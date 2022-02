Újraosztják a lapokat a világon: itt vannak Magyarország erősségei és gyengeségei

A nemzetgazdaság versenyképességének egzakt mérése rendkívül bonyolult feladat, mivel definíció szerint minden olyan tényezőt magában foglaló jelenségről van szó, amely hosszú távon befolyásolja a vállalatok termelékenységét. Az időtáv miatt tehát nem csupán a profitszint növelésére ható faktorok tartoznak ebbe a halmazba, hanem olyanok is, amire a vállalat valóban hosszú távon építeni képes.

Ez utóbbi esetben nem is szükséges feltétlenül az ipar 4.0 technológiákra gondolni (pl.: mesterséges intelligencia), gyakran egy ma már alapvetőnek számító digitalizációs fejlesztés (pl.: online értékesítés) is komoly versenyelőnyt hozhat a hazai piacon.

A technológiai újítások elsősorban a vállalati versenyképesség endogén tényezői közé sorolható, azonban a külső, exogén faktorok még fontosabbak a szereplők számára. Ilyen a gazdaság pénzügyi stabilitása, a munkaerőpiac rugalmassága, illetve a legfontosabb, az intézményi környezet. Ez utóbbi ugyanis alapvetően meghatározza a stratégiai tervezést.

Versenyképességi szempontból az intézményi háttérnek kellene a legstabilabbnak lennie, mivel csak a szilárd alapokon nyugvó üzleti környezet teszi lehetővé a hosszú távú üzleti tervezést.

Paradox módon az intézményi háttér stabilitása fontosabb tényező, mint a minősége. Amennyiben a gazdaság szereplői tudnak alkalmazkodni az általuk ismert intézményi környezethez, úgy a hosszú távú tervezhetőség lehetősége adott, igaz, a hatékonyság alacsonyabb. Ott, ahol gyorsan változik a kormányzat által biztosított üzleti környezet, a kiszámíthatatlanság egyértelműen lehetetlenné teszi a tervezést, még akkor is, ha az intézményi háttér egyébként az átlagnál jobb.

A gyenge tervezhetőség ugyanis a vállalatokat a rövidtávú üzleti stratégiai tervezés felé tereli, amelyben a profit újrabefektetésére való ösztönzése nem biztosított. Ilyen körülmények között a makrogazdasági versenyképességi előnyök kiaknázása könnyen elsődleges stratégiai céllá válik (például árfolyamgyengülés valutaspekulációkkal való fedezése vagy kihasználása), amelyben az üzleti potenciált nem a vállalat innovációs képessége jelenti, hanem az intézményi háttérbe való minél jobb beágyazottság.

Univerzális definíció híján a versenyképesség mérésére nincs elfogadott módszertan. Ennek leginkább az az oka, ahogy már fentebb említettük, számos olyan tényezőből áll össze a fogalom, ami közvetlenül nem mérhető (pl.: bírósági függetlenség) vagy a mérést illetően nincs egyértelmű szakmai konszenzus (pl.: infláció "ideális" szintje). A svájci székhelyű World Economic Fórum (WEF) több, mint két évtizede minden évben elkészíti versenyképességi mutatóját, amely az egyik legátfogóbb (több mint 100 országra kiterjedő) indikátorrendszer a világon. Természetesen sok vita övezi az indexek és az alindexek realitását és létjogosultságát, azonban az alternatívaként ajánlott versenyképességi indexek sem hordoznak markánsan eltérő üzenetet és eredményt.

2021-ben először fordult elő, hogy a WEF nem publikálta versenyképességi indexét. Ennek oka az volt, hogy véleményük szerint olyannyira megváltozott a világgazdasági környezet, hogy a mutatórendszer drasztikus átalakítására van szükség. Sokkal nagyobb hangsúlyt kell kapnia a digitalizációnak, a piaci versenynek, az esélyegyenlőségnek, az értékláncoknak való kitettségnek, az idősödő társadalom kezelésének (ellátás és nyugdíjbiztosítás), valamint a kormányzati szerepvállalásnak az innovációs képesség javításában (K+F+I állami támogatása, egyetemek finanszírozása stb.). Ezeket a mutatókat beépítették az indexbe, azonban ahhoz, hogy robusztus eredményeket kapjunk, még legalább egy évnek el kell telnie.

Az egyedi mutatókat az index összeállításában résztvevő kutatóintézetek, így a Kopint-Tárki, rendelkezésére bocsájtották, azonban a szokásos éves jelentés idén sem készült el.

Habár a jelentést nem publikálták, a legfrissebb felmérés összesen 147 mutató mentén értékelné a nemzetgazdaságok versenyképességét. Ezek döntő többsége a vállalatvezetői felmérés eredményei, amely országonként reprezentatív vállalati méretre (legalább 5 főt foglalkoztató cégek) és az ágazatok GDP szerinti hozzáadott értékére nézve egyaránt. Magyarországon a felmérés 80 vállalat lekérdezésével készült. Ez természetesen kevésnek tűnhet, azonban ha figyelembe vesszük, hogy Magyarországon 2019-ben összesen nagyjából 77 ezer nem állami vagy önkormányzati tulajdonú legalább 5 főt foglalkoztató vállalat működött, akkor a lekérdezési arány még jobb is, mint a szokásos közvéleménykutatások 1000 fős mintája egy nagyjából 10 milliós országban.

Bár a mindent egy számba sűrítő versenyképességi pontszám idén nem készült, a mutatók egyenként összehasonlíthatók. Amennyiben az országok listáját csupán az európai gazdaságokra szűkítjük (39 ország), akkor minden mutató esetében megállapítható Magyarország helyezése.

A mutatóban az európai országok közül Magyarország legtöbbször a 20. és a 30. hely között van, átlagosan a 27. helyen, vagyis a 39 gazdaság közül inkább a második feléhez tartozunk a kontinens versenyképességi struktúrájában. Az európai versenyképesség egyértelműen két részre osztható, a fejlettebb EU-s tagállam közé legfeljebb Észtország fér be a kelet-európai régióból, míg a másik csoportba (pl.: Szlovénia, Csehország) az új EU-tagállamok mellett Olaszország, Görögország és Spanyolország kap helyet. Magyarország a lengyel-szlovák kettőshöz hasonlít leginkább, egyfajta sajátos versenyképességi stratégiát kialakítva, amelyben az előnyt továbbra a termelékenységhez képest relatíve alacsonyabb bérek és egy rendkívül (külföldi) beruházásösztönző szakpolitika képezi. Az említett országok egyik legnagyobb előnye továbbra is, hogy tagja az Európai Uniónak.

Legjobb mutatóink egyértelműen a munkaerőpiaci hatékonysághoz tartoznak, mivel a felmérés szerint a vállalatok a magyar munkaerőpiacot kellőképpen rugalmasnak ítélik meg, ahogy a munkaerőfelvételi és elbocsátási szabályokat is.

Ezen kívül igen kedvező a közbiztonság megítélése. A többi pontszámkoz képest (de az európai átlagtól némileg kissé elmaradó) értékelést kapott a finanszírozási lehetőségek, valamint a minőségi szolgáltatások elérhetősége is. Más szavakkal az itt működő vállalatok számára kialakított relatíve kedvező kamat- és finanszírozási környezet megítélése igen pozitív. Némiképp meglepő, hogy a kormányzat hosszú távú stratégiája is viszonylag kedvező értékelést kapott, igaz ebben sokkal inkább annak van szerepe, hogy a sok országban ezt a mutatót az legrosszabbnak ítélik a vállalatok.

Sajnos csak kevés mutatóban teljesít jól az ország, sok mutatóban kifejezetten rosszul állunk. Ezek a következők (39 európai országból, összesen 7 pont szerezhető mindegyik mutatóban):

Látható, hogy az öt legkedvezőtlenebbül megítélt mutató közül 4 is az intézményi háttérhez sorolható, csupán a termelékenység és a bér közötti szakadék az, ami valamelyest a vállalatok számlájára írható.

Ez utóbbi esetben azonban meg szükséges jegyezni, hogy ennek szakadéknak az áthidalása a hatékonyan működő szakszervezeti mozgalom feladata lenne, ezt azonban több esetben éppen a kormányzat akadályozza (lásd pl.: légiforgalmi irányítók, pedagógusok, egészségügyi dolgozók stb.).

Az intézményi háttér határozottan rossz megítélése kihat a többi tényezőre is. Az adatok alapján egyértelműnek látszik az FDI beáramlásra, a klaszteresedésre és a tiszta versenypiac fejlődésére gyakorolt kedvezőtlen hatása. Mindezek mindenképpen lassítják az innováció érvényesülését és a termelékenység javulását. Sajnálatos dolog, hogy az intézményi háttér hosszú évek óta az egyik leggyengébb hazai versenyképességi pillér, pedig javítása nagyrészt elhatározás kérdése lenne.

EZ ITT AZ ON THE OTHER HAND, A PORTFOLIO VÉLEMÉNY ROVATA.

A cikk a szerző véleményét tükrözi, amely nem feltétlenül esik egybe a Portfolio szerkesztőségének álláspontjával. Ha hozzászólna a témához, küldje el meglátásait a velemeny@portfolio.hu címre. A Portfolio Vélemény rovata az On The Other Hand. A rovatról itt írtunk, a megjelent cikkek pedig itt olvashatók.