Zacher Gábor: szinte már csak az oltatlanok kerülnek intenzív osztályra

Béke van. Alig vannak súlyos betegek a COVID-osztályokon. Akiket intenzíven kezelünk, ők az esetek 99 százalékában nem oltott páciensek – jellemezte a kórházak helyzetét és az ott ápoltakét Zacher Gábor. A hatvani kórház sürgősségi osztályának orvosa szerint újra igaz a Nemzeti Népegészségügyi Központ tájékoztatásában az a fordulat, hogy az elhunytak "többsége idős, krónikus beteg". A 40-es, 50-es korosztályból már elvétve van csak áldozata a koronavírusnak. Ettől függetlenül a betegség Zacher Gábor szerint továbbra sem játék, mert "nem tervezhető" a kór lefolyása. „A sürgősségi osztályokat sok beteg keresi fel, de többségüket hazaengedjük, mert bár koronavírus-pozitívok, de nincsenek súlyos, például tüdőgyulladásos tüneteik. A többségüknek izom- és ízületi fájdalma, némi láza, torokfájása vagy orrfolyása van. Időnként szemgyulladás vagy gyomor-béltünetek, vagyis hasmenés előfordul. Ők többségükben otthon, egyhetes karanténban lábadoznak” – vázolta a jelenlegi helyzetet Zacher Gábor. A hatvani kórház sürgősségi osztályának orvosa kollégáival is konzultálva úgy tudja, hogy leginkább most már az oltatlan betegek vannak az intenzív osztályokon, lélegeztetőgépeken. Kiemelte: Olyan betegek kerülnek még koronavírusosan súlyos állapotba, akiknek alapvetően más, komoly egészségügyi problémáik is voltak. „Akit például combnyaktöréssel megműtöttek korábban, de pozitív tesztet produkált, vagy aki korábban stroke-ot kapott, és tulajdonképpen koronavírus, csak járulékos tünetként jelentkezik, nos, főleg ők vannak már a kórházi Covid-osztályokon. Meg persze a nem beoltott emberek közül kerül néha valaki súlyos állapotba. Az oltottak többségükben otthon átvészelhető tünetekkel lesznek betegek” – részletezte a jelenlegi koronavírus-helyzetet Zacher Gábor. Az omikronos betegek többségének lázcsillapító szedését javasolják, némi D-vitamin és cinkkúra mellett. Ezen kívül persze sok folyadékot és otthoni pihenést. Néha előfordul, hogy pár embernek antitest terápiára van szüksége, de az ilyen páciensből sincs túl sok. Valószínű, hogy egyre több az olyan eset is, amikor valaki rendkívül enyhe náthára jellemző tünetekkel, vagy akár bármiféle egészségügyi jel nélkül vészeli át az omikront. A hatvani kórház sürgősségi osztályának orvosa azt mondta, hogy nem súlyos a kórházi osztályok leterheltsége. Hangsúlyozta: Most leginkább az okozza a problémát, hogy a gyorsan terjedő omikron miatt egyre több egészségügyi alkalmazott lesz beteg. Bár jellemzően nem súlyos tünetekkel vannak otthon a beteg orvosok és nővérek, de egy-egy hét kiesés több dolgozónál, igencsak megnehezíti a kórházi beosztások ellátását - fogalmazott. Hozzátette: többletmunka, sok esetben plusz ügyelet és beosztás jut emiatt ilyenkor az egészséges kollégákra. Címlapkép: MTI Fotó: Bruzák Noémi