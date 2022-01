Évtizedek óta nem látott kísérlet indul holnap Magyarországon

Beszerzési ár alatti eladási ár

„Nem a hentes, a sörfőző vagy a pék jóindulatától várjuk el vacsoránkat.” Adam Smith szavai a 18. század óta meghatározzák a mindennapjait az embereknek. Februártól azonban három hónapon keresztül a kormányzati szabályozás miatt a kényszer diktálta jóindulatukra is szükség lenne. A profitorientált vállalatok azonban – szerte a világban, így hazánkban is bármilyen kicsik vagy nagyok – még csak átmenetileg sem szeretnének veszteséggel működni. És minél kisebbek, annál kevésbé tudják finanszírozni a veszteséget. A nagy kiskereskedelmi láncok erős alkuerejük miatt nincsenek annyira nehéz helyzetben, mint a kisvállalatok.

A Portfolio egyik, kiskereskedelmi szektorra rálátó forrása szerint a nagyvállalatok néhány esetben elérték, hogy ne emelkedjenek tovább, sőt, kismértékben csökkenjenek is a beszerzési árak az árstopos termékekre vonatkozóan. Vagyis egészen egyszerűen a veszteség egy részét át tudták hárítani a beszállítókra.

Azt mondták nekik, hogy vagy együttműködnek, vagy keresnek másik beszállítót. Ilyen egyszerű

– tette hozzá a forrás. Ez persze csak olyan termékkörben történhetett meg, ahol pillanatnyilag túlkínálat van a piacon és a beszállítók közötti versengés révén a kereskedők több ajánlatot is kaptak tőlük, akár egymásnak is alákínálva.

A magyar kisvállalatok azonban sokkal nehezebb helyzetben vannak. Ők nem tudták elérni, hogy az ellátási lánc többi szereplője is viselje az árstop terhének egy részét. Sőt, több esetben tovább emelkedtek a beszerzési árak a kisboltosoknak, hiszen ők nem rendelkeznek erős alkuerővel. Ennek hatására előállt az a helyzet, hogy a mostani beszerzési ár egyes esetekben már magasabb, mint a számukra kötelező október 15-i vagy október havi KSH átlagár volt, amire februártól vissza kell csökkenteni a fogyasztói árakat. A teljes képhez persze hozzátartozik, hogy a feszített piaci helyzetű termékek esetében a nagy láncok is veszteséggel indítják az árstoppos időszakot.

Szépen besétálnak a diszkontokba

Nagy a valószínűsége annak, hogy a kisboltosok egy része egészen egyszerűen bemegy a diszkontokba vagy más nagy láncokba, hogy ott vásárolja meg a készletét

– mondta a Portfolio-nak egy kiskereskedelmi forrás. Ugyanis a nagy láncoknak a februártól alkalmazott fogyasztói ára számos esetben alacsonyabb lesz, mint a kisboltok élelmiszeripari beszerzési ára, azonban azt nem tehetik meg, hogy leveszik a polcokról ezeket a termékeket. Ennek hatására nagy esély van arra, hogy a kisboltosok igyekeznek nagy mennyiségben felvásárolni a multik készleteit. Az így kifizetett (immár) beszerzési ár kisebb lehet, mint az ő februártól induló ármaximumuk, hiszen októberben is megvolt az árkülönbség közöttük. Ebben az esetben ugyanakkor arra kell figyelniük – a fogyasztóvédelmi ellenőrzések miatt –, hogy kérjenek számlát a vásárlásaik után, egy vállalkozás ugyanis nyugta ellenében nem vásárolhat árukészletet, ugyanis ez nem elég az ellenőrzésnél. „Nem tilos, hogy a multiknál vásároljanak, de nagyon különös helyzeteket fog ez eredményezni. Figyelniük kell minden dokumentumra a kisboltoknak, a számukra is kötelező készletszintet pedig csak számlával tudják igazolni” – tette hozzá forrásunk.

A nagy láncok ezért mennyiségi korlátozással válaszolhatnak a problémára. A Lidl már be is vezetett bizonyos mennyiségi korlátozásokat, és a Portfolio információi szerint más láncok is fontolgatják ezt a lépést.

Az ilyen helyzetekre mondták korábban a forrásaink, hogy az árstopnak beláthatatlan hatásai lesznek; nem csupán annyi, hogy az árstopos termékek ára csökken a boltok polcain. „Kényszer szülte megoldás lesz némely kisbolt számára, hogy ne csak az élelmiszeripari beszállítóktól vásároljon, különben a végleges bezárás veszélye is fenyegetheti, hiszen három hónap túl hosszú időszak is lehet alapvető élelmiszerek veszteséges értékesítésére” – hangsúlyozta forrásunk.

A diszkontok és a többi nagy lánc alapvetően nem azért vezethet be mennyiségi korlátozásokat, mert attól tartanak, hogy a lakosság most megrohamozza őket. Az emberek tudják, hogy hónapokig fennmaradnak a hatósági árak, egyelőre nem várható extrém lakossági roham; senki sem akarja otthon „megromlasztani” a termékeket az árstop időszakában, legfeljebb egy kicsit többet vesznek, mint szoktak. Attól ugyanakkor lehet tartani, hogy a kisboltosok felvásárolják a készleteik egy részét. Ez a Lidl alapvetően magas mennyiségi korlátjából is látszik, hiszen a háztartások egyébként sem igazán vennének többet, mint a maximált mennyiség.

Az már más kérdés, hogy közvetlenül az árstop megszüntetése előtt mi fog történni. Ez már egy sokkal nehezebb kérdés, ami alapvetően attól függ, enyhül-e az árnyomás az árstopos termékek körében, hiszen januárban számos gyártó nekigyürkőzött az átadási árai emelésének, több-kevesebb sikerrel, a kereskedők pedig február elsején egy korábbi, kisebb árra álltak vissza. Az árstop után hirtelenjében majdnem minden piaci szereplő árat szeretne emelni, és a kemény áralkuk helyett a kemény áremelések réme fenyegetheti majd a vásárlókat májustól. Az intézkedés eltörlése előtt tehát jöhet a lakossági roham az árstopos termékek gyors és nagymértékű emelésének várakozása miatt.

A fogyasztóvédelem pedig nagyítóval sem fogja megtalálni a kötelező készleteket

– utalt forrásunk közvetlenül az árstop megszüntetése előtti, várható felvásárlási lázra.

A tartósabb cikkeket (UHT tej, liszt, étolaj, cukor) betárazzák, míg a többit (csirke, sertés) lefagyaszthatják a háztartások. Ebben az időszakban még nem lehet látni, hogyan lehet kielégíteni a kisboltosok és a lakosság vélhetően egyszerre érkező rohamát. Hiszen ha a beszerzési árak nem csökkennek májusig – erre nagyon kicsi az esély –, akkor áprilisban a kisboltosok is a nagy láncok kínálatából töltik majd fel a lakossági rohamot álló készleteiket, hogy utoljára „akciósan” vásároljanak. „Ha pedig hosszabbít a kormány három hónap után, akkor megugorhat azoknak a kereskedőknek a száma, akik szüneteltek vagy valamilyen módon altatják a boltjukat: az árstoppos jogszabály ugyanis a kereskedelmi tevékenység szüneteltetését vagy éppen a végleges redőnylehúzást nem tiltja” – mondja forrásunk.

Dupla emelés

Minden kereskedő úgy alkalmazkodik tehát a helyzethez, ahogy tud. Sokan ezért azt az utat választották, hogy olcsóbb import után néznek már most.

Erre nem elsősorban a multik szorulnak – bár náluk is több külföldi termék lehet –, hiszen egyrészt nekik nagyobb az erejük, így a beszállítókkal némely esetben „tudnak osztozni” a terheken (alkuerejüknél fogva), másrészt olyan sok terméket árulnak, hogy szinte észrevétlenül csempészhetik be az árstoppal nem érintett termékek árába a hat terméken elkönyvelt veszteséget. Nincs az a hatóság, aki ez ellen fel tudna lépni. A kisboltoknak – mivel kevesebb termék van a polcokon – nagyobbat kellene emelniük más termékeken, hogy kompenzálják az árstopos veszteséget. Erre azonban nagyon limitált a tér, hiszen egyébként is drágábbak, mint a multik. Ha tovább nőne az árak közötti különbség, vásárlókat veszíthetnének.

És bármilyen feszített is egy-egy termék piaca, ahol a beszállító diktál (ilyen is van), mert kevés a beszerezhető alapanyag vagy éppen a csomagolószer, ott is lehetnek piacromboló bajok. „Nem lenne meglepő, ha megjelennének a közeli lejáratú importtermékek is – amit olcsón be tudnak szerezni – a kisboltok polcain, ezekre ugyanis le fognak csapni a kereskedők” – vélte egyik forrásunk. „Volt már erre példa” – tette hozzá.

Összességében most mindenki igyekszik majd emelni a többi (nem árstopos) terméke árát, hogy legalább a veszteség egy részét kompenzálja. Miután lejár a három hónap – és ha a kormány nem hosszabbít –, akkor az árstopos termékeket is visszaemelik a piaci árra. Ha esetleg mégis tovább tartana az intézkedés, mint három hónap, akkor vélhetően az árstopon kívüli termékekre újabb emelési kör várna (mivel az árstopos termékek is később kerülnek vissza a piaci árukhoz).

Miután azonban – bármikor is – feloldódnak az intézkedések, a vásárlók összességében nem fognak alacsonyabb árszinttel találkozni a boltokban.

Az árak ugyanis lefelé általában rugalmatlanok. És habár az élelmiszerárak hullámoznak az egyes termékek esetében, összességében tartósan felfelé mozognak. Vagyis, ha egyszer már megemelték valaminek az árát a kereskedők, ott – ha elbírja a vásárló pénztárcája – nem fognak csökkenteni (kereslet-kínálati változás nélkül). Az árstop feloldásával tehát megtartják az előző hónapokban alkalmazott magasabb árakat (azoknál a termékeknél, amelyekre elosztották az árstop veszteségét), miközben az árstoposokat visszaemelik az akkori piaci árra.

Az élelmiszerár-stop következményeinek bizonyára még nem látjuk minden hatását, csak egy-egy szeletét az intézkedéseknek. Nemzetközi példák nem is igazán állnak rendelkezésre, hiszen ehhez hasonló intézkedés az öreg kontinensen már nagyon-nagyon régen volt, pontosan ilyen pedig soha. Nem véletlen, hogy a világ boldogabb felén jó ideje a láthatatlan kéz teremti meg az egyensúlyt.

