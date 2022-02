Hazai tulajdonú biztosítási birodalom épül Magyarországon

A biztos családi vállalkozást maga mögött hagyva, 21 évesen kezdett a biztosításközvetítői szakmában Keszthelyi Erik, aki az elmúlt 16 év következetes munkájának köszönhetően mára az ország legnagyobb biztosításközvetítő cégcsoportját építette föl és a 100 Leggazdagabb Magyar listáján a 72. helyen szerepel. A kezdeti ambíció azóta is töretlen, a közelmúltban a CIG Pannóniában szerzett részesedésnek köszönhetően és a közeljövőben induló, online lakossági biztosításközvetítőcég felállításával középtávon egy 100 százalékban magyar tulajdonosi hátterű biztosítási birodalom képe rajzolódik ki.

A cikk a 2021-es BÉT50 kiadványban jelent meg. A kiadvány médiatámogatója a Portfolio.

A Hungarikum Alkusz Cégcsoport a hagyományos alkuszi és bankbiztosítási csatornákon keresztül közel 3000 tanácsadóval és több mint 200 főállású munkavállalóval, a lakossági, kkv, nagyvállalati és bankbiztosítási értékesítési csatornákkal, valamint gépjármű dealeri hálózattal ma megkerülhetetlen szereplő a magyar biztosítási piacon. A cégcsoport jelenleg 13 tagvállalatból áll, és saját alapítvánnyal is rendelkezik. A tavalyi évben összességében több mint 9 milliárd forint nettó árbevételt értek el csoport szinten, az idei évre pedig több mint 12 milliárd van előirányozva.

A cégcsoport zászlóshajója a Hungarikum Biztosítási Alkusz Kft., amely az állami és versenyszférában működő nagyvállalatok biztosításközvetítő partnere. A társaság több mint 17 éves szakmai tapasztalattal a háta mögött mára közel 3000 nagyvállalat és vállalatcsoport biztosítási portfólióját kezeli, TOP100 ügyfele több mint 500 000 munkavállalóval rendelkezik.

„Küldetésünk, hogy a magyar emberek és a Magyarországon működő vállalkozások számára olyan pénzügyi és biztosítási hátteret kínáljunk, ami maximálisan fedezi az igényeiket” – mondta Keszthelyi Erik, a cégcsoport első számú vezetője, és Mészáros Lőrinc mellett, a Keszthelyi Holdingon keresztül annak 50 százalékos tulajdonosa is. Utoljára a Quantis volt olyan magyar tulajdonosi hátterű cég, amely hasonló méretet ért el, vagyis a legnagyobb hazai biztosításközvetítővé vált, de lényeges különbség, hogy a Quantis több mint 90 százalékban unit-linked biztosításokat közvetített, amíg a Hungarikum Alkusz Cégcsoport nagyobb arányban non-life biztosításokkal foglalkozik, de portfóliójába beletartozik az életbiztosítási termékek teljes köre és a hitel, valamint tőkepiaci termékek értékesítése is.

A cégcsoportnál alacsony a fluktuáció, odafigyelnek arra, hogy jól érezzék magukat a dolgozók – gyümölcsnap, smoothie, masszázs, születésnapi köszöntések – valamint a társadalmi felelősségvállalás és a közösségi programok is meghatározó részei a szervezeti kultúrának. A biztosítási szakember „örökmozgó” hírében áll.

2010-től Szekszárdról jártam fel Budapestre, így hétköznaponként 3:00-kor keltem és reggel 5 órától már az irodában kezdődtek a vezetői megbeszélések, hogy megelőzzem a nagy forgalmat

– mondta az ügyvezető igazgató, aki 2010-ben lett az Optimal-GB Biztosítási Alkusz és Pénzügyi Szolgáltató Kft. ügyvezetője, mely társaság 2015-ben változtatta meg a nevét Hungarikum Biztosítási Alkusz Kft.-re. A vezető szigorú időbeosztása azóta sem változott.

„9 óráig túl vagyok 5-6 megbeszélésen, ha a konkurenciát nézem, sokkal több időm marad stratégiatervezésre és a megvalósításra” – tette hozzá. De nemcsak a korai munkakezdés miatt vált meghatározó piaci szereplővé a cégcsoport, hanem mert Keszthelyi szerint ők valóban elvégzik azt a munkát, ami ebben az üzletágban alapelvárás lenne. „Egy biztosítási alkusznak nemcsak az a feladata, hogy megkösse a szerződéseket, hanem ezt követően szolgáltatást is nyújtania kell. Ezzel szemben a piac el van kényelmesedve, a biztosításközvetítők ülnek az 5-10 éves állományokon” – mondta Keszthelyi.

Jól szemlélteti a különbséget, hogy az alkuszcégeknél jellemzően nincs kárrendező, ha gond van, a biztosítóhoz irányítják az ügyfelet. Ezzel szemben a cégcsoportnál közel 30 fő csak kárrendezéssel foglalkozik, és az ügyfelek nagy része nemcsak egy szerződéssel kapcsolódik hozzájuk, hanem számos pénzügyi termékével, legyen az lakossági, kkv vagy nagyvállalati szerződés. Alapvető elvárás a kollégáktól, hogy biztosítási évfordulóra megversenyeztessék a szerződéseket az ügyfélnek.

Több mint 500 000 ügyfelünk van, a megmaradási arányunk pedig piac feletti, ami többek között az elmúlt 10 év alatt következetesen felépített ügyfélkiszolgáló rendszerünknek is köszönhető. Ügyfeleink nem csupán egy terméket, hanem egy komplex szolgáltatási csomagot kapnak

– tette hozzá Keszthelyi, aki hisz a személyes kapcsolattartás fontosságában is: „fejből ismerem legalább 1000 ügyfelünk biztosítási portfólióját.”

Azt, hogy egy kötelezőt, vagy egy utasbiztosítást online kötnek meg manapság, természetesnek tartja, de véleménye szerint egy élet vagy nyugdíjbiztosításhoz a személyes konzultáció is szükséges. Ugyanakkor nemzetközi trend, hogy a biztosítótársaságok dobozos termékekben gondolkodnak és ezt nem csak a lakossági szegmensben, de a vállalati üzletágban is tapasztalják, ami Keszthelyi szerint stratégiai hiba és ebben látja a Hungarikum növekedési potenciálját is, illetve részben ehhez köthető, hogy az elmúlt hónapokban 32,96 százalékra növelték tulajdonrészüket a CIG Pannóniában. „Bízunk benne, hogy a CIG Pannónia vezetősége a dobozos termékek helyett, továbbra is az ügyfelek valós élethelyzetéhez igazított termékmegoldásokban látja a piaci lehetőséget és megmarad olyan biztosítónak, aki figyelembe veszi az ügyfelek és alkuszok igényeit” – mondta Keszthelyi.

Bár sokan azt gondolják, hogy a CIG Pannóniának kiváltságos a helyzete, mert a több mint 3000 tanácsadóval rendelkező Hungarikum Alkusz Cégcsoport előszeretettel az ő biztosításaikat értékesíti, de a vezető szerint itt a tulajdonosi és a közvetítői szerepkör élesen elválik egymástól. „Olyan biztosításokat értékesítünk, amelyek az ügyfeleink adott életkörülményeihez igazítva a legnagyobb biztosítási védelmet teremtik meg, vagyis a jogszabályoknak megfelelően szolgáljuk ki az igényeiket, és a Magyarországon működő összes jelentős biztosítótársasággal együttműködünk.” Mindez nem jelenti azt, hogy a cégcsoport ne látna potenciált az online értékesítésében, sőt, éppen ellenkezőleg: a tervek szerint a közeljövőben HUNRisk.hu néven indul az online, lakossági biztosításközvetítői platformjuk.