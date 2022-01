Nagy Márton: 20 éve nem érte ekkora sokk a magyar háztartásokat, új programokra lesz szükség az év második felében

Portfolio 2022. január 31. 19:04

Az elmúlt 20 évben nem kapott akkora sokkot a fogyasztói kosarában egy háztartás, mint most kapna: 2-3 hónap alatt akár 30%-os törlesztőrészlet- és élelmiszerár-emelkedéssel kellene szembesülnie, ettől igenis meg kellett védenie a kormánynak – mondta az InfoRádió Aréna című műsorában Nagy Márton, a miniszterelnök gazdaságpolitikai főtanácsadója, aki szerint idén 5% körül lehet a GDP-növekedés, az infláció először februárban csökkenhet, a rezsicsökkentés és az árstopok pedig 2-2,5 százalékponttal hozzák lejjebb az inflációt. Az év második felében a Széchenyi Kártya GO programok kifutása után szükség lesz a hitelpiacot élénkítő intézkedésekre is, a 8-10 százalékos kamatokat ugyanis nem tudják kitermelni a hitelfelvevők.