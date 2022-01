A koronavírus láttán behúzta a padlóféket az európai gazdaság

Megérezte a koronavírus ellen hozott novemberi korlátozásokat az eurózóna gazdasága, a második és harmadik negyedévben látott jelentős növekedés stagnálás közelébe lassult. A frissen közölt adat megfelel az elemzők várakozásának.

Közzétette az Eurostat az eurózóna negyedik negyedéves GDP-adatát. A szezonális hatásoktól tisztított GDP-adat 0,3%-os növekedést mutat az előző negyedévhez képest, ami jelentős lassulást jelent az előző két negyedév 2% feletti emelkedéséhez viszonyítva.

A friss adat nem számít meglepetésnek, az elemzők pont ekkora növekedésre számítottak. Tagállamonként ugyanakkor nagyon eltérő képet látunk: a francia és olasz GDP is nőni tudott, a német viszont visszaesett a negyedik negyedévben.

Az előző év azonos időszakához képest 4,6%-ot nőtt a valutaövezet gazdasága a szezonális és naptárhatásoktól tisztított adatok szerint, ami meghaladja a harmadik negyedév 3,9%-os növekedését.

Az EU-s és a valutaövezeti tagállami adatok közül egyelőre még nagyon keveset tettek közzé (a magyar adat is hiányzik még). A most közölt rangsorban Ausztria teljesített a legrosszabbul, ott 2,2% volt a visszaesés negyedéves bázison. Rajtuk és Németországon kívül csak Lettországban volt visszaesés, utóbbiban egészen minimális (0,1%). A legnagyobb növekedést (2%) Spanyolországban mérték.

Korai még következtetni, de egyelőre az látszik, hogy a koronavírus ellen legszigorúbban fellépő országok érezték meg legjobban a visszaesést.

Mind Németországban, mind Ausztriában általános és szigorú zárlatról döntöttek novemberben, akkor még a delta variáns terjedése miatt. Ezzel szemben a legtöbb európai országban inkább részleges, csak az oltatlanokat érintő korlátozások voltak, ami nem vetette vissza olyan nagy mértékben a gazdaságot (kevesen vannak ugyanis az oltatlanok).

A koronavírus elleni intézkedések (a tömegrendezvények tiltása, egyes szolgáltatóegységek bezárása) főleg a szolgáltató szektorban éreztetik hatásukat. A lakossági fogyasztást emellett visszavethette az energiaárak elszabadulása is, valamint önmagában a járványhelyzet is ronthatta a fogyasztói hangulatot. Az iparban szintén gondot okozhatott az energiaárak emelkedése, de a szállítási nehézségek és az alapanyagok hiánya is visszavethette a termelést.

Az első negyedév kilátásai vegyesek: attól függ minden, hogy a koronavírus mennyire van jelen és milyen szigorításokat vált ki. Az omikron variáns rekordszámú új esetet hozott januárban, amely ronthatja a fogyasztói hangulatot. Ugyanakkor a korábbi variánsokkal szemben az omikron arányaiban enyhébb, a gyors terjedése miatt hamarabb véget érhet a járványhullám - azaz hamarabb jöhet a gazdasági aktivitás helyreállása. Az első negyedév teljesítménye tehát főleg a járványtól és az ellene hozott intézkedésektől függ.

