Bántalmazás, nemi erőszak és gyűlöletbeszéd: a metaverzum sötét oldala

Verbális bántalmazás, gyűlöletbeszéd, cyberbullying, nem ismeretlen fogalmak ezek a webkettes online térben, szinte mindenki találkozott már valamilyen szintű agresszióval online fórumokon, Facebook-csoportokban, és gyakorlatilag nincs olyan poszt az ismert közszereplőktől, amik alatt ne azonnal támadási felületet keresnének a hozzászólók, gyakran súlyosan megsértve egymás érzéseit. A népszerű videójátékok sem mentesek az online erőszaktól, pedig ezek sok esetben a most épülő metaverzumok alapjai, a kérdés pedig az, hogy ha egyre valósághűbbek lesznek ezeken a platformokon az átélt online élmények, akkor azok milyen lelki vagy később akár testi károkat okoznak az áldozatoknak, ki és hogyan védi majd meg őket a támadásoktól.

Utat talál magának a gyűlölet

Életünk egyre nagyobb részét éljük már ma is a digitális térben, és ez a tendencia várhatóan tovább fog erősödni a jövőben. Jelenleg többnyire a Web 2.0 felületeken és eszközökkel múlatjuk az időnket, forradalmi változást hozhatnak azonban a felhasználói élményben a metaverzumok, olyan virtuális világok, ahol az embereknek lehetőségük nyílik az otthon biztonságából szocializálódni, dolgozni és játszani.

A Metával és a Microsofttal az élen világszerte számos tech-vállalat épít nagy erőkkel saját virtuális világokat, ahol a tervek szerint szinte bármit meg lehet majd tenni. És míg a víziók központjában valóban olyan tevékenységek szerepelnek, mint például a hatékony munkavégzés, az online sportolás és a játék, ahogy egyre több és több embert szippant be a virtuális világ, úgy árnyalódik ez a (talán túl naivan) pozitív koncepció is.

Első blikkre azt hihetnénk, hogy az online térben történő időtöltés egyik nagy előnye a valósággal szemben az, hogy itt az ember biztonságban van, és bár fizikai értelemben valóban minimális potenciális veszélyforrást találunk a négy fal között, cinikusan fogalmazva az emberi természet hamar utat talált magának a virtuális térben is: számtalan példát láthatunk

az ártatlan beszólásoktól a szuicid hajlamokat előidéző online zaklatásokig terjedő cyberbullying-ra.

A zaklatások, személy elleni támadások és a gyűlöletbeszéd tehát eddig is létezett az online térben, elsősorban a videójátékoknál, de a kutatók szerint kevés olyan mechanizmus van, amellyel a helytelen viselkedés könnyen jelenthető és szankcionálható volna. Az egyik népszerű játékban, a VRChatben például minden hetedik percben történik egy-egy jogsértő incidens.

Rosszabb lesz a helyzet a metaverzumban?

A metaverzumbeli "cyberbullying"-nak és az ártó szándékú online támadásoknak pedig még erősebb hatása lehet az áldozatokra, mint a ma is létező és sajnos virágzó online zaklatásoknak. Ez elsősorban azért van így, mert a virtuális valóság egy mindent átfogó és mindenre kiterjedő digitális környezetbe helyezi az embereket,

ahol a nem kívánt érintések és interakciók nagyon is valóságosnak tűnhetnek.

Amikor valami rossz történik, amikor valaki odajön hozzád és megtapogat, akkor az elméd becsap, és azt hiszed, hogy ez a való világban történik

- mondta Chanelle Siggens, egy 29 éves torontói nő, aki a Population One nevű VR-játék aktuális küldetését várva épp egy virtuális lobbiban várakozott az avatárjával, amikor egy férfi karakter odament hozzá, megfogdosta őt majd ejakulációt szimulált az avatárjával. Siggens megdöbbenve kérte a játékost, hogy hagyja abba, a férfi erre

megvonta a vállát, mintha azt mondta volna: "Nem tudom, mit mondjak neked. Ez a metaverzum, azt teszek, amit akarok"

Jóval szélsőségesebb eset történt Nina Patellel, akinek a története bejárta a világhálót: a 43 éves londoni nőt 3-4 férfi avatárja csoportosan megerőszakolta mindössze pár másodperccel azután, hogy belépett a Metának egy tesztelés alatt álló virtuális világába.

„A csatlakozás után 60 másodpercen belül verbálisan és szexuálisan is zaklatott 3-4 férfi, avatar férfi hangon, virtuálisan csoportosan megerőszakoltak és erről fotókat is készítettek” - írta az áldozat egy blogbejegyzésben még decemberben. A Meta egyébként már lépett az ügyben, a napokban jelentették be, hogy a virtuális valóságban történő zaklatás elleni küzdelem jegyében új funkcióval bővítik a szolgáltatást: a "személyes tér" elnevezésű funkció megakadályozza, hogy más felhasználók virtuális avatárjai "betolakodjanak az avatár személyes terébe". A felhasználó által szabadon be-és kikapcsolható fejlesztéssel az avatárok 122 centis sugarában eltűnnek a másik felhasználókat megtestesítő figurák.

Persze nem csak szexuális jellegű, személy elleni abuzív virtuális viselkedésre lehet találni példát,

a virtuális valóságon alapuló élmények realisztikus érzése veszélyes fegyver lehet a gyűlöletet, erőszakot és terrorizmust szítani kívánók kezében is.

Tavaly októberben Francis Haugen, a Meta korábbi termékmenedzsere több ezer belső dokumentációt szivárogtatott ki a vállalat működését bírálandó, emellett egy szenátusi meghallgatáson kijelentette: bár a technológiai vállalat tisztában van azzal, hogy egyes tizenévesek számára nyilvánvaló károkat okoz az Instagram, mégsem lép fel kellő mértékben ez ellen. A félretájékoztatásról és az online felületeken észlelet gyűlöletkeltésről azt mondta, hogy a Facebook és platformjai gyengítik a demokráciát.

"A Facebook-iratok megmutatták, hogy a platform szinte kulcsrakész rendszerként működhet a szélsőségesek toborzói számára,

a metaverzum pedig még könnyebbé tenné az erőszakos (virtuális) cselekmények elkövetését

- mondta erre reflektálva Karen Kornbluh, az Egyesült Államok korábbi nagykövete a Gazdasági Együttműködési és Fejlesztési Szervezetnél.

A kiszivárogtatott dokumentumok alapján a vállalatnak már vannak bizonyítékai arra vonatkozóan, hogy a sértő tartalmak megtalálják az utat a közösségi oldalról a virtuális világba. Egy Facebook alkalmazott például rasszista gyűlölködésről számolt be, miközben a Rec Room nevű VR-játékot játszotta egy Oculus Quest headseten. Miután belépett a játék egyik legnépszerűbb virtuális világába, az alkalmazottat "folyamatos skandálás fogadta: N***** N***** N*****" (a csillagozott helyeket nyilván ki tudjuk fejben egészíteni). A dokumentumok szerint az alkalmazott egy belső vitafórumon azt írta, hogy megpróbált rájönni, ki kiabál és hogyan jelentheti őket, de nem tudott a végére járni.

"Végül feladtam és legyőzöttnek éreztem magam" - írta az alkalmazott, akinek a nevét a dokumentumokban nem említik.

Mindezek tükrében az a kérdés, hogy mit mond a jog ezekről az esetekről?

Jogi szempontból mi a helyzet?

Amikor a felhasználók az avatárjukon keresztül lépnek kapcsolatba egymással, a fenti példákat tekintve előfordulhatnak olyan helyzetek, amelyek törvénysértésnek minősülnének, ha a való világban történnének meg a felek között. Az ilyen incidensek sérthetik például a kártérítési jogot - amely olyan polgári jogi követelésekre terjed ki, mint a gondatlanság vagy a zaklatás - vagy a büntetőjogot is, amely olyan illegális cselekményeket és bűncselekményeket foglal magában, mint a támadás, a gyilkosság, a betörés vagy a nemi erőszak.

Jogi szempontból azonban finoman szólva is problémás a helyzet megítélése.

Képzeljük el, hogy az egyik avatár megtámad egy másikat. Alkalmazhatjuk-e a testi sértés büntetőjogát erre a helyzetre? Hogyan tehetnénk egy avatárt felelőssé a metaverzumban elkövetett tetteiért? Ez bonyolult lenne, mert ez azt jelentené, hogy jogi személyiséget kellene tulajdonítani az avatárnak, ami jogokat és kötelességeket adna neki egy jogrendszerben, lehetővé téve számára, hogy pereljen és perelhető legyen. Magának a támadásnak és a testi sértésnek a bizonyítása is sokkal nehezebb lenne, ehhez ugyanis "tényleges testi sértés" szükséges, míg a virtuális térben természetesen nem lesz tényleges a testi sértés.

Ami pedig a szexuális természetű bűncselekményeket illeti, a szexuális zaklatásra vonatkozó törvények nem követelik meg a fizikai érintkezést ahhoz, hogy szexuális zaklatásnak minősüljön egy adott tett. De vajon a meglévő törvények megfelelő keretet biztosítanak a probléma kezelésére? Például kinek a felelőssége a felhasználók biztonságának garantálása VR-környezetben?

Valószínű, hogy egyre több szexuális zaklatás történik majd a metaverzumban, különösen akkor, ha a gátlástalan és erre hajlamos felhasználók tudják, hogy jogi szempontból ez egy szürke zóna, ha tudják, hogy a tetteik nem bizonyíthatók, felbátoríthatja őket, ha tudják, hogy nem vonhatók felelősségre a metatérben történő eseményekért.

Ezzel vissza is térünk az avatárok jogi személyiségének kérdéséhez, azaz: szükséges-e jogi személyiség ahhoz, hogy az avatárok felelősségre vonhatóak legyenek a virtuális térben elkövetett tetteikért? És milyen normákat és kritériumokat kell bevezetni és érvényesíteni ahhoz, hogy különbséget lehessen tenni az avatar jogi felelőssége és az azt "működtető", valódi jogi személy között?

Ezekre a kérdésekre mind választ kell adni, mielőtt a metaverzum koncepciója "valósággá" válik.

A jogi keretrendszer kialakítása mellett persze a metaverzumok fejlesztőinek kezében is komoly felelősség van. Andrea-Emilio Rizzoli, a svájci Dalle Molle Mesterséges Intelligencia Intézet igazgatója szerint az, hogy a metaverzum mennyire marad biztonságos tér, nagy részben attól függ majd, hogy a vállalatok hogyan tanítják be a mesterséges intelligencia rendszereiket a platformok moderálására. A mesterséges intelligenciát be lehet tanítani a gyűlöletbeszéd és a félretájékoztatás felismerésére és eltávolítására, de a rendszerek akaratlanul is felerősíthetik az ilyen jellegű tartalmakat.

Egyéb aspektusok

Egy ilyen horderejű ökoszisztéma-átalakulásnál több aspektust is érdemes megvizsgálni, ilyenek például:

a metaverzumokban zajló tranzakciók és az NFT-k megítélése,

az adatvédelem kérdésköre,

a környezetvédelmi megfontolások és

egyes pszichológiai jellegű problémák.

Tranzakciók

A metaverzumokban a tranzakciókat jellemzően kriptopénzzel vagy NFT-kkel, azaz nem-helyettesíthető tokenekkel végzik - maga az NFT a megvásárolt képhez, videóhoz vagy bármi metaverzumbeli virtuális eszközhöz kapcsolt kódsor, mely az eredetiség igazolására szolgál. Az NFT-piac aranykorát éli, egészen hajmeresztő összegekért kelnek el egyes alkotások, és bár egyelőre nehéz megmondani, hogy ez csupán egy "gyorsan jött-gyorsan megy "trend, vagy a tőkebefektetés új és izgalmas formája, az ilyen típusú ügyletek mindenesetre felvetnek néhány érdekes jogi kérdést.

Például a "való" világban amikor egy műtárgy megvásárlásáról van szó, akkor a tulajdonjog vagy a tényleges (fizikai) műtárgyra vonatkoztatható, vagy pedig a műalkotás szellemi tulajdonjogát is birtokolhatja az ember. De pontosan milyen tulajdonjogot foglal magában egy digitális műtárgyakkal kapcsolatos tranzakció? A Reed Smith nemzetközi ügyvédi iroda szerint a tulajdonjog-átruházás a metaverzumban nem más, mint egyfajta licencelés vagy szolgáltatásnyújtás - ilyen esetekben a valódi tulajdonjog továbbra is az eredeti tulajdonosé. Ez például azt jelentheti, hogy a vevő nem adhatja el az adott tárgyat a valódi (eredeti) tulajdonos engedélye nélkül, ez pedig illikviddé teszi a piacot.

A virtuális ingatlanok is NFT-vé váltak, magánszemélyek és vállalatok hatalmas összegeket költenek arra, hogy a metaverzumban "ingatlant" birtokoljanak. Ezzel kapcsolatban felmerül például a kérdés, hogy a valós világbeli jogszabályok kiterjednek-e a metaverzumban a birtokháborítókra? Vagy fel lehet-e venni jelzálogot a virtuális ingatlanra?

Adatvédelem

A metaverzum másik problémás jogi kérdésköre az adatok és az adatvédelem: a virtuális világok a személyes adataink új "kategóriáit" teszik majd hozzáférhetővé feldolgozásra, gondolhatunk itt például az arckifejezésekre, gesztusokra és a hasonló nonverbális reakciókra, amelyeket egy avatár a metaverzumon belüli interakciók során produkálhat.

Az eddigi fejlesztések alapján az körvonalazódik, hogy az iparág nagy szereplői jellemzően saját, centralizált platformokat fejlesztenek, ahol a világok között nincs átjárás - ezekben a terekben a felhasználói adatokhoz hozzáférhetnek a tech-vállalatok, de a jelek szerint ez nem feltétlenül tetszik a potenciális felhasználóknak. Az Advokate Group metaverzum-infrastruktúrát építő amerikai cég által készített felmérés alapján ugyanis a válaszadók 87 százaléka a technológiai nagyvállalatok által tervezett projektek helyett inkább egy decentralizált, blokkláncra épülő metaverzumot részesítene előnyben - az adatvédelemmel kapcsolatos aggályok még nyilvánvalóbbá váltak, amikor a válaszadók 77 százaléka osztotta meg aggodalmát az adatkezelési botrányokban bővelkedő Facebook metaverzumba való belépése miatt.

Környezetvédelem

Egyes elemzők attól tartanak, hogy a virtuális világok széles körű elterjedése a káros kibocsátások jelentős növekedéséhez vezethet: a metaverzumnak a VR technológiára és az adatközpontokra való támaszkodása káros hatással lesz a környezetre, még akkor is, ha az utazások visszaszorulásával csökkenhet a globális a szén-dioxid-kibocsátás. Az adatközpontok mesterséges intelligenciát használnak a szem- és kézmozdulatok érzékelésére, a virtuális valóság azonban felhőalapú szolgáltatásokra támaszkodik. Az ilyen létesítmények működtetése óriási mennyiségű energiát igényel, ami jelentős környezeti hatással jár.

Az ECS brit székhelyű, digitális átalakulással foglalkozó tanácsadó cég elemzése szerint

egyetlen AI-modell "kiképzése" nagyjából 626 000 font (281 700 kg) szén-dioxidot termelhet.

A felhőszolgáltatások elengedhetetlenek a metaverzumok működtetéséhez, a Lancaster Egyetem 2020-as elemzése szerint egy olyan forgatókönyv, amelyben a gamereknek csupán a 30 százaléka 2030-ra átáll a felhőalapú játékplatformokra, az a szén-dioxid-kibocsátás 30 százalékos növekedését fogja eredményezni a jelenlegi játékipari kibocsátási szinthez képest. Emellett a virtuális tereknek vélhetően nagy felbontású képekre lesz szüksége, ami tovább növeli az energiafelhasználást.

Függőség, testképzavar és magány

Mind tisztában vagyunk azzal, hogy a közösségi média felületek könnyen függőséget okoznak. A vállalatok rendre azzal a céllal alakítják az algoritmusokat, hogy a felhasználókat a lehető legtovább a platformon tartsák, és minél több hirdetést tudjanak megjeleníteni, amivel még több bevételt generálnak. Mindezek ismeretében nem extrém feltételezés az, hogy a metaverzumok is ugyanezt az üzleti modellt fogják követni, a hatások azonban hatványozottak lehetnek, mivel korlátlan újszerű és eddig elképzelhetetlen élményt nyújthatnak a metaverzumok. Egy ilyen környezetben élve a valóság könnyen tűnhet unalmasnak és nem elég kielégítőnek, ami miatt erős függőséget okozhatnak majd a virtuális világok.

Albert Rizzo pszichológus, aki az USC Kreatív Technológiák Intézetében az orvosi virtuális valóság igazgatójaként dolgozik, úgy fogalmazott nemrég, hogy a virtuális valóságban való elmélyülés még súlyosabbá teheti a közösségi média által a fiatalok önképére leselkedő veszélyeket.

"Komoly ereje van annak, hogy elmerülünk egy olyan világban, amely más, mintha egy sík képernyőn keresztül figyelnénk és lépnénk interakcióba..." - mondja Rizzo. "Ha egyszer valóban alakot öltünk egy térben, még ha fizikailag nem is érinthetnek meg minket, mégis olyan realisztikus helyzeteknek lehetünk a részesei, amelyeket pszichésen már támadásként élünk meg"

A szakember szerint mindez az eddiginél is nagyobb magányt szülhet, a testképpel kapcsolatos aggodalmak is súlyosabbak lehetnek és

számos olyan veszélyes tartalomnak lehetnek a virtuális térben tanúi a fiatalok, amelyek akár öngyilkos hajlamokat is ébreszthetnek bennük.

A 3D-s digitális avatárok használata a metaverzumban egy másik problémát is hordoz magával: azt, hogy az ember képes módosítani a saját megjelenését, így egy, a való élettől eltérő változatot vetít ki magáról, ez "különösen a serdülők számára elég veszélyes lehet" - mondja Mitch Prinstein, az Amerikai Pszichológiai Társaság tudományos vezetője.

"Az vagy, amit mások gondolnak rólad serdülőkorban" - tette hozzá.

És az a gondolat, hogy képes vagy alakítgatni az identitásodat és ezért eltérő visszajelzéseket kaphatsz magadról, ez nagyon megzavarhatja egy tinédzser személyiségét

Címlapkép: Eugenio Marongiu via Getty Images