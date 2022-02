Döcögősre váltott a magyar naperőmű-boom

Januárban ismét lefagyott a hazai napelempark kapacitás bővülése, ezzel egy éven belül harmadszor fordult elő, hogy az előző hónaphoz képest nem nőtt az 50 kW és a feletti naperőművek beépített teljesítőképessége.

A növekedés szünetelésének eredményeképpen az ipari méretű naperőművek beépített teljesítőképessége január végén továbbra is 1829,325 MW-ot tett ki a MAVIR adatai alapján, a 2021 végi értékkel megegyezően. A fentiek eredményeképpen az ipari méretű naperőművek hazai beépített teljesítőképességének bővülése a 2019-es rekordév óta lassul. Az akkori, több mint 600 MW-os kapacitásnövekedést 2020-ban 470, 2021-ben pedig valamivel több mint 420 MW-os bővülés követte.

A 2021 májusában, novemberében, majd 2022 első hónapjában bekövetkezett fékezés kivételesnek számít a 2018 óta tartó lendületes kapacitásnövekedési időszakában, de egyáltalán nem nevezhető váratlannak. A gondok - nem csak Magyarországon - összefüggenek a koronavírus-járvány, az azt követő gazdasági fellendülés, a világszerte egyre erősebb klímapolitikai célok, valamint a gyártást domináló Kína energiaválságának következményeivel.

Az elmúlt években látott magyarországi boom döcögőssé válása egyértelműen jelzi az iparágat világszerte sújtó globális ellátási lánc problémák, a nyersanyagok és komponensek áremelkedése, a panelek elérhetőségének beszűkülése, valamint a szállítási nehézségek kedvezőtlen hatásait. A gondokat a naperőmű-beruházók igyekeznek a projektek átütemezésével, a munkálatok generálkivitelezési szakaszba történő koncentráltabb építőipari kivitelezéssel kezelni, és ezzel a panelbeszállítás akár több hónapos csúszásait a kivitelezés fázisában behozni.

Az iparág várakozásai és reményei szerint 2022-ben a fenti gondok nagy része megoldódhat a gyártókapacitások bővítésének köszönhetően, és a napelemek piacán visszatérhet a 2021-ben megszakadt évtizedes csökkenő ártrend, ami a beruházási költségeket is ismét ereszkedő pályára állíthatja. Hasonló okokból egyébként hosszú idő után most először a szélturbinák és akkumulátoros energiatárolók piacán is emelkedő költségekkel szembesülnek a beruházók.

A fennakadás alapvetően az ipari méretű erőműveket érinti. Miközben a nagyméretű erőművekhez nehéz a paneleket beszerezni, a háztartási méretű naperőművekhez (HMKE) szükséges panelekből rendelkezésre állnak kereskedelmi raktárkészletek. Ugyanis, bár a panelek szilíciumkristályos szerkezetre épülő technológiája megegyezik, az ipari és háztartási méretű naperőművek esetében más-más komponensekről, építési és műszaki kialakítási folyamatokról, helyszínekről és nagyságrendekről beszélünk. A HMKE-khez szükséges modulok jellemzően kisebb teljesítményű, és az egy-két évvel ezelőtti technológiai fejlettségi szintet képviselő panelek; míg a nagy erőművekbe épített csúcskategóriás napelempanelek teljesítménye már 600 watt körül jár, a háztartási kiserőművek létesítéséhez telepített panelek jellemzően 300-350 watt körüliek.

Ennek köszönhetően a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal (MEKH) legutóbbi, 2021. harmadik negyedévi állapotot tükröző adatai szerint a napelemes HMKE-kapacitás tavaly az utolsó negyedévtől függetlenül rekord mértékben, több mint 300 MW-tal gyarapodott (az eddigi csúcs a 2020-ban született 240 MW-os növekedés volt), és már jóval 1000 MW fölött jár.

Az ipari méretű és HMKE naperőművek összesített beépített teljesítőképessége így 2021-ben összességében megközelítőleg 800 MW-tal emelkedhetett - ami szintén rekordnak számít - és már 3000 MW körül jár. Az eddigiek alapján reálisan feltételezhető, hogy a Nemzeti Energiastratégia, valamint a Nemzeti Energia- és Klímaterv által a hazai fotovoltaikus kapacitásra vonatkozóan 2030-ra kijelölt mintegy 6500 MW-os célt évekkel korábban, 2025-2026 körül elérheti Magyarország - hacsak a mostani lassulást okozó problémák nem bizonyulnak tartósnak.

Címlapkép: Getty Images