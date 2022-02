A külföldi piacoktól várja a növekedést az egyik legnagyobb magyar húsipari cég

Teljes volumenében növelni tervezi idei értékesítését a Gyulahús Kft., de a növekedés igazi húzóereje az export lehet – mondta el Daka Zsolt. A cég ügyvezetője szerint minden adott a további fejlesztésekhez is, amelyhez külső befektető partnert is bevonna a tulajdonos önkormányzat.

"További bővülést várunk az idei év értékesítési volumenét tekintve" - mondta el Daka Zsolt pénteken megtartott sajtótájékoztatóján Gyulán. A Gyulahús Kft. ügyvezető igazgatója a Portfolio-nak kifejtette: a teljes volumenben 2022-re 2-3 százalékos bővülést vár, ám az exportpiacokon ennél nagyobb ütemben növekedhet a húsipari vállalat értékesítése.

Tavaly a megelőző évhez képest mintegy 40 százalékos bővülést sikerült elérnünk az exportértékesítésben, a meggyőző növekedést pedig idén is szeretnénk folytatni a külpiacokon.

Kiemelt vevőnek számít Szlovákia, Lengyelország, Németország, és továbbra is szállítunk pizzafeltétnek szánt kolbászt az Egyesült Királyságba egy nagyobb partnernek. Ez utóbbi termékkel várhatóan a közeljövőben megjelenünk a Távol-Keleten is” – jegyezte meg Daka Zsolt.

Nyereség és fejlesztési tervek

Az ügyvezető kijelentette:

jelenleg még tart a 2021-es pénzügyi év zárása, de az előzetes adatok szerint a 2020-as évhez hasonlóan a tavalyi évet is nyereséggel tudta zárni a gyulai húscég.

A vállalat tavalyi árbevétele meghaladta a 8 milliárd forintot. A korábbi évek nyereségéből fejlesztéseket tervez a vállalat, hitelt nem kell törleszteniük, mert nincs adóssága a Gyulahús Kft.-nek.

Mint elmondta: a legnagyobb fejlesztést a vállalatnál „elköltözésnek” nevezik, amelyhez befektető partnert is keresnek. Mint ismert, külső befektetőnek adná el a Gyulahús Kft. legfeljebb 49 százalékát a város önkormányzata, hogy így finanszírozzák a húsipari cég mintegy 13 milliárd forintos fejlesztési elképzeléseit. A tranzakció révén a jelenlegi, elavult szárazáru-üzem kiköltözne a városból, és modern, hatékony új létesítményben működne a jövőben. Az ügyvezető emlékeztetett:

a tervezett új üzem mintegy 4 ezer tonnás éves kapacitással rendelkezne, amely a jelenlegi szárazáru-kapacitásnak csaknem a duplája.

Továbbra is zajlik az a folyamat, amelynek keretében a jelenlegi tulajdonos önkormányzat értékesítené a cég 49 százalékát, ám konkrét érdeklődőket nem kívánt megnevezni még az ügyvezető.

Megújult arculat

2021-ben új arculatot kapott a Gyulai márka, új csomagolóanyagokat is bevezettek, közel 90 terméknél. A rúdáruk esetében a vákuumos helyett védőgázos megoldást alkalmaznak, ezáltal is csökkentve műanyag-kibocsátást. A fóliavastagságot is redukálták, a szeletelt tálcás termékek esetében részben újrahasznosított anyagot is használnak.

