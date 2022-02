Ez az igazi árrobbanás: drámaian emelkednek a hazai szállásárak

Egészen hihetetlen áremelkedés zajlik a magyar szálláshelyeken az idei év elején: átlagban 70%-os drágulást lát az egyik nagy szállásközvetítő egy év alatt, de a járvány előtti utolsó békeévhez, 2019-hez képest is 60%-os az emelkedés. A két számjegyű áremelkedés minden szálláshelyen garantált, amit a hotelek a többszörösére emelkedő energiaköltségekkel és a növekvő bérkiadásaikkal indokolnak. A magánszállásadók pedig a takarítási szolgáltatások drágulását és az újra megjelenő adózási kötelezettségeiket sorolják.

Itt az árrobbanás

Egyelőre nehéz megítélni a drágulás végső mértékét, mert még tart a piaci szereplők átárazása, de úgy tűnik, hogy senki sem várt tavaszig, a szállodák és a magánvállalkozók is év elején akarják felmérni, hogy mennyit tudnak elkérni a piacon. Az egyik legnagyobb közvetítőcég, a Szallas.hu adatai szerint tény, hogy van áremelkedés, és további drágulás várható a koronavírus-járvány lecsengésével

A Portfolio-nak küldött adataik alapján jelenleg közel 70%-os áremelkedést látnak az idei adatokat összehasonlítva a tavalyi első negyedévvel.

Tavaly az első három hónapban az országos átlag 7100 forint/fő/éj volt, míg idén eddig 12 000 forint/fő/éj. Ez ráadásul még csak az előfoglalási szezon. Az új vendégéjszaka átlagárak már bőven meghaladják a koronavírus-járvány előtti 2019-es számot is, akkor 8519 Ft/fő/éj volt az átlagár, míg 2020-ban 9283 Ft/fő/éj. Az adatok értelmezéséhez, az előző év azonos időszakával való összehasonlítása kapcsán fontos kiegészítés, hogy akkor korlátozások voltak ebben az időszakban. Ez egy országos átlag, tehát ehhez képest akadhatnak jelentős eltérések régiónként, településenként, szálláshelyenként. A járvány előtti adatokkal így jobb az összehasonlítás, az utolsó békeévhez, 2019-hez képest is 60%-os a növekedés.

A Szallas.hu szerint a markáns áremelkedés elsődleges indikátorai, hogy

a szállásadóknak a munkaerőhiány miatti bérköltségnövekedések, a megugró rezsiköltségek, az általános infláció és a pandémia miatt kimaradt bevételek jelentős nehézséget okoznak.

Ráadásul vannak olyan szálláshelyek, akik fejlesztéssel rukkoltak elő: növelték szolgáltatásaik körét, felújítottak, beruháztak. Sokszor ezeket is szeretnék érvényesíteni az áraikban. „Mindezt megkoronázza, hogy az utazási iránti kedv időről időre fokozódik. A pandémia miatti kiszabadulási vágy, a növekvő kereslet szintén felfelé mozdíthatják az árakat” – írta Kelemen Lili, a Szallas.hu sajtószóvivője a Portfolio-nak. Azt tudjuk javasolni, hogy a kiemelt időszakok, például hosszú hétvégék helyett, érdemes az előtte vagy utána következő napokat foglalni, illetve, ha van szabadságunk, akkor hétköznapokat is érdemesebb választani, mert ilyenkor jellemzően jóval kedvezőbb áron biztosíthatjuk szállásunkat - tanácsolta.

Már most az előfoglalások alapján a tavalyi szint felett van az ország a foglaltságban, vagyis az emberek utazási kedve nőtt. Az idei első, március 15-i hosszú hétvége kecsegtető, akkorra is több az előfoglalás, mint a korábbi években. A szállásközvetítők és persze a szállásadók is már most eredményes hosszú hétvégére számítanak. "2022 év elején még a 2019-es rekordévnél is jobban állnak a szállásadók, már, ami az előfoglaltságot illeti" - emelte ki Kelemen Lili. Bár a tavaly tavaszi járványkorlátozások árnyalják a képet, de nőtt a tervezett átlagos tartózkodási idő is. A Szallas.hu szerint a legnépszerűbb uticélok most Budapest mellet Eger, Hévíz, Gyula, és Hajdúszoboszló. Sokan látogatnak Szegedre, Pécsre, illetve Zalakarosra is.

Dinamikus árazás

Rádóczy Andrea, a Magyar Szállodák és Éttermek Szövetségének balatoni régióelnöke a Portfolio megkeresésére úgy nyilatkozott, hogy

a szállodások többsége az elmúlt két-három évben teljességgel átállt a repülőjegy értékesítésnél is jól megszokott dinamikus árazásra.

„Ez azt jelenti, hogy a kereslet határozza meg az árat. Tehát, amikor az árakat figyeljük, fontos szempont, hogy mely időszakra, hány héttel, hónappal a várható érkezés előtt keresünk szállást. Az utolsó pillanatban nehéz kedvezményes árat elcsípni. Egy tudatos tervezéssel azonban számos akciós, előkedvezményt, extra szolgáltatást is tartalmazó szállodai tartózkodást foglalhatunk” – osztotta meg az áremelkedés egy lehetséges tompításának eszközét a Hotel Golden Lake Resort Balatonfüred szállodaigazgatója. Azt is megjegyezte Rádóczy Andrea, hogy természetes folyamat, hogy a sok-sok szolgáltatási tényezőből álló szállodai tartózkodásra hatnak a gazdasági környezetváltozások.

A szobaárakra hat az energia- és az élelmiszerárak emelkedése, valamint a megnövekedett bérigény is

– tette hozzá a szállodai szövetség balatoni régióelnöke.

„Vannak, akik a kivárás stratégiáját alkalmazzák, és csak az utolsó pillanatban foglalnak. Ők hozzászoktak az elmúlt 2 év alatt, hogy a kormányzati bejelentések, a korlátozást jelentő intézkedések keresztbe húzhatnak egy-egy utazási tervet. Másoknál pedig már alapvető igény, hogy csak rugalmas kondíciókat kínáló szálláshelyet foglalnak, ahol ingyenes a lemondás és/vagy nincs előlegfizetési kötelezettség. Mivel ezen szálláshelyek foglalása esetén nincs anyagi rizikó, bátran lefoglalják” – írja Kelemen Lili, a Szallas.hu sajtószóvivője. Hozzátette, hogy 2021 első negyedévében 8,19 nap volt az átlagos foglalási időablak, idén 35,29 nap. Ebből, szintén a tavalyi korlátozások miatt leginkább azt a következtetést lehet levonni, hogy most mernek hosszabb időtávra is, előre foglalni az emberek.

Felejtsük el a tavalyi árakat

„A tavalyi évhez nyilván nem hasonlíthatunk, hiszen május 1-ig kényszer üzemszüneten volt a legtöbb szálloda, vagy csak üzleti utazókat fogadhatott. Ezért az összehasonlítási alap a 2020. évi január és február, de a március is csak 17-ig, hiszen 2020. március 17-én a legtöbb hotel bezárt” – világította meg az új árazást egy másik szemszögből Radóczy Andrea. Az általa vezetett balatonfüredi szállodában 20–25–30%-os az átlagár növekedés a két évvel ezelőtti első 3 hónaphoz képest, de azt is megemlítette, hogy egy komoly felújításon esett át a szálloda. „Továbbra is a rövid tartózkodásokat kedvelik a vendégek. A legtöbben 2-3 éjszakára foglalnak, ezen belül is kiemelkedően kedveltek a hétvégék, ünnepnapok” – vonta meg az idei év eddigi foglalásairól szóló tapasztalatait Rádóczy Andrea.

A balatonfüredi szállodaigazgató azt is megemlítette, hogy a járvány óta óvatosak a vendégek és számukra a legmeghatározóbb az aktuális járványügyi helyzet.

Amennyiben a híradások enyhébb lefolyású aktuális hullámról számolnak be, akkor sikerül akár teltház körüli hétvégi töltöttséget is produkálni. Természetesen ez fordítva is igaz

– elemezte az üzleti hullámvasutat Rádóczy Andrea.

A magánszállásadók is árat emelnek

Schumicky Balázs, a Magyar ApartmanKiadók Egyesületének elnöke a Portfolio megkeresésére úgy nyilatkozott, hogy már ők sem tavalyi, sőt, már nem is 2019-es árakon dolgoznak. A budapesti magánszállások a 3 évvel ezelőtti, utolsó ideális turisztikai állapotokkor tapasztalható árakhoz képest is 5-10 százalékkal drágultak. „Sokkal bátrabban áraznak a vállalkozók, mert az elmúlt időszakban kevesebb lett a rövidtávra kivehető lakás a fővárosban, másrészt már jönnek a foglalások a nyári időszakra, a Forma 1-es verseny és a Sziget Fesztivál idejére. Aki nem aktualizálja az árait, az rosszabbul járhat az árbevételét illetően, muszáj emelni” – mondta Schumicky Balázs. Kiemelte, hogy nekik is emelkedtek a költségeik. Főleg a mosodai és takarítási szolgáltatásoknál van erőteljes áremelkedés. Takarítót lasszóval sem találni.

A külföldi turisták ráadásul éjszakánként 15-20 euró áremelést meg sem éreznek, mert a hazai szállásköltségek még így is jóval alacsonyabbak, mint például Bécsben, Prágában vagy éppen Pozsonyban

– ecsetelte a további motivációikat az ApartmanKiadók Egyesületének elnöke. A magánszállásadók áremelésének egy része a forintgyengülésből is adódik, amit a külföldiek kevésbé éreznek meg, a vidékről esetleg a fővárosba kiránduló belföldi turisták viszont annál inkább.

A drágulás még egy nem elhanyagolható tényezője az sem, hogy a koronavírus-járvány miatt hozott adókönnyítések egy részének vége. Idén év elejétől újra kell a magánszállásadóknak fizetniük az árbevételük 4 százalékát turizmusfejlesztési hozzájárulásként.

Közben az önkormányzatok az idegenforgalmi adót vagy az építményadót nem emelhetik egy kormányzati döntés miatt, de például korábban a VI. kerületi önkormányzat nagyon komoly parkolásmegváltási díjat határozott meg, ami szobánként 6 millió forintos költséget jelent, míg az V. kerület a társasházak lakásainak 5 százalékára ad ki engedélyt az úgynevezett Airbnb-ztetésre. 19 vagy az alatti lakásos társasházra abszolút nem lehet magánszálláskiadásra engedélyt szerezni. A régi vállalkozásoknak még nem kell megfelelniük a friss szabályozásnak, de az újaknak már igen.

A vidéki magánszálláshelyeken – hacsak épp nem volt teljes járványügyi zárlat – jól ment az üzlet, és sokszor drágább is volt emiatt szállást szerezni mondjuk a Balaton vagy a Hévízi-tó környékén, mint Budapesten. Ezt az árhátrányt most kezdik el ledolgozni a fővárosi szállásadók. Most egyébként az omikron-variáns rekordfertőzés-számai miatt nincs sok külföldi turista Budapesten, viszont ha vége az 5. járványhullámnak, akkor tavasszal óriási kereslet zuhanhat a magánszállásadók piacára, ami még inkább felfelé hajthatja az árakat. Szintén áremelő hatású, hogy egy új piacra lépő, rövidtávú kiadásban elinduló vállalkozónak muszáj drágábban adnia a szállását, ha ugyanakkora hozamot szeretne elérni, mint azok, akik 20-50 százalékkal olcsóbban vették meg az ingatlant, még évekkel ezelőtt. Schumicky Balázs szerint

nem lehet arról sem megfeledkezni az árak boncolgatásakor, hogy gyakorlatilag két év óriási mínuszait kell ledolgozniuk a vállalkozóknak, akiknek szintén elfogytak a tartalékaik, a hoteltulajdonosokhoz hasonlóan.

Címlapkép: Getty Images