Az adóbevallások alátámasztják a dinamikus magyarországi bérnövekedést

Az elmúlt években számos elemzés taglalta az intézményi munkaügyi statisztikában (IMS) és a nemzeti számlákban (NSZ) szereplő bértömegből kiolvasható folyamatok közti eltéréseket. A kétféle idősor eltéréseit okozó módszertani különbségek részletes bemutatása a statisztikusok feladata. Az alábbiakban így csupán Dedák István január 25-én megjelent cikkének arra az állítására szeretnék reagálni, amely szerint a 2010-es években az adó- és járulékbevételi adatok a két idősor közt nagyjából félúton elhelyezkedő bérnövekedést implikálnak. Amint azt látni fogjuk, a havi járulékbevallásokban („’08-as bevallás”) szereplő adatok valójában nagyon hasonló képet mutatnak az IMS statisztika adataihoz, vagyis a magasabb növekedést mutató IMS statisztika a szűkebb lefedettség ellenére is jó indikátora a legális munkaerőpiacon zajló folyamatoknak.

Röviden az adatforrásokról

A havi járulékbevallások – az egyszerűsített foglalkoztatás kivételével – a bejelentett alkalmazottak teljes körét lefedik. Ezzel szemben az IMS statisztika hosszabb időtávon elérhető adatai csak az 5 fő feletti vállalkozásokra vonatkoznak. A bruttó átlagkeresetre vonatkozó kiemelt mutatóit a KSH alapvetően a teljes munkaidős munkavállalókra teszi közzé. A létszámra közzétett kiemelt mutató (alkalmazásban állók száma) ennél szélesebb kört fed le, ez az összes, havonta legalább 60 órában foglalkoztatott munkavállalót tartalmazza. Bár a KSH adatbázisában jelenleg már elérhetőek az 5 fő alatti vállalkozások teljes munkaidős munkavállalóinak adatai is, ezek az időszak egészére nem állnak rendelkezésre. Az IMS kereset fogalmához a bevallások „munkaviszonyból származó jövedelem érdekképviseleti tagdíj nélkül” c. sora áll a legközelebb, ugyanakkor ezen a téren is lehetnek definíciós eltérések (pl. önálló és nem önálló tevékenységre tekintettel kifizetett jövedelmek, ekho-s jövedelem, betegszabadság és táppénz kapcsán).

Az IMS fő adatforrása 2019 óta a havi járulékbevallás. A két idősor közti eltérések így azóta kizárólag a KSH keresetekkel és alkalmazásban állók számával kapcsolatos definíciós eltérések miatti korrekcióira, illetve az adózók önrevízióira vezethetőek vissza. Az ezt megelőző időszakban az IMS statisztika alapját még külön KSH adatgyűjtés képezte. A módszertan átalakítása 2018 és 2019 elején is ugrásokhoz vezetett az IMS statisztika létszámadataiban, a KSH azonban ezekben az években közzétette módszertani változás hatásaitól megtisztított éves indexeket is, így az idősorok dinamikája időben visszavezethető.

A bevallási adatok és az IMS összevetése

A havi járulékbevallások bérjövedelem-tömeg alakulását az IMS szerinti bértömeg növekedésével összevetve a két idősor közt minimális eltérést láthatunk. (Az egyszerűség kedvéért az ábrán „IMS bértömeg” címszó alatt a teljes munkaidős bérek és a részmunkaidős munkavállalókat is tartalmazó „alkalmazásban állók” létszámának szorzata szerepel, ez azonban csak a részmunkaidős foglalkoztatás 2020-as COVID járvány idején történt megugrása kapcsán tartalmaz némi torzítást, ezt leszámítva a részmunkaidős foglalkoztatottak aránya az időszak során stabilan alakult.)

A fenti adatsort a bérek és létszámok szerint megbontva is szembetűnő az idősorok szoros együttmozgása. (Az éves dinamikákban látható nagyobb eltérés idősor végén a részmunkaidősök számának átmeneti megugrásából fakad a COVID járvány idején.)

Az adóbefizetések alakulását befolyásoló további tényezők

Bár az adóalapok alakulása az államháztartás adóbevételeiből is rekonstruálható (ahogy erre Dedák kísérletet is tesz), ez csak számos korrekciót követően lehetséges. Ennek oka, hogy a kérdéses időszakban a munkabéreket terhelő adók és járulékok rendszere hatalmas átalakuláson ment keresztül, aminek lényege 4 pontban foglalható össze:

Az élőmunka terhei a költségvetési mozgástér adta keretek közt fokozatosan csökkentek.

Az szja progresszivitásának és a járulékok degresszivitásának megszűntetésével a rendszer főszabályként teljesen lineárissá vált.

Az alacsony jövedelmet bevallóknak járó általános adójóváírást a családok és a legkiszolgáltatottabb helyzetű munkavállalók célzott támogatása váltotta fel.

A korábbi 11 különböző százalékos adó és járuléknem száma 2020-ra 4-re (2022-re 3-ra) csökkent, ami ezek alapjának egységesítésével is együtt járt.

Ez az átalakítás számtalan intézkedéssel járt, amelyek az egyes adónemek bevételeinek alakulását is jelentős mértékben befolyásolták. Ezért az adóalapok alakulása a bevételekből a legtöbb adónem esetében csak számos szabályozási változás hatásának kikorrigálását követően becsülhető meg:

A személyi jövedelemadó esetében jelentős hatást gyakorolt a bevételek alakulására az egykulcsos adórendszer létrejötte és a családi adóalap-kedvezmény 2011-es bevezetése, a szuperbruttósítás és az adójóváírás 2012 és 2013 közti kivezetése, a két gyermek után járó családi adókedvezmény összegének 2016 és 2019 közti növekedése, az adókulcs 2016-os csökkentése és a négygyermekes anyák 2020-ban bevezetett adómentessége.

A szociális hozzájárulási adó bevételek esetében kezelendő az adatokban az adónem 2012-es létrejötte a munkáltatói járulékok egybeolvadásával, a kivára áttérő adózók miatti bevételkiesés, a célzott munkáltatói kedvezmények rendszerének 2013-as bevezetése és 2019-es adaptálása a megváltozott körülményekhez, az eho 2019-es beolvasztása, az adókulcs 2017-ben indult fokozatos csökkentése és a nyugdíj mellett foglalkoztatottak 2019-es mentesítése az adó alól.

A nyugdíjjárulék bevételeket a kötelező magánnyugdíjpénztári rendszer 2010-es megszűntetése, a járulékkulcs 2011-es változása, a járulékplafon 2013-as eltörlése, a családi járulékkedvezmény 2014-es bevezetése, a nyugdíj mellett foglalkoztatottak 2019-es mentesítése, a 2020-as átmeneti COVID intézkedések hatása és a járulékok összevonását és más szabályozási változásokat eredményező, 2020 közepén életbe lépett új járuléktörvény hatása is befolyásolta.

A legkevésbé talán az egészségbiztosítási és munkaerőpiaci járulékokat érintették a szabályozási változások: ezekre csak a járulékkulcs 2012-es változása, a családi járulékkedvezmény 2014-es bevezetése, a nyugdíj mellett foglalkoztatottak 2019-es mentesítése, a 2020-as átmeneti COVID intézkedések és a járulékok összevonását és más szabályozási változásokat eredményező, 2020 közepén életbe lépett új járuléktörvény volt hatással.

Mindezeken túl, az államháztartás eredményszemléletű bevételei nem a bevallás vonatkozási időszaka, hanem azok tényleges befizetésének időpontja alapján kerülnek elszámolásra (így a pénzforgalmi szemlélethez képest egy közelítő megoldással csupán a januári, jórészt az előző évhez kapcsolódó befizetések összegének „visszatologatására” kerül sor). Ez az egyes időszakok közt is okozhat némi átrendeződést a számokban a bevallás időpontjához képest.

A fentiek alapján a kérdéses időszakban leginkább az egészségbiztosítási és munkaerőpiaci járulékok alakulása lehet alkalmas a bértömeg alakulásának megbecslésére. A felsorolt korrekciók mellett azonban ezek esetében is fontos, hogy ne az összes, hanem kizárólag a munkavállalók által fizetett járulék összegéből induljunk ki, ami a KSH által közzétett nemzeti adólistában szerencsére külön is elérhető. Ennek dinamikája ugyanis érdemben meghaladja az összes járulékbevételét, ami többek közt az önfoglalkoztatók kata alá való tömeges áttérésére és a különböző járulékköteles ellátásokban részesülők számának csökkenésére vezethető vissza.

Mindezeket a korrekciókat követően a járulékok alapját képző bértömeg jó közelítéssel megbecsülhető az államháztartás egészségbiztosítási és munkaerőpiaci járulékból származó bevételei alapján is.

Összességében tehát látható, hogy az IMS-ben a 2010-es években látott dinamikus bérnövekedés nem csupán a statisztika módszertani torzításainak eredménye volt: a jelentősen megnövekedett béreket a munkáltatók be is vallották, a hozzájuk kapcsolódó adókat és járulékokat pedig meg is fizették.

A cikk a szerző véleményét tükrözi, amely nem feltétlenül esik egybe a Portfolio szerkesztőségének álláspontjával.

Ha hozzászólna a témához, küldje el meglátásait a velemeny@portfolio.hu címre. A Portfolio Vélemény rovata az On The Other Hand. A rovatról itt írtunk, a megjelent cikkek pedig itt olvashatók.

Címlapkép forrása: Getty Images