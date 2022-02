Koronavírus: valami nagyon megváltozott Magyarországon az omikron-hullámban

Bő egy hónappal az ötödik, omikron variáns által okozott magyarországi járványhullám kezdete után egyértelmű jeleket lehet azonosítani arra vonatkozóan, hogy a mostani járványszakasz más, mint a korábbiak. A kórházban kezelt betegek száma ugyan meredeken emelkedik, azonban ez az esetszámok arányában lényegesen alacsonyabb, mint korábban, valamint kedvező fejlemény, hogy a nagyon súlyos esetek - lélegeztetésre szoruló betegek - száma és aránya szintén alacsony.

December utolsó napjaiban indult el Magyarországon az ötödik járványhullám, kezdetben Budapestről, majd terjedt tovább országosan is. Az omikron variáns - nemzetközi tanulmányokban bemutatott - tulajdonságai, valamint más országok példái alapján abban reménykedhettünk, hogy ez a járványhullám kevésbé lesz súlyos, mint a korábbiak.

Lassan eltelik annyi idő, hogy megvizsgálhassuk: mennyiben igazolódott be ez az előzetes feltételezés, vagyis a magyar adatok alapján valóban szelidült-e a koronavírus-fertőzés. Mert az már a hullám kezdetén látható volt, hogy az esetszámok tekintetében - ahogy történt az más országokban is - új csúcsok lesznek.

A járványhullám súlyosságát a súlyos esetek száma alapján tudjuk kifejezni, amihez a hivatalosan közölt napi kórházban ápolt és lélegeztetésre szoruló betegek számát, valamint ezek egymáshoz, valamint az esetszámokhoz viszonyított arányát érdemes nézni.

Ezek az adatok és görbék pedig mind abba az irányba mutatnak: az omikron variáns sokkal enyhébb járványhullámot okoz, mint a korábbiak.

Fontos azt is leszögezni, hogy egyelőre.

A kórházban ápolt betegek számában két hete következett be a fordulat: január közepén 2611 fő feküdt az intézményekben a fertőzéssel összefüggésben (ezt tekinthetjük a negyedik hullám végének is a kórházakban), és két hét alatt nőtt 62%-ot a kórházi betegek száma. Ezalatt az idő alatt viszont a lélegeztetésre szoruló betegek száma 30%-kal csökkent (243 főről 169 főre), és azt látni, hogy a lélegeztetett betegek számának csökkenő trendje két napja elakadt. Már az első ábránkról leolvasható, hogy a mostani hullám eltér a korábbiaktól, mivel a lélegeztetésre szoruló betegek száma nem emelkedik párhuzamosan a kórházi esetszámokkal. Nem kizárt, hogy a későbbiekben a lélegeztetettek tekintetében is bekövetkezik egy trendszerű fordulat, de korábban nem volt jellemző, hogy a lélegeztetett esetszámok időbeli csúszással jelentkeztek volna a kórházi felfutáshoz képest. Ezért ez alapján inkább bizakodhatunk.

Módszertanváltás

Fontos megemlíteni, hogy a lélegeztetett adatok összehasonlítását nehezíti a 2021 november végén bekövetkezett váratlan módszertan-váltás, amivel kapcsolatban előzetesen és utólag sem jelent meg semmilyen információ. Ezért a hosszabb távú összevetéseket érdemes ezek fényében kezelni.

Az előző hullámban, hasonló kórházi esetszám-meredekség mellett már érkeztek a rossz hírek az intézményekből:

Azt is érdemes megvizsgálni, hogy hogyan és milyen gyorsan változtak a kórházi számok az előző év azonos időszakához képest. A lenti ábrák alapján azt mondhatjuk, hogy az ötödik járványhullám a kórházakban korábban kezdődött, mint tavaly ilyenkor a harmadik hullám, kedvező fejlemény ugyanakkor, hogy a súlyosabb esetek, a lélegeztetésre szoruló betegek számának növekedési üteme elmarad a korábbiaktól.

Az intenzív osztályak terhelése az ötödik hullámban most kezdett megindulni:

Nem lehet azt kizárni, hogy a nagyon súlyos koronavírus-esetek is határozott növekedésnek indulnak (igaz ez ellen hatnak a védőoltások, és itt különösen fontos a 3. oltás szerepe, Magyarországon a lakosság 38%-a kapta meg a 3. adag vakcinát), azonban a következő ábrák alapján feltehetően nem ez az alapvárakozás.

Az esetszámok arányában ugyanis nagyon alacsony a kórházi ápoltak és a lélegeztetőgépen lévők aránya, a korábbi hullámokban megfigyelt értékek töredékét látjuk. Azt is meg kell jegyezni, hogy az omikron esetében feltehető látencia (rengeteg fertőzött nem kerül bele a hivatalos statisztikába, olyan gyorsan terjed a vírus) még nagyobb lehet, mint korábban, ami még kedvezőbbé teszi az aktuális képet.

A lélegeztetésre szoruló betegek kórházi ápoltakhoz viszonyított arányszáma 4% alá csökkent, ilyenre legutóbb 2020 nyarán volt példa. Ez az adatsor szintén arra utal, hogy a kórházi ápoltakon belül is egyre kevesebb a súlyos eset.

November végén történt a módszertanváltás.

A fentiek alapján összességében azt mondhatjuk, hogy az omikron variáns az eddigi jelek szerint valóban enyhébb lefolyást okoz össztársadalmi szinten idehaza is, és így alacsonyabb terhet ró a magyar egészségügyre. Arra azonban nem árt felhívni a figyelmet, hogy a kórházban ápoltak száma meredeken emelkedik, és - bár nem köt le akkora humánerőforrás-kapacitást, mint egy intenzív osztályos ellátás - ez plusz terhet rak az állami ellátórendszerben dolgozókra. Azt se feledjük, hogy ez a plusz terhelés - kisebb, nagyobb hullámokkal - lassan már két éve tart, miközben az egészségügyi dolgozók egyre kevesebben vannak, így rendszerben maradók terhelése tartósan magasabb, mint korábban. Ez pedig folyamatosan azt eredményezheti, hogy az egyéb egészségügyi ellátások nehezen térnek vissza a koronavírus előtti szintre.

Magyarország esetében még korai lenne erről beszélni, de egyre több nyugat-európai ország mondja ki a kedvezőbb omikron-tapasztalatok alapján, hogy a koronavírus egy endémiávál minősült és egyre több kormány lép a korlátozó intézkedések lazításának útjára (Finnország, Dánia). Hazánk egyébként is hónapok óta a leglazább a korlátozó intézkedések szigorúságát tekintve. Nem lennénk ugyanakkor meglepve, ha

a döntéshozók a vírus enyhébb lefolyása ,

a választásokhoz közeledve népszerűségi okok,

és a tavasszal szezonális okokból várható járványlecsengés

miatt a magyar kormány is hamarosan az újabb lazítást kezdené el kommunikálni.

Címlapkép: Védőfelszerelést viselő orvos a Magyar Honvédség Egészségügyi Központja, a Honvédkórház koronavírussal fertőzött betegek ellátására kialakított intenzív osztályán 2021. december 15-én. Forrás: MTI/Balogh Zoltán