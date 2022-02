Soha nem volt még vonzóbb a biztonságos szex, tetőzik a kíváncsiság, új trend a hálószobában

Kevesen tudják, hogy a Valentin-nap előtt egy nappal van a nemzetközi óvszernap, ezzel is szórakoztatóan, szótlanul emlékeztetve az embereket a biztonságos intim kapcsolat gyakorlására. A szerelmesek napja előtt mintegy 2 millió darab óvszert osztottak ki Bangkokban, ezzel is népszerűsítve a biztonságos együttlétet, továbbá a szexuális úton terjedő fertőzések mérséklését. Tavaly a becslések szerint meghaladhatta a 8 milliárd dollárt a globális óvszerpiac mérete, amely az előrejelzések szerint 2026-ra elérheti a 13 milliárd dollárt. A járvány idején tetőzött az emberek szexuális kíváncsisága, az ilyen termékek iránt duplájára nőtt kereslet, ráadásul közelmúltban megszaporodtak a fenntartható és környezetbarát szexjátékok a boltok polcain.

Az óvszer világon a legelterjedtebb fogamzásgátló termék, hiszen nemcsak a nem kívánt terhességtől tud megvédeni az óvszer, hanem a szexuálisan terjedő betegségektől. A megfelelő használat csökkenti többek között az olyan betegségek kockázatát, mint a gonorrhoea, a chlamydia és a HIV/AIDS.

2020-BAN TÖBB MINT 35 MILLIÁRD DARABOT ÉRTÉKESÍTETTEK óvszerből.



A nemzetközi óvszernapról tájékoztató portál szerint a modern óvszerek elsősorban latexből készülnek, elsősorban a férfiak számára. Léteznek poliuretánból készült óvszerek is, ezeket a latexallergiában szenvedőknek ajánljak. Vannak a piacon a nők általi használatra tervezett óvszerek is, ezek elsősorban poliuretánból készülnek. A férfi óvszer könnyen beszerezhető, megfizethető és könnyen használható, ez teszi őket a leggyakrabban használt fogamzásgátlási módszerré. Helyesen használva az óvszer a terhességek 98%-át megelőzi. Mivel azonban az emberek többsége nem használja megfelelően az óvszert, ez a terhesség megelőzésének arányát 82-90%-ra csökkenti.

Az óvszerek eladását 8-9 milliárd dollárra becsülik, a legtöbbet pedig Kelet- és Délkelet-Ázsiában, Észak-Amerikában és Európában értékesítenek belőle. Az európai óvszerpiac 2 milliárd dollárra emelkedhet 2026-ig az egyetemes hozzáférés és a férfi óvszerek alacsony költségei miatt.

Az óvszerpiac meglehetősen konszolidált, mivel a piac nagy részét néhány vezető szereplő uralja. A Reckitt Benckiser, az Okamoto Industries, a LifeStyles (LifeStyles Healthcare), és a Church & Dwight számítanak a legnagyobb gyártóknak az óvszerpiacon. A Church és Dwight által kínált Trojan Condoms a legnépszerűbb óvszer márka a globális piacon.

Kapcsolódó cikkünk 2021. 06. 16. Forró lehet az idei nyár az oltottaknak - Egekbe szökhet az óvszerek értékesítése

Több tényező is hajtja a piacot

A koronavírus válság egy elemzés szerint nagy valószínűséggel felgyorsítja azokat a trendeket, amelyek már korábban is alakították a legelterjedtebb fogamzásgátló piacát. A trendek közé sorolják a középosztály térnyerését és az e-kereskedelem virágzását. Nemcsak az online rendelhető termékek iránt nő a kereslet, hanem a kiskereskedelmi alternatívákat is sokan választják. A nagyobb márkák értékesítése közül a Durexé 30%-kal nőtt a 2021-es pénzügyi évben. A duplájára nőtt kereslet miatt a gyártók készen állnak a készleteik és a szállítási kapacitások bővítésére.

A piac növekedését világszerte hajtják a kormányzati kezdeményezéseken keresztüli növekvő szexuális tudatosság, valamint a szexuális úton terjedő betegségek előfordulásának csökkentését célzó átfogó szexuális felvilágosítási programok, így például az óvszerhasználat népszerűsítése is. A szexuális felvilágosítás és a nemi úton terjedő betegségek megelőzése mellett a piacot felfelé mozgatják a fejlesztések, a termék csomagolása, emellett fokozzák a gyártók és a kereskedők a marketing és promóciós tevékenységeiket.

Példaként említik, hogy a malajziai Karex cég által gyártott óvszerek értékesítése hétszeresére nőtt 2020 első felében a 2020 márciusában kezdődött országos zárlat miatt. "Amikor a globális fogyasztás 40%-kal csökkent, a Karex fogyasztói szegmense tovább nőtt" - mondta a Reutersnek Goh Miah Kiat vezérigazgató, aki arra számít, hogy idén, hogy a kereslet visszaáll a pandémia előtti időkhöz. Az értékesítési érték még tovább növekedhet, mivel a fogyasztók egyre több prémium terméket vásárolnak. "A vállalat idén új termékek piacra dobását is tervezi, köztük egy szintetikus anyagból készült óvszert, és az orvosi kesztyűk gyártásában kíván diverzifikálni, mondta Goh.

Ízesítettől az ultraérzékenyig

A piacon számos fajta és stílusú óvszer kapható, az ízesített óvszerektől az ultraérzékenyekig.

2020 júliusában a Trojan piacra dobta az új XOXO™-t, amely csomagolási újdonságokat tartalmaz, köztük egy diszkrét, mini utazócsomagot, amelyben akár két óvszer is tárolható a diszkréció érdekében.

2019 júniusában a LifeStyles bemutatta eddigi legvékonyabb latex óvszerét rokon márkája alatt. A LifeStyles Ultra-Sensitive Platinum óvszer 52%-kal vékonyabb, mint a hagyományos óvszer.

2018 áprilisában a Durex debütált az ízesített óvszerek szegmensében a Durex Kohinoor termékcsaláddal, amely olyan ízekben érhető el, mint a Meetha Pan (tradicionális mentolos ázsiai édesség), Silky Chocolate, Juicy Strawberry és Kaala Khatta (pirosbogyós gyümölcsös).

A szexuális kíváncsiság a járvány idején tetőzött

A brit Metro portál alapján a szexuális jólétet segítő alkalmazás, a Ferly szerint a felhasználók több mint 50%-a számolt be szexuális küzdelmekről – az alacsony libidótól az orgazmusproblémákig – a 2020-as bezárás idején, de az alkalmazáshasználat 600%-kal megugrott, 200 országban iratkoztak fel a 12 lépésből álló programjába a szexuális önbizalom elérése érdekében. Furcsának tűnhet, hogy miközben az emberek libidója csökkent a járvány alatt, addig a szexuális jóléti termékek piaca virágzott.

Simon Dubé, a Lovehoney márka szakértője szerint ennek részben a szexuális jóléti termékek technológiai evolúciója az oka. Az intimterméke gyártói egyre inkább alkalmazkodnak a lakosság szükségleteihez és vágyaihoz. Utóbbinak sarkalatos pontja, hogy sokan nem kapnak az iskolában megfelelő szexuális oktatást, azonban egyre nagyobb igény van az önfejlesztésre ezen a téren. A nők körében népszerű a medencefenéki izomtorna, a Kegel8 online kiskereskedő tavaly decemberben 70%-os növekedést tapasztalt az ehhez szükséges eszköz értékesítésében. Érdekes megemlíteni, hogy tavaly Rebecca Weiss elnyerte a James Dyson-díjat egy olyan eszköz létrehozásáért, amely ultrahanghullámokat használ a spermiumok regenerációjának leállítására. A Coso névre keresztelt eszköz hormonmentes férfi fogamzásgátlóként funkcionál, rendszeres használat mellett akár hat hónapra leállítja a spermiumtermelést. Weiss teljes körű prototípus kifejlesztését tervezi klinikai vizsgálatokhoz.

Kapcsolódó cikkünk 2021. 03. 29. A koronavírus ide is eljutott: az élvezetek új formája hódít az emberek körében

Etikus és fenntartható játékok

Tavaly, két év fejlesztés után, a We-Vibe szexjátékmárka és az anyavállalat, a Lovehoney megalkotta a szexjátékok legelső ISO (Nemzetközi Szabványügyi Szervezete) szabványát, amely egyértelmű útmutatást ad a gyártóknak a biztonságos termékek tervezésére vonatkozóan (pl. olyan kialakítások, amelyek minimálisra csökkentik a sérülés kockázatát és elősegítik a biológiailag kompatibilis anyagok használatát). Érdekes tény, hogy a szabvány megalkotása egy svéd sebész fejéből pattant ki az elakadt eszközök eltávolítása során.

A közelmúltban megszaporodtak a fenntartható és környezetbarát szexjátékok a boltok polcain is. A brit Love Not War márka nemrégiben piacra dobta a The Koi-t, a vízálló vibrációs eszközt újrahasznosított és újrahasznosítható anyagokból készítették. A Womanizer pedig kifejlesztett egy biológiailag lebomló játékot, a Prémiumot Ecot, amely biolénből – egy 70%-ban kukoricakeményítőből és más természetes anyagokból készült bioműanyagból – készül, így a termék felelősségteljesen megsemmisíthető.

Vannak mindezeken túl is érdekességek a piacon: tavaly márciusban a Holland & Barrett wellness-kiskereskedő egy sor zöldség formájú, vegánbarát szexjátékot adott ki, köztük egy kukoricacső témájú golyós vibrátort. Január eleje óta az eladások pedig 69%-kal nőttek. A húsmentes életmód begyűrűzött a hálószobába is, az XO! óvszer vegán óvszer (a legtöbb más óvszer kazeint, egy tejből származó fehérjét tartalmaz) internetes értékesítése 248%-kal emelkedett.

Címlapkép forrása: HollandBarrett