Hatalmas nyomás nehezedett az EKB-ra: minden szavukra oda kell ma figyelni

Történelmi csúcson volt az éves infláció az eurózónában januárban, pedig az elemzők már csökkenést vártak decemberhez képest. A Fed már felismerte az inflációs veszélyeket, és két lábbal taposott a fékre: a belengetett kamatemelései miatt erősebb dollár várható. A reálgazdasági helyzet sem túl rózsás az eurózónában, a koronavírus megálljt parancsolt a növekedésnek, miközben a munkaerőpiac egyre feszesebb. Ha a foglalkoztatottságban látott dinamika fennmarad, csak idő kérdése, hogy a kínálati nehézségek mellé mikor jelennek meg keresleti okok is az inflációban. Eközben az orosz hadsereg bevetésre vár Ukrajna határában, a lépés szintén megütné az európai gazdaságot. Ilyen körülmények között kell ma döntenie az Európai Központi Banknak.

Kellemetlen hangulatban telhet az Európai Központi Bank mai kamatdöntő ülése, az eurózóna inflációja ugyanis a várt csökkenés helyett új történelmi csúcsra nőtt januárban. Az elemzők arra számítottak, hogy az 5%-os decemberi éves infláció januárra 4,4%-ra mérséklődik az év első hónapjára, ehhez képest az Eurostat szerdán 5,1%-os inflációt közölt előzetes becslésében.

A csökkenést a jegybank egyrészt olyan egyedi tényezőktől várta, mint a német hozzáadott-érték adó 2021-es visszaemelésének kiesése a bázisból. A német infláció csökkent is, a hidegzuhanyt azonban az olasz árak januárra alakulása hozta el: az infláció több mint 1%-ponttal volt magasabb az elemzői várakozásoknál (az ok itt is a drámai mértékű lakossági energiaár-emelés volt). A tagállami divergenciák sem segítik az EKB-t, amikor döntést kell hoznia.

A mai ülés legfontosabb kérdése az, hogy az EKB milyen hangnemet üt meg az infláció kapcsán.

A jegybank ugyanis mintha egyre komolyabban venné azt. Tavaly ősszel még állandó retorikai elem volt, hogy az infláció csak átmenetileg magas, decemberben már egészen más üzenetet hallottunk az EKB-tól. A decemberi ülés jegyzőkönyve pedig arról árulkodik, hogy nő a megosztottság a Kormányzótanácsban az inflációval kapcsolatban: egyre többen vannak a szigorításpártiak. A friss inflációs adat pedig muníciót adhat nekik, így a mai közlemény megfogalmazására és Christine Lagarde sajtótájékoztatójára nagyon oda kell figyelni.

Annál is inkább, mert a befektetők még mindig nem bíznak a jegybank előretekintő iránymutatásában. Az EKB egészen a legutóbbi ülésig kiállt amellett, hogy a kamatemelés 2022-ben „nagyon valószínűtlen”, a piac viszont még idén októberre kamatemelést áraz. Az EKB döntéshozói ősszel minden igyekezetükkel azon voltak, hogy a kamatemeléssel kapcsolatos várakozásokat letörjék. Ha ma az ilyen verbális intervenció elmarad, az is egy fontos jele lesz az EKB lassú, de határozotton fordulatának.

A Fed lépésre készteti az EKB-t is?

A helyzet december óta nagyot változott. Akkor az EKB még nem volt egyedül az óvatos, bizonytalanságot hangsúlyozó hangnemmel, a Fed irányvonalában beállt fordulat épp csak kibontakozóban volt. A januári Fed-ülés és az azutáni sajtótájékoztató viszont már kifejezetten héja-hangnemben zajlott, és a jegybank nem fukarkodott az ígéretekkel sem: nemcsak megerősítették, hogy az eszközvásárlási program véget ér márciusban, de nagyon erős utalást tettek a márciusi kamatemelésre, és Jerome Powell elnök kvázi kimondta, hogy jelenleg semmilyen reálgazdasági akadálya nincs a kamatemeléseknek. Sőt, az ülésen bejelentette, hogy még idén mennyiségi szigorításra kerül sor, és általában véve is kifejezetten héja volt a Fed-elnök végig az egész sajtótájékoztató alatt.

A Fed – talán picit megkésve – felismerte az inflációban rejlő veszélyeket, és mind verbálisan, mind a döntések szintjén elkezdte komolyan venni azt. Adja magát a kérdés, hogy nem lenne-e végre időszerű az EKB-részéről az inflációs probléma felismerése. A kérdésre két válasz adható: egyrészt igen, a jegybanknak mindenképpen változtatnia kell az inflációs kilátásokkal kapcsolatos hangnemén, főleg a januári adat fényében.

Másrészt azt is fel kell ismerni, hogy az amerikai folyamatok jelentős eltérést mutatnak az európaitól. A tengerentúlon az infláció nemcsak nominálisan magasabb, de az összetétele is más: a kínálati okok (szállítási gondok, alapanyaghiány, energiaárak emelkedése stb.) mellett erőteljesen jelen vannak a keresleti okok is. Az európai inflációban (ami nominálisan is alacsonyabb, nagyjából 2%-ponttal marad el az amerikaitól) viszont sokkal meghatározóbbak a kínálati okok. Az 5%-os áremelkedés nagyjából felét az energiaárak emelkedése teszi ki – ha ezt kivennénk az indexből, akkor az áremelkedés nagyjából fél százalékkal lenne a jegybanki cél felett. Az eltérés hosszabb távon is igaz lehet: míg az EKB azzal számol, hogy az infláció idén visszatér a cél alá, az USA esetén ez még 2023-ban is erősen kérdéses.

Vagyis önmagában a Fed szigorítása miatt ma az EKB nem fog lépni.

Hosszabb távon viszont már más a helyzet. Ha az amerikai jegybank márciusban elkezdi a kamatemelési ciklust, amit májusban újabb kamatemelés követ, akkor a dollár jelentős erősödésbe kezdhet az euróval szemben. Minél tovább vár ki az EKB a Fedhez képest, a dollár relatíve ereje annál jobban nő, a gyenge euró pedig a nagy volumenű importon keresztül felfelé tolja az eurózóna inflációját. Ez ugyan rövid távon még nem jelent gondot az EKB számára, de az év második felében már komolyan számolni lehet vele (persze minden a Fed kamatemeléseinek számától és mértékétől függ).

A reálgazdasági és geopolitikai helyzet is kivárásra ösztönözheti az EKB-t

Szintén nagyon fontos szempont, amelyet a jegybanknak ma figyelembe kell vennie, hogy az eurózóna gazdasága jelenleg épp az erőteljes lassulás jeleit mutatja. A GDP a negyedik negyedévben 0,3%-kal nőtt az előző negyedévhez képest, miközben a harmadik negyedévben még 2,2% volt a növekedés. A negyedik negyedéves adattal az eurózóna épphogy elérte a 2019-es szintet, a kilábalás befejezéséről tehát még szó sincs (a trendhez még nem tért vissza a gazdaság) – itt is eltérés van az USA-hoz képest, amely már tavaly év közepére meghaladta a válság előtti szintet és azóta tovább növekedett onnan.

A növekedésben is erős tagállami divergenciákat látunk: a déli országok jelentős növekedést mutatnak, miközben Németország gazdasága visszaesett. A helyzetnek alighanem köze van a koronavírus terjedéséhez: azokban az országokban volt GDP-visszaesés, ahol szigorú, általános korlátozásokat vezettek be (Németország, Ausztria). Márpedig az omikron-variáns januárban új csúcsot hozott az esetszámokban, ráadásul már megjelent a variánsnak egy még fertőzőbb alvariánsa (BA2). A reálgazdasági helyzet és a járvánnyal kapcsolatos bizonytalanságok tehát inkább galamb irányba tolhatják az EKB-t ma. Akárcsak a geopolitikai helyzet: az orosz-ukrán konfliktus eszkalálódása komolyan megviselné Európa gazdaságát, a feszültséget a jegybank okkal használhatja indoklásként a kivárásra.

A reálgazdasággal kapcsolatban elmondható ugyanakkor, hogy középtávon már egészen más a helyzet.

A kibocsátási rés bezárulásával a gazdaság könnyen a túlfűtöttség jeleit mutathatja, és ha a magas infláció beépül a várakozásokba és a bérekbe, akkor a jegybanknak lépnie kell. A bérdinamikában eddig nem látszik jelentős változás, az EKB pedig az eddigiekben sokszor hivatkozott erre. De a bérek emelkedése várhatóan beindul a következő hónapokban: a munkanélküliségi ráta történelmi mélypontra csökkent decemberben. A feszes(ebb) munkaerőpiac pedig fel fogja hajtani a béreket. Az ár-bér spirál kialakulásának első jeleire pedig reagálnia kell a jegybanknak, ha nem akar elkésni.

Mi várható tehát ma?

Döntés a mai ülésen nem várható: a jegybank nem fogja módosítani az irányadó kamatszintet, és a pandémiás eszközvásárlási program (PEPP), valamint a másik hasonló eszköz (APP) jelenlegi paramétereiben sem várható változás (a PEPP márciussal záródó kivezetését decemberben jelentették be, és ezzel egyidőben átmenetileg megduplázták az APP havi keretösszegét). A jegybank nem tesz közzé friss előrejelzést sem, így nem fogjuk látni, milyen inflációs pályával számolnak.

A verbális előretekintő iránymutatás viszont a fentiek miatt rendkívül fontos lesz.

Az inflációval kapcsolatban meglepő lenne, ha a jegybank továbbra is bagatellizálná a helyzetet. Az áremelkedéssel kapcsolatos aggályokat alighanem többször aláhúzza majd Christine Lagarde, óvatosan megemlítve természetesen, hogy az év második felétől azért jelentős mérséklődésre számítanak az árdinamikában. Fontosabb kérdés viszont, hogy a kamatemelésekről milyen jelzést küldenek ma. Ha az EKB ezúttal nem áll bele a piac kamatemeléssel kapcsolatos várakozásaiba, az előre jelezheti, hogy az idei kamatemelés nem is annyira valószínűtlen.

Az EKB döntéséről szóló közlemény 13:45-kor érkezik, Lagarde elnök 14:30-kor tart sajtótájékoztatót. Az eseményről élőben tudósítunk.

