Valóságos bérháború zajlik Magyarországon - Idén a dolgozók győznek?

Akár az első negyedév végéig eltarthatnak az idei évről szóló bértárgyalások a munkáltatók és a munkavállalók között. Érdekképviseleti vezetőket kérdeztünk arról, hogy mekkora a bérnyomás. A bértárgyalásokon eddig jellemzően 7-15% közötti megegyezésekről számoltak be, de van, ahol ennél is nagyobb az emelés mértéke. A felgyorsult infláció, az egyre erőteljesebb munkaerőhiány és persze önmagában a 20%-os minimálbéremelés is felfelé hajtja a fizetéseket. Közben a cégvezetőket szorítja az is, hogy sok esetben elszaladtak a termelési költségeik a többszörösére ugró energiaárak miatt, míg a korábban jó ötletnek tűnő hosszútávú beszállítói szerződések alapvető gátjai lehetnek annak, hogy egy-egy cég árat emeljen a megrendelője felé.

5 hónapig is elhúzódhatnak a bértárgyalások

Az éves bértárgyalások a megelőző év novemberében kezdődtek el és az idei év márciusáig is eltarthatnak. Az elhúzódó egyeztetések ellenére jellemzően ilyenkor sem éri kár a legtöbb munkavállalót, mert többnyire visszamenőleges, január 1-i hatályú béremelésről állapodnak meg a felek, mondta Palkovics Imre, a Munkástanácsok Országos Szövetségének elnöke a Portfolio megkeresésére.

A már lezajlott bértárgyalásokon jellemzően 7-13 százalék közötti alapbéremelésekről született megállapodás. A szakszervezetek minimum feltételnek tekintették a felgyorsult inflációs ütem feletti béremelést.

– osztotta meg a bértárgyalások hátterét Palkovics Imre.

A bértárgyalásokon általában alapbéremelésről állapodnak meg a felek, amelynek a mértéke azonban gyakran eltér a tényleges kereset növekedésétől. Az eltérés adódhat például az alapbéren felüli bérelemek, például a pótlékok, mozgóbérek eltérő mértékű emeléséből. A Munkástanácsok Országos Szövetségének elnöke azt is megjegyezte, hogy ezek a bértételek a fizikai dolgozók körében a teljes kereset akár 40-50 százalékát is elérhetik. A szakszervezeti vezető szerint nemegyszer előfordul, hogy a munkáltatók ezeken az alapbéren felüli elemeken igyekeznek megspórolni az alapbéremelés többletköltségét.

A szakszervezetek sokszor évközi tájékoztató adatokat kérnek a munkáltatóktól a béremelés végrehajtásáról, hogy így ellenőrizzék az alapbéren felüli kereseti elemek alakulását.

Az alacsonyabb bérszinteken általában magasabb béremelési százalékok jellemzőek, hiszen ugyanaz a béremelési a magasabb fizetési kategóriákban jóval magasabb forintban kifejezett béremelést eredményez. Ezt a szempontot ebben az évben még inkább felértékeli a minimálbérek jelentős, 20%-os megemelése.

Ez az alsóbb bérszinteken bértorlódást is előidézhet, ha az átlagbérek alatti bérek nem növekednének dinamikusabb mértékben, mint az átlagos vagy efeletti bérek.

Rolek Ferenc, a Munkaadók és Gyáriparosok Országos Szövetségének alelnöke megerősítette, hogy a mostani, 7 százalékos infláció mellett a minimálbéremelés is nyomja felfelé a hazai béreket. Bár jelentős a fizetések emelkedése, de a koronavírus-járvány nagyon szétszórta a vállalatokat. Hangsúlyozta:

A 0 százaléktól a közel 20 százalékig terjednek a vállalatoknál a fizetésemelések.

A kisebb cégeknél, illetve a járvány hatásait még mindig nyögő vendéglátói és szállásadói szektorban alacsonyabbak a fizetésemelési ajánlatok, a jól menő iparágakban viszont értékálló, bőven infláció feletti, 20 százalékos béremelések vannak” – mondta Rolek Ferenc.

Perlusz László, a Vállalkozók és Munkáltatók Országos Szövetségének főtitkára megerősítette a Portfolio megkeresésére, hogy a minimálbér- és garantált bérminimum-emelés árfelhajtó hatása érvényesül a magasabb bérkategóriákban is. „A feszes munkaerő-piaci körülmények is felfelé hajtják a béreket, hiszen alig található olyan iparág, amelyben nem alakulnának ki munkaerő-hiányos helyzetek. A cégek piaci helyzete és lehetőségei komoly különbségeket idéznek elő a béreket tekintve és ez igaz a nagyobb vállalatokra is, ahol a szakszervezetek jelen vannak és aktív szereplői a bértárgyalásoknak.

Átlagosan feltétlenül a két számjegyű béremelés a jellemző, amely az első visszajelzések szerint a 12-15 százalékos tartományban lehet, de sok helyen előfordul ennél magasabb mérték is

– összegzett Perlusz László.

Béremelési bajnokok és lemaradók

Palkovics Imre, a Munkástanácsok Országos Szövetségének elnöke úgy látja, hogy a gyógyszeripar, az informatikai ágazat, a bankszektor, a villamosgép-ipar, az építőipar, a kiskereskedelem és az élelmiszeripar különösebb megrázkódtatások nélkül vészelte át a járvány eddigi időszakát. Emiatt ezekben a szektorokban erőteljesebb mértékben emelkedhetnek a fizetések.

A vendéglátói, a szállodai, a rendezvényszervezési szektor azonban a korábbi járványügyi korlátozások miatt még mindig pénzügyi problémákkal küzd, és igaz ez a közszolgáltató cégekre is, ahol a szigorúbb állami árszabályozás gátolja a bekerülési költségek áthárítását a fogyasztókra.

Ez pedig a béremelésre rendelkezésre álló forrásokat is szűkíti. „A magyar gazdaság stratégiai ágazatai közül a járműgyártás is bekerült tavaly abba a körbe, ahol részben az alkatrészhiány tartóssá válása, részben a klímavédelmi okból szükségessé vált szerkezet váltás és annak költsége, apasztja a munkáltatók pénzügyi erőforrásait és ez a béremelési tárgyalások nehézségeiben is megmutatkozott” – árnyalta tovább a fizetésemelési tárgyalások bonyolultságát a Munkástanácsok Országos Szövetségének elnöke.

Perlusz László, a Vállalkozók és Munkáltatók Országos Szövetségének főtitkára megemlítette az építőipart is, ahol munkaerőpiaci vákuum keletkezett. A pénzbőség miatti beruházás-élénkülés a termelés fokozására ösztönzött. Ez az elszívó hatás más iparágak kárára is megvalósult a szakértő szerint.

Nem ritka az sem, hogy egy-egy építőipari projekt a másiktól csábít át komplett brigádokat. A nemzetközi áruszállításban is fokozódtak a zavarok, az árufuvarozóknál is nehéz, még jelentősen megnövelt bérért is munkatársat találni. Igaz, ez részben Brexit-hatás is

– elemezte a helyzetet Perlusz László. A Vállalkozók és Munkáltatók Országos Szövetségének főtitkára megjegyezte azt is, hogy megtartani egy megbízható munkatársat általában kisebb áldozattal lehet, mint egy újat találni, de a válság során sok cég elvesztette pénzügyi tartalékait, így nem voltak képesek áthidalni a bevétel-zuhanás sokkját. „Segítettek a kormányzati intézkedések – részmunkaidős támogatások, munkaerő-megtartást segítő adó- és járulékkönnyítések -, de ezek hatása véges. A Széchenyi Kártya Program hitelei a kis- és középvállalkozói körben esélyt adtak a túlélésre, ez lélegzethez juttatott több tízezer vállalkozást” – világított meg egy másik gazdasági szempontot Perlusz László.

Persze a munkaerőhiány szorítja a cégeket afelé, hogy magasabb béreket adjanak, de nem mindenhol tudnak árakat emelni, hogy ezt ki is gazdálkodják

- mondta Rolek Ferenc, a Munkaadók és Gyáriparosok Országos Szövetségének alelnöke.

Példaként említette azokat a hosszútávú beszállítói szerződéssel rendelkező kisebb vállalatokat, amelyek egy-egy nagyobb multinacionális céggel állnak kapcsolatban. „Itt a drasztikusan emelkedő energiaárak miatt elszállhattak a költségek, de a rögzített átvételi árak miatt a kis cégnek nincs módja a bevétele érdemi növelésére, emiatt pedig a béreken sem tud nagyobbat emelni. Az ilyen termelővállalatok például most versenyhátrányba kerülhetnek” – vázolta a fizetésemelések újabb nehézségét jelentő tényezőt Rolek Ferenc.

Palkovics Imre arról is beszélt, hogy bár a munkaerőhiány valóban javítja a munkavállalók és érdekképviseleteik tárgyalási pozícióját, de a munkáltató üzleti-pénzügyi háttere nyilvánvalóan ilyenkor is korlátozza a béremelési törekvéseket. A munkavállalói szempontból elégtelen béremelés miatt sok cég küzd a fluktuációval. Sok menedzsment azonban inkább bevállalja ezt az élelmiszeriparban, az építőiparban, az ipari összeszerelő üzemekben, illetve a logisztikai raktárakban, mert az még mindig kisebb kár egy-egy munkáltatónak, hogy többször kell dolgozókat betanítani, mint hogy erőn felül emeljen a béreken. Ez jobbára persze az alacsonyképzettségű, betanított munkát követelő pozíciókra igaz. A szakképzett-, vagy hosszabb ideig tartó betanítást igénylő munkakörökben, például a gyógyszeriparban, a vegyiparban, az autógyártás területén és az, energiaszolgáltatóknál ez már jóval nagyobb problémát jelent.

Nem a béremelések fűtik az inflációt

Palkovics Imre szerint a termelői költségek drámai megugrása, főként a többszörösére ugró energiaárak hajtják az inflációt, a béremelések ezt csak lekövetik. „A nagyobb vállalatoknál inkább vannak jelen a bértárgyalást bonyolító szakszervezetek és jelentősebb a szervezettségük is, mint a kisebb cégeknél. Így képesek erősebb nyomást gyakorolni az elfogadható bérmegállapodások elérése érdekében. Az is jellemző, hogy a nagyvállalati körben magasabb a termelékenység, és kedvezőbbek a jövedelmezőségi mutatók, mint a kisebb cégeknél.

A kisebb vállalatok ellenben jóval kevésbé hatékonyan és jóval kisebb jövedelmezőséggel működnek. Versenyhátrányukat sokan az adóelkerülő, vagy adó minimalizáló foglalkoztatás útján kívánják ellensúlyozni, amivel viszont saját munkavállalóikat rövidítik meg.

A minimálbérek kötelező emelése előretekintve ezen a problémán is segít majd, hiszen a jelentősen megemelt minimálbért minden munkáltatónak meg kell fizetnie” – fogalmazta meg várakozásait Palkovics Imre. 2021 első 6 hónapjában a 250 főnél nagyobb létszámot foglalkoztató cégek fizikai munkaköreiben dolgozók bére közel 40 százalékkal, a szellemieké 30 százalékkal haladta meg a 250 főnél kevesebb, de 5 főnél nagyobb létszámot foglalkoztató cégekét.

Perlusz László megosztott a Portfolio-val egy másik érdekességet is. Eszerint a kis- és középvállalkozásoknál a kulcsemberek megtartása sokszor kiemelten fontos, mert egy-egy vállalat léte forog ilyenkor kockán.

Ma már előfordul, hogy a cég fennmaradása, fejlődése, vagy éppen a generáció-váltás részeként egy-egy kulcsfontosságú munkatársnak részesedést ajánlanak a vállalkozásból

– mondta Perlusz László. Ő látja, hogy a bérmegállapodás sokkal inkább pozíciókhoz, mintsem egyénekhez kötött, de a kulcsemberek megtartására a nagyobb vállalkozások is sok gondot fordítanak (pl. a munkabér melletti egyéb juttatások, hosszabb távú prémium-feltételek, személyi biztosítások, vagy akár vállalati részesedési programok formájában).

A legkisebb fizetések ezzel együtt, továbbra is az 5 fő alatti cégeknél fordulnak elő. Egy 2021-es kormányzati anyag szerint - amelyet a Portfolio ismertetett - amíg a vállalati szektor egészében 25 százalék körüli volt a minimálbér környékén foglalkoztatottak aránya, addig az 5 fő alatti cégeknél ez meghaladta a 40 százalékot.

A régiós bérversenyt álljuk

A Portfolio által megkérdezett szakemberek azt mondták, hogy bár divat szidni a magyar fizetéseket, de vásárlóerő-paritáson, vagyis a megvásárolható termékek és szolgáltatások arányát nézve a magyar bérek nem olyan rosszak a régióban. A magyar átlagbér 2019-ben és 2020-ban "többet ért" a bolgár, a horvát, a szlovák, vagy a román fizetésnél, de elmaradt a cseh, vagy a szlovén értéktől.

„A lengyel minimálbér kicsit magasabb a magyarnál, de a szlovák és a cseh körülbelül ugyanolyan szintű. Az átlagfizetéseket tekintve viszont egyértelmű, hogy a cseheké magasabb, de azt az országot felesleges összehasonlítani a magyarral. A cseh gazdaság fejlettebb, versenyképesebb, termelékenyebb, mint a magyar” – érvelt Rolek Ferenc.

A 2015 és 2020 közötti időszakban a magyar átlagbérek főleg Ausztriával szemben dolgoztak le komoly hátrányt vásárlóértekre vetítve. 250 százalékról 214 százalékra csökkent az osztrák bérelőny. A többi kelet-európai országhoz képest is történt felzárkózás. Szerbiával összehasonlítva a magyar nettó bérelőny a legutóbbi, 2021 év végi adatok szerint 30 százalékos, Románia pedig szinte hajszálpontosan a magyar átlagbérek szintjére jött fel, mint az egyik leglátványosabb béremelkedést produkáló ország Kelet-Európában. „A magyarországi helyzet értékeléséhez azonban hozzátartozik az is, hogy a gyermekek után járó, európai mércével is kimagasló adókedvezmények sok családos munkavállaló nettó bérét emelik az enélkül számított nettó bérek fölé” – mutatott rá Palkovics Imre.

Címlapkép: Getty Images