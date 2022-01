Extrém veszélyek leselkednek a magyar iparra: nem áll helyre a világ rendje a járvány után

Sinkó Ottó, a Videoton társ-vezérigazgatója szerint a koronavírus-járvány felgyorsította a világban zajló folyamatokat, amire nagyon nehéz reagálni. Úgy véli, az ellátási láncok problémái még jó ideig velünk maradhatnak, az alapanyagok hiányával és drágulásával idén is meg kell küzdeni. A vállalatok igyekezhetnek, hogy tovább csökkentsék az ellátási láncok bizonytalanságait és hosszúságát. Ez az év különösen nehéz lehet az eladósodott, kisebb vállalatoknak, akiket a hitelek mellett az áremelkedés súlya is nyom.

A koronavírus hatása egyrészt felgyorsította azokat a változásokat, amelyeket egyre inkább érzékeltük a járványhullámok előtt is, de lassúak voltak, másrészt olyanokat is generált, amelyek a vírus nélkül nem valósultak volna meg

– mondta a Portfolionak Sinkó Ottó, a Videoton társ-vezérigazgatója, akit az ipar helyzetéről és kilátásairól kérdeztünk. A legnagyobb magyar tulajdonú ipari vállalatcsoport társ-vezérigazgatója szerint a koronavírus-járvány felerősítette és felgyorsította a klímaváltozás elleni küzdelmet, a megújulók és az elektromos autók előretörését, ami a válság előtt lassabban haladt. „Ennél azonban sokkal többről van szó. A vírus megváltoztatta az emberek viselkedését, számottevően növelte vagy éppen csökkentette bizonyos termékek és szolgáltatások iránti igényeket, de az energiatermelést és -felhasználást is” – fogalmazott. Végeredményben nehéz különbséget tenni a vírus okozta átmeneti változások és az elkerülhetetlen, tartósan velünk maradó strukturális átalakulások között.

Az új trend Sinkó Ottó szerint az, hogy a vállalati szektor megpróbálja megerősíteni a törékeny ellátási láncokat, illetve rövidíteni azokat, hogy ne fordulhassanak elő termelési zavarok és leállások. Sinkó a válság kirobbanása után felhívta a figyelmet, hogy zavarok lesznek az ellátási láncokban, amely hamar be is következett, és azóta sem állt helyre. A szakértő úgy vélte, hogy a hosszú ellátási láncok rövidülni fognak, amely áremelkedéssel jár – ennek a hatásait már ma is érezzük.

A koronavírus-járvány során újabb és újabb hullámok érkeztek és érkeznek a világ eltérő pontjain, amelyek a világgazdaság működésében váratlan, előre nem kiszámítható szűk keresztmetszeteket okoznak – mondta Sinkó Ottó. Emiatt tartós az alapanyaghiány, vagy a chiphiány. Kiemelte:

Ha egy termékhez az alapanyagok 98-99%-a rendelkezésre áll, az éppen olyan, mintha semmi sem lenne meg, hiszen nem tudják elkészíteni a gyárak.

Ha egy termék legyártásához akár csak egy alkatrész is hiányzik, akkor azt a terméket nem lehet legyártani. Sőt, még rosszabb is, hiszen tárolni kell a raktárakban az adott félkész terméket, illetve a többi beérkezett alkatrészt” – mondta a Videoton vezére.

Szerinte ma már elmúlt az a rendkívüli riadalom, ami 2020 tavaszán volt, amikor berobbant a koronavírus minden országba. Kezdetben kiderült, hogy a világgazdaságban voltak tartalékok, kapacitások, készletek, de ezek egyáltalán nem végtelenek. „A vírus elhúzódásával, ezen készletek kifogyásával és a hiányokkal az ipar nehéz helyzetbe került. A problémák pedig még ma sem oldódtak meg, és egyáltalán nem úgy néz ki, hogy a közeljövőben végleg búcsút inthetnénk a gondoknak” – mondta Sinkó.

Másrészt a világgazdaság számos szereplője – különösen azok, aki vélt vagy valós szűk keresztmetszeteket birtokoltak termék, alkatrész vagy szolgáltatás tekintetében – „megvilágosodott” ebben az új helyzetben, és elkezdték emelni az áraikat. A konténerhajó társaságok iszonyatos veszteséget szenvedtek el a járvány kezdetén, most viszont – ahogy erősödne az ipar – olyan árak alakultak ki a szűkös hajókapacitások miatt, amit sosem láttunk korábban.

A tengeri szállítási költségek négy-ötszöröződtek a válság előttihez képest

– emelte ki Sinkó, aki szerint a hajótársaságok most behajtják a lezáráskori veszteséget, és gyakorlatilag úgy áraznak, ahogy csak akarnak, hiszen rengeteg cégnek van szüksége a termeléséhez ezekhez az alapanyagokhoz.

„A Covid kritikus helyzetet hozott, a nyersanyag- és alapanyagdrágulás pedig láncreakciókat indít el. Nem néhány százalékos változásokról beszélünk, amit a válság előtt megszokhattunk, hanem duplázódásokról, triplázódásokról. A vírus szűk keresztmetszeteket teremtett. Akik ezeket gyártják vagy szállítják, most úgy áraznak, ahogy akarnak” – fejtegette Sinkó.

Szerinte még egy ideig akkor is gondok lesznek, ha véget érne a Covid miatti zűrzavar. Ha történik egy baleset, akkor lelassul a forgalom.

A dugó még akkor is tart, amikor már az azt okozó balesetnek nyoma sincs, már feloldódott a szűk keresztmetszet. „Mindenki rövidíteni szeretné az ellátási láncokat, de ez azonnal nem fog menni. Van, ami pénzzel megvehető, de egy új félvezető-gyár felépítése például több évet vesz igénybe, nem beszélve a szükséges szakemberek kiképzéséről” – tette hozzá. Ez az, ami miatt még „a baleset után” sem oldódnak meg a problémák.

Sinkó Ottó úgy véli, a világ hatalmasat hibázott, hogy a szinte kizárólag a Távol-Keleten gyártanak chipeket. A világ mohó volt, miközben a diverzifikációra nagyobb szükség lett volna. Hozzátette, hogy a Kína-Tajvan konfliktus tovább ronthatja a helyzetet a félvezető alkatrészek tekintetében. „Kína és Oroszország sok tekintetben többet akar magának a világból, mint amennyi most van neki” – hívta fel a figyelmet egy fontos geopolitikai kockázatra.

Sinkó úgy véli, hogy a bizonytalanságokkal és nehézségekkel övezett 2022-es esztendő sok cégnek nehéz lehet.

„Akik likviditásilag a palló szélén állnak, magas az eladósodottságuk és alacsony a saját tőkéjük, gondba kerülhetnek” – mondta a Videoton vezére. Szerinte ráadásul vannak, akiknek mindehhez hirtelen megugró forgóeszköz-igényt kell megoldani, ami újabb probléma lehet kedvezőtlen pénzügyi mutatók esetén. Sinkó úgy véli, hogy főképp a kisebb-közepes méretű vállalatok problémája lehet ez. Amivel viszont mindenkinek meg kell küzdeni, az az óriási költség-növekedés, ami a nyersanyagoktól kezdve az alapanyagokon át az energiáig mindenre kihat, és ami sokak számára nehezen kibírható. Különösen azon iparágakban lehet gond, amelyekre hosszú távú ármegállapodások jellemzőek, vagy ahol a Covid után sok lesz a szabad kapacitás. „Összességében beláthatatlan problémákat okozhat ez az új helyzet” – zárta szavait.

