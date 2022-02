Bod Péter Ákos: Magyarországon beindul az ár-bér spirál

A 2021-es év sokféle kellemetlen meglepetései közé tartozik az infláció újbóli megjelenése. Ez sem magyar ügy. Számos fejlett országban, ahol az utóbbi években stabil volt az árszint, sőt egy ideig a deflációs veszély ellen léptek fel a jegybankok (de még a 2020 előtti erős konjunktúra során is csak mérsékelten emelkedtek az árak), most hirtelen évtizedes rekordokat döntöget az áremelkedési ütem. Váratlan pénzromlás Amerikában, az euróövezetben? Ott nem, de tény, hogy tavaly év végén a megelőző, 2020-as esztendőhöz mért fogyasztói árindex a legtöbb gazdaságban felszökött.

Valójában nagy szakmai meglepetést nem okozhatott volna a háztartások fogyasztói kosarába tartozó cikkek, szolgáltatások piaci árának megugrása. Egyfelől a járvány kitörésének évében a sok gazdasági zavar, életvitel-változás, a fogyasztás-visszaesés miatt az árszint inkább mérséklődött, semmint követte volna a 2019-ig tartó konjunkturális évek alatti szerény emelkedést. Ez az a bizonyos bázishatás, amelyet az elemzők sűrűn emlegetnek: míg 2020 második felében a javak és szolgáltatások árai befagytak abban a fura rendkívüli időszakban, az élet normalizálódása idején viszont akkor is magasabb árindexet mutat ki a statisztika, ha más jelentős változás nem következett volna be. De bizony bekövetkezett: a termelői árindexek egy sor gazdasági ágban két számjegyűek lettek 2021-ben, ismét csak a 2020-as év azonos hónapjaihoz mérve, és nem tart sokáig, hogy a termelői, nagykereskedelmi árak megjelenjenek a fogyasztónál.

Továbbá az a rengeteg pénz, amelyet a legtöbb országban a járvány okozta gazdasági és társadalmi bajok enyhítésére a gazdaságba zúdítottak állami költekezés, jövedelemkiegészítés formájában, szintén feltűnik idővel a keresleti oldalon.

Mégis valahogy meglepte a jegybankárokat az árnövekedési ütem. Nálunk is sokáig az volt a hivatalos szöveg, hogy az árakban csupán „korrekció történik”, meg az, hogy „a gazdasági szereplők inflációs várakozásai alacsony szinten horgonyzottak”. Ami magyarán az jelentené, hogy a különleges helyzet elmúlásával a túl mélyre süllyedt szolgáltatási tarifák, termékárak visszatérnek a normális szintre, ám az csak egyszeri kiigazítás. A tengerésznépektől átvett horgony-hasonlat lényege pedig az, hogy az emberek nem észlelnek erős áremelkedést, és nem is várnak ilyet a jövőre nézve. Nem ez történt nálunk tavaly.

Megint elmondható, hogy más jegybankok is tétlenül várták az áremelkedési folyamatok megnyugvását, mint például Lengyelországban, amíg azután tavaly év végén ott is meghökkentő, decemberben már 8 százalék feletti havi fogyasztói árindex jelent meg. A hivatalos adat is fontos, de ami a fő, az emberek nagyon is észlelték a kasszánál a drágulást. A mi térségünkben éppenséggel ez lett az embereket leginkább foglalkoztató gond: az Eurobarometer 2021 nyarán elvégzett felmérése szerint a magyar, lengyel, szlovák közvélemény az inflációt nevezte meg az egyes számú aggodalomnak, a cseheknél az államadósság ügye szorította csak le az első helyről (megemelem kalapom a cseh polgárok szélesebb körű nemzetgazdasági tájékozottsága előtt), míg mondjuk a migráció ügye a V4-ben sehol nem volt a fő gondok között.

Így jutottunk el oda, hogy a térségünk jegybankjai az év vége felé észbe kaptak, és nekiláttak irányadó kamatjaik megemelésének. Az MNB a térségben elsőként, de bátortalanul és ellentmondásosan kezdett szigorítani a monetáris feltételeken. A lengyel jegybank tovább volt tagadásban, amíg aztán októberben rá nem kényszerült az erőteljes kamatemelésre. Sőt a lengyel kormány, érzékelve az élelmiszer-drágulás és a megugró energiaárak miatti társadalmi elégedetlenséget, ezekben a termékcsoportokban átmenetileg levitte az áfát. A fejlett világ központi bankjai viszont ez ideig inkább szóbeli intervencióval reagáltak az inflációra: igyekeznek meggyőzni a piaci szereplőket és a nagyközönséget, hogy az energiahordozók, néhány szűkössé vált termék, szolgáltatás árának hirtelen megemelkedése csupán átmeneti jelenség. Az előbbieket talán sikerül, a vásárlókat nehezebb lesz meggyőzni. Pedig valóban jönnek már a hírek, hogy az ázsiai kikötők előtt a ki- és berakodásra váró hajók száma mintha tetőzött volna 2021 végén, és van esély, hogy az integrált áramköröket, épületfát, acélt érintő fizikai szűkösség 2022 során mérséklődik vagy teljesen fel is szívódik. Az olaj- és gázárak megugrása mögött viszont sokféle ok húzódik meg. Maga a kőolaj valójában most sem drágább a nemzetközi piacokon, mint néhány éve, de az olajár kétségtelenül nagyot pattant felfelé a 2020 tavaszi áreséstől számítva. A gyengülő valutájú vevőknek persze a dollár erősödésével az energia-számla persze kétszeresen fáj.

A vezető jegybankoknál mindenesetre azzal érvelnek, hogy a fogyasztói és a maginflációs index megugrásán „keresztül lehet nézni”, mert az eddigi gyors felpúpozódást majd hasonlóan lendületes dezinflációs szakasz követi az Egyesült Államokban, az euróövezetben. Lényegében ilyen inflációs pályát rajzolt fel a Nemzetközi Valutalap legújabb, 2022. januári világgazdasági kitekintése is (IMF: World Economic Outlook Update). Az IMF dokumentuma szerint a globális árindex púpjának a csúcsa a 2021-es év végére esett, csak éppen a korábbi prognózisokhoz képest jóval magasabb értékkel, 2022-re pedig az addig reméltnél némileg elnyújtottabb csökkenési szakasszal kell számolni. Azt is hozzáteszi viszont a valutaalapi elemzés, hogy a felemelkedő és fejlődő („emerging and developing”) világban az inflációs púp jóval magasabb, mint az euróövezetben, és 2022 során onnan lassabban is ereszkedik az inflációs ráta.

Ezzel viszont hazaértünk. A pénzügyi piacok a magyar gazdaságot nem az európai magországok között tartják számon, amint ezt a napokban a Fitch is megerősítette a magyar országkockázat BBB osztályzatának indoklásában. Idézzük fel, hogy Csehország szuverén besorolása AA-, Szlovákiáé és Szlovéniáé A, Lengyelországé A-, a térségben csak a román, szerb, ukrán található a mienk alatt. Tőkepiaci megítélésünk elégséges, de nem megnyugtató, jelzi a hazai adósoknak a további hozamemelkedésekkel és pénzügyi turbulenciákkal szembeni viszonylagos sérülékenységét. Valamint az inflációs kitettséget is:

Európa keleti peremvidékére egészében jellemző az árszint gyors megemelkedése.

Ám a mi inflációs hullámunk esetében kellemetlen saját hatótényezők meglétére utalnak ezek az idegen szavak: trend, ciklus, spirál. Trend: a magyar fizetőeszköz vásárlóerejének romlása nem valami új ügy, netán teljesen külső eredetű kellemetlenség. A magyar fogyasztói árindex és a maginfláció 2016 óta elég világos emelkedő pályán mozog.

Kevés dolog van a magyar gazdaságban, amely trendet követ a mai hektikusan változó világban, de történetesen az inflációnk ilyen, még ha 2020 első felében volt is egy átmeneti ütemesés a fogyasztói árak mért adatai alapján. A maginfláció még egyértelműbb tendenciát mutat (átmeneti mérséklődése 2021-ben igen zavaróan egybeesik azzal, hogy a KSH menetközben megváltoztatta a kiszámítási kosarat).

Megjegyzendő, a maginfláció a gazdasági szereplőknek érdektelen. Sőt a nagyközönség számára a hivatalosan közölt fogyasztói árindex sem perdöntő, mivel az inflációs érzékelést és a várakozásokat a gyakran vásárolt, jól összehasonlítható cikkek, szolgáltatások áralakulása befolyásolja. A napi fogyasztási cikkek, üzemanyagok, szokásos szolgáltatások: ismeretes, hogy ezeknek az árai formálják legfőképpen a pénz értékének társadalmi megítélését. Nem is meglepő, hogy az Orbán-kormány, amely már korábban is alkalmazott hatósági ármegállapítást gazdaságpolitikai eszközként, legújabban ilyen „szem előtt levő” termékekre terjesztette ki az árszabályozást. Az érintett cikkek fogyasztásbeli súlya csekély, de mint politikai akció, elvileg kihathat az inflációs érzékelésre.

Félretéve most a hatósági ármegállapítással – különösen annak költségvetési kompenzálás nélküli, és így eleve csak rövid ideig fenntartható változatával – kapcsolatos komoly ellenérzéseimet, szóba kell hoznom a ciklust , azt az újabb tényezőt, amely miatt nehéz reményeket fűznünk az inflációellenes hatósági fellépés hatásosságához.

Ez pedig a politikai ciklus, és az azzal járó prociklikus gazdaságpolitika.

Ez azt a jól ismert jelenséget fedi, hogy a politikus hajlamos a választások előtt hangulatjavító intézkedéseket hozni: árat csökkenteni, ha lehet, jövedelmeket növelni, ha engedi a költségvetés.

A politikai naptár által motivált hangulatjavító intézkedéseknek nagy példatárát találni minálunk. Az árak vonatkozásában a legkomolyabb tétel a lakásrezsivel kapcsolatos kiadási tételek hatósági árassá tétele, amely a „rezsicsökkentés” néven került be a magyar politikai nyelvbe 2014-től. Amint Weinhardt Attila írása megmutatja, amikor a földgáz, áram piaci ára alatta volt a hatósági („rezsicsökkentett”) tarifának, akkor a kisfogyasztó valójában többet fizetett, mint fizetett volna szabadpiaci alapon, más esetekben viszont a szolgáltató dotálta a lakosságot (Weinhardt Attila: Kiszámoltuk: több százmilliárd forintba kerül a rezsicsökkentés az adófizetőknek, sok múlik Putyin ukrajnai lépésén is.).

Jelenleg az egyetemes ellátás alá tartozó fogyasztók tényleg sokkal kevesebbet fizetnek, mint amennyibe az a szolgáltatónak kerül. Az MVM esetében viszont nem kereskedelmi bankokról, üzemanyag-forgalmazókról, kiskereskedőkről van szó, hanem egy állami nagyvállalatról, így az előzőktől eltérően e cég hatalmas veszteségeit a magyar állam 2020 végén és egy évre rá ismét megtérítette.

A fogyasztói árindexünk még riasztóbban nézne ki most, ha a magyar háztartások kiadásaiban megjelent volna a jelenlegi világméretű energiaár-emelkedés hatása.

Ezt most el lehet egy ideig kerülni a hatósági árszabályozás révén. Az állami költségvetési teher viszont valamilyen formában megjelenik majd az árakban, még ha nem is a rezsikiadások tarifáiban: a szubvenciót az egyébként lehetségesnél nagyobb adóterhelés formájában idővel megfizeti a társadalom. A mostani inflációs nyomás egy része tehát későbbre tolódik.

És itt kapcsolódik össze a ciklussal a harmadik tényező, a spirál . A 2022 elején hirtelen, mintegy másfél hónap alatt kizúduló többletpénz (nyugdíj-kompenzáció, plusz egy havi nyugdíj, szja-visszatérítés, fegyverpénz, stb.) átmeneti időre megnöveli a fizetőképes keresletet, éppen akkor, amikor ez a bizonyos inflációs hullám az elméleti tetőpontja közelében van. A kedvezményezettek egy része tudja majd, hogy egyszeri pénzbőség köszöntött rá, és kellő visszafogottsággal költ a többletből, tartalékol, esetleg tartozást fizet vissza. Mások azonban elköltik a többletjövedelmet, mindezt lendületben levő áremelkedési időszakban, amikor ráadásul a kereskedelemre az állam ráterheli az inflációellenes fellépés terheit, még ha beláthatóan véges időre is. Kézenfekvő, hogy a kereskedő az árszabályozás alá nem vont termékeknél igyekszik kompenzálni magát a veszteségekért. A politikai ciklus alakulása miatt megemelt összkereslet a fogyasztási javak piacán tehát valószínűleg tartósítja az árszintnövekedést.

Ám a lakossági percepciót nemcsak a szokásos árindexben szereplő tételek befolyásolják, hanem a lakásépítés és lakásbérlés árai is.

Szintén európai jelenségről van szó, nemcsak nálunk nőttek meg jelentősen az ingatlanárak, építési költségek és következményképpen a bérleti díjak. Az aktívaárakról régóta folyik vita a monetáris politikusok között: jó okkal nem szerepelnek a fogyasztói árindexben, így az inflációs célkövető jegybank formailag nem is köteles az ingatlandrágulásra reagálni. A családi büdzsének azonban nagyon fontos tételeiről van szó, és a lakásárak alakulása erősen befolyásolja a pénz értékállóságáról formált nézeteket. A lakás iránti keresletet nálunk az általános okok mellett a nagyvonalú állami támogatási konstrukciók is fűtik, így nem számíthatunk az ágazat túlfűtöttségének érezhető csillapodására. A jegybanki kamatemelések ha hatnak is az ingatlanboomra, csak bizonyos idő múlva.

És itt jut különös szerephez a spirál.

Az árak és bérek egymást erősítő hatása rég ismert összefüggés, bár a gyakorlatban ritkább, mint gondolják, hiszen a fogyasztói árak változásától kanyargós, hosszú út vezet el a bérkövetelések kivívásáig, majd a béremeléstől a további árdrágulásig.

A mai viszonyok között azonban valóban több tényező hat ugyanabba az irányba, nevezetesen a jelentős mértékű és a munkaerőpiac legtöbb szegmensét érintő béremelés irányába. A minimálbérek megemelése csupán egy ezek között, bár önmagában is jelentős egy bizonyos vállalati körben, viszont még kiterjedtebb lehet bértarifanövelő hatása referencia-szerepe miatt, hivatkozási alapul szolgálva a magasabb bérkategóriákban. Olyan időpontban tolja felfele a bérskálát, amikor a kifelé irányuló gazdasági migráció már újra belendült, de a Magyarországra tartó vendégmunkás-folyamat útjába továbbra is járványügyi és a politikai korlátok állnak. A járvány harmadik évében fennmaradtak lényegi ütközések a munkaerőpiac keresleti és a kínálati oldalán – az pedig felfelé nyomja a béreket mindaddig, amíg egy esetleges recesszió nyomán vissza nem esne a hazai kereslet.

Sokkal inkább az várható, hogy az eddig kiválasztott szakmákban, foglalkoztatási területeken megvalósult vagy folyamatban levő jelentős bérkorrekció nyomán más szakterületek is megfogalmazzák arányosított bérkövetelésieket. A széles körű bérnövelési igényt pedig jól indokolhatóvá teszi a fogyasztói árak erőteljes és látványos emelkedése. A munkáltatók egy része még mindig megengedheti magának a szükséges munkaerő jobb megfizetését, máshol azonban komoly bajokhoz vezet a bértétel további növekedése. Rövidtávon viszont nagyon valószínű, hogy az érzékelt infláció erősíti a bérigény-növekedést. Az ár-bér spirál és a többi említett tényező alapján valóban indokolt a magyar gazdasági szereplők inflációs várakozása, feladva a leckét a gazdasági stabilizáción gondolkodóknak.

