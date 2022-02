16 perces ülésen döntöttek az olajkitermelésről az OPEC+ vezetői

Az OPEC+ története eddigi legrövidebb ülésén arról döntött, hogy márciusban napi 400 ezer hordóval növeli a kitermelést, azaz marad kitermelés fokozott növelésénél, pedig egyes várakozások szerint - főleg az USA és India irányából - a 8 éves csúcson lévő olajárak indokolnák, hogy a kínálati oldalt gyorsabban bővítse a kartell. A változatlan termelésemelés bejelentésének hatására a Brent árfolyama rövid ideig ismét 90 dollár/hordó fölé szökött. Bár a növelés mértéke szerénynek mondható, az OPEC+ csoporton belül számos termelő így is küzd a kvóták teljesítésével.

Az OPEC+ szövetség miniszterei, akik videokonferencián keresztül ültek össze,

mindössze 16 perc alatt egyeztek meg a márciusi napi 400 000 hordónyi termelésemelésben.

Egyes elemzők - többek között a Goldman Sachs is - nagyobb termelésnövelésre számítottak, tekintettel az olajárak közelmúltbeli 90 dollárra történő emelkedésére, amely minden bizonnyal frusztrálta a nagy olajfogyasztó országokat, köztük az Egyesült Államokat is. Az OPEC+ azonban rekordidő alatt megerősítette a 400 000 bpd (barrel per day)-es növelést, és még csak sajtótájékoztatót sem tervezett az ülés utánra.

A fejlemény hatására a a Brent hordónkénti ára rövid ideig ismét 90 dollár fölé ugrott, míg idén már 13 százalékkal került feljebb a jegyzés. Ahogy az az árfolyamreakción is látszik, nem okozott nagy meglepetést az OPEC+ mai döntése, hiszen a Bloomberg kereskedők, elemzők és iparági szereplők körében végzett felmérésének mind a 16 válaszadója szintén emelést jósolt. Az viszont kétséges, hogy ez teljes egészében megvalósul-e, hiszen novemberben a csoport csak mintegy 60 százalékban valósította meg az elhatározott kitermelés-bővítést.

Bár a termelésnövelés mértéke (akárcsak az előző két hónapban) szerénynek mondható, az OPEC+ csoporton belül számos termelő így is küzd a kvóták teljesítésével, így egyre nagyobb szakadék tátong a papíron szereplő termelésnövekedés és a tényleges termelésnövekedés között. Mindezek tükrében a közeljövőben a piac közelről fogja figyelni, hogy az OPEC+ mennyit tud ebből a növelésből ténylegesen megvalósítani, tekintve, hogy a tagok fele eddig elmaradt a termelés kvótákhoz való felfuttatásában, több szereplő - néhány kivételtől eltekintve, mint például Szaúd-Arábia és az Egyesült Arab Emírségek - küszködik a termelés növelésével.

Az OPEC által rendelkezésre bocsátott termelési táblázat szerint az OPEC+ vezetői - Szaúd-Arábia és Oroszország - egyenként 10,331 millió bpd kvótával rendelkeznek márciusban.

A termelési kvóták márciusban, forrás: https://www.opec.org/

Az OPEC+ következő ülése március 2-án lesz.

