hivatalos diplomáciai nyelvben inkább optimista nyilatkozatok hangzottak el az egyeztetések után, azonban a helyzet romlását jelzi, hogy vasárnap az USA már Ukrajna elhagyását javasolta állampolgárainak, illetve megkezdte a külképviseleteken dolgozó diplomaták családjainak hazautaztatását.

További kockázatot jelez, hogy a New York Times információi szerint Joe Biden amerikai elnök már több ezer katona telepítését mérlegeli Kelet-Európába. Állítólag az amerikai kormányzat a héten dönthet a kérdésben, mindenesetre lehetséges forgatókönyvként ezt is felvázolta a Pentagon az elnök számára. Egy ilyen lépés pedig szinte biztosan tovább súlyosbítaná a helyzetet, hiszen az oroszok a múlt héten éppen azt követelték, hogy az USA tartsa tiszteletben kelet-európai hatalmi ambícióikat.

Vagyis egy ilyen amerikai lépést nehéz elképzelni, hogy Vlagyimir Putyin békülékeny gesztusként értékelne.

Európának sokkal több a veszítenivalója

Joe Biden a múlt héten egy nyilatkozatában utalt arra, hogy lehet törés a NATO-n belül az esetleges Oroszországgal szembeni szankciókkal kapcsolatban, aztán gyorsan helyesbített, hogy a szövetség minden ellenséges orosz lépést megtorolna. Az elszólás azonban már jelzi, miért van nehéz helyzetben a katonai szövetség:

gazdaságilag Európának sokkal több a veszítenivalója.

Vagyis az USA könnyebben dobálózik az esetleges szankciókkal és amerikai katonák telepítésével a térségbe, Nyugat-Európának viszont kétszer meg kell gondolnia minden lépést. A legfontosabb, hogy a kontinens legnagyobb olaj- és gázforrása továbbra is Oroszország. Ráadásul az energiaárak már jelentősen emelkedtek az utóbbi hónapokban, mindenhol az egekbe lökve az inflációt, a konfliktus további elfajulása csak súlyosbítaná ezt a problémát.

Összességében Európa ötödik legnagyobb kereskedelmi partnere Oroszország, miközben az USA-ban alig fér be az első harmincba – írja a Bloomberg. Ráadásul az oroszoknak jelentős érdekeltségeik vannak olyan európai cégekben, mint az IKEA, a Royal Dutch Shell vagy a Volkswagen, ezeket szintén érzékenyen érintenék a gazdasági szankciók.

Jelenleg az európai energiaárak jelentik a legnagyobb félelmet

- kommentálta a Bloombergnek Tim Ash, a Bluebay Asset Management szakembere. Szerinte Vlagyimir Putyin a gázárakkal akarja sakkban tartani Európát ezen a télen, ez lehet az esetleges ukrajnai invázió fő oka is. És éppen ezért sürgetheti az idő az oroszokat, tavasztól lényegesen kisebb gazdasági fájdalommal járna Európának is egy háború.

Nemrég a német külügyminiszter is arról beszélt, hogy az Oroszország elleni szankcióknak csak akkor van értelmük, ha hatékonyak. Ezzel arra is utalt, hogy a Krím 2014-es orosz megszállása után meghozott büntetőintézkedések vesztese is az Európai Unió volt az oroszok mellett. A Kieli Világgazdasági Intézet három évvel a Krím bekebelezése után készített elemzése szerint az oroszok 35,8 milliárd dollárnyi exporttól estek el, de Németország is 23,2 milliárdot bukott, Franciaország pedig 4,7 milliárd dollárt. Közben az USA exportja 0,3 milliárd dollárral nőtt Oroszországba.

Közben Oroszország már felkészült az esetleges szankciókra, nehéz jelenleg olyan büntetőintézkedést hozni, ami sarokba szorítaná – véli Szabó Viktor, az Aberdeen Asset Management londoni portfóliómenedzsere.

De milyen szankciókról lehet szó? Az ING Bank elemzője szerint több lehetséges intézkedés is szóba jöhet az oroszok ellen:

Kizárás bizonyos nem katonai technológiákból.

Bizonyos orosz cégek kizárása a külföldi finanszírozásból

Nyugati alapoknak megtiltani, hogy orosz állampapírokat vegyenek. Ez 10 milliárd dollárba kerülne Oroszországnak évente.

Oroszország kizárása a SWIFT nemzetközi fizetési rendszerből, amivel nehezebbé válna az évi 535 milliárd dolláros orosz export bonyolítása.

Persze nem csak az olajról és a földgázról van szó, Oroszország fontos exportőr például alumíniumból, nikkelből, acélból és műtrágyából.

A szankciók oldaláról már csak a nagyon kemény intézkedések maradtak. Önmagában Ukrajnában nehéz Amerikának károkat okozni, illetve nehéz olyan szankciókat kivetni, ami csak az oroszoknak fájna, Európának nem - mondta a Portfolio kérdésére Deák András, a Közgazdasági- és Regionális Kutató Központ (KRTK) Világgazdasági intézetének kutatója.

Amit az USA egymaga is meg tud lépni, az Oroszország lekapcsolása a dollár rendszerről, ami gyakorlatilag az üzleti kapcsolatok megtiltását jelentené, elsősorban a pénzügyi szektornak fájna – teszi hozzá a kutató. Kiemeli, hogy hasonló már szóba került a 2014-es szankciók idején, amikor kiéleződtek az amerikai-európai ellentétek a szankciós politikával kapcsolatban. Ugyanez az ellentét mutatkozott meg 2018-ban az Irán elleni büntetőintézkedések esetén is. Ráadásul a dollár rendszerből való esetleges kizárás vissza is üthetne, ma már más forrásból is juthat dollárhoz Oroszország. Ugyanez a helyzet a SWIFT nemzetközi fizetési rendszerrel: egy onnan való kizárás nem csak az oroszoknak fájna.

Talán most először érzem annak a veszélyét, hogy Oroszország egy komolyabb nemzetközi rendbontásra készül, aminek csak egyik területe Ukrajna. Ide tartozhat a már felvetett kubai rakétatelepítés vagy a balkáni feszültségek ismételt kiélezése

- véli Deák András. Szerinte Oroszország elszántnak tűnik, hogy gátat szabjon a NATO keleti terjeszkedésének, ehhez azonban egy ukrajnai háború kevés lenne, több fronton kellene lépniük, hogy az Amerikának is fájjon.

Magyarországnak is fájna egy háború

Egy esetleges orosz-ukrán háború természetesen Magyarországot is fájdalmasan érinthetné, és nem csak azért, mert közvetlen szomszédságban vagyunk Ukrajnával. A magyar-orosz gazdasági kapcsolatok a 2008-as pénzügyi válság után ugyan veszítettek jelentőségükből, de még mindig számottevőek. A KSH adatai szerint 2020-ban 2,3 milliárd euró volt az importunk és 1,7 milliárd az exportunk Oroszország viszonylatában. Ezzel most nagyjából a teljes magyar kivitel 2%-a megy az országban, 2007-2008 előtt ez volt 3 százalék felett is.

Emellett vannak kiemelt magyar-orosz projektek, mint például a Paks-II. beruházás és az energiabehozatal szempontjából is rá vagyunk utalva Moszkvára. Nem szabad elhanyagolni a teljes európai gazdaságra gyakorolt hazai hatásokat sem, a német autógyártók esetleges keresletkiesése például a magyarországi gyárakat is érzékenyen érintené.

A gazdasági kérdések mellett biztosan szóba kerül majd a jelenlegi világpolitikai helyzet is Vlagyimir Putyin orosz elnök és Orbán Viktor jövő heti moszkvai találkozóján – véli Deák András. Szerinte a gázszállítások, illetve Paks-II. terén tudnának számunkra is fájdalmasat lépni az oroszok.

A piac máris érzi a feszültséget

A reálgazdasági hatások mellett a piaci hangulatra is hatással lehet a feszültség további eszkalálódása, ennek jeleit már hétfőn láthattuk. A részvényindexek Európa-szerte komoly mínuszban voltak, amiért egyértelműen az orosz-ukrán helyzet volt felelős. Az orosz tőzsde MOEX indexe pedig több mint 6%-kal zuhant, miközben a rubel 2,8%-kal gyengült a dollárral szemben.

A Krím 2014-es orosz lerohanása átmeneti volatilitást hozott a piacokon, de alapvetően nem rengette meg azokat – idézi a Marketwatch Steve Barrowt, a Standard Bank közgazdászát. Szerinte egy teljes invázió esetén ennél nagyobb piaci hatásokkal kellene számolni.

Helima Croft, az RBC Capital Markets stratégája első lépésben arra számít, hogy a fegyveres beavatkozás után további jelentős emelkedés jöhetne az energiaárakban, elsősorban a földgáz világpiaci árában. Kiemeli, hogy az amerikai LNG-terminálok sem tudnák érdemben kompenzálni az Európából kieső szállítást, azok kihasználtsága ugyanis 90-95%-os jelenleg.

Az energiahordozók mellett a klasszikus menekülőeszközök teljesíthetnének jól egy háborús időszakban. A devizapiacon például a dollár erősödhetne az euróval szemben, míg a nyersanyagpiacon az arany profitálhatna belőle.

Címlapkép forrása: Pierre Crom/Getty Images