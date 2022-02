Agrárminisztérium: mindenről a felvásárlók tehetnek

Körülbelül két hét telt el azóta, hogy Mélykútra hirdettek meg tiltakozást a hazai víziszárnyas tenyésztők, akik a nekik járó állatjóléti támogatásoknak csupán közel 40%-át kapták meg az államtól, immár két negyedévre vonatkozóan. Az áremelkedések és az elszálló termelési költségek mellett ez jelentős veszteséget jelent a tenyésztőknek, akik a Baromfi Terméktanácshoz is segítségért fordultak. A Portfolio érdeklődött az Agrárminisztériumnál, amely azt a tájékoztatást adta, hogy az ágazati szereplők tisztában vannak az elérhető támogatásokkal, és bizonyos felvásárlók olyan felvásárlási gyakorlatot folytatnak, amelyben a termelőket illető támogatások egy részét, vagy egészét bekalkulálják az átvételi árakba. Ezt a gyakorlatot az AM helyteleníti, azonban a piaci szereplők egymás közötti megállapodásaiba nincs közvetlen beleszólása. Az agrártárca amellett, hogy megemelte az érintettek számára adható keretet, az elmúlt időszak tapasztalataiból merítve, a jövőre vonatkozóan több feladatot is kitűzött. Az ágazatra rá is férne a változás, különösen az elmúlt évek kedvezőtlen piaci folyamatai világítottak rá a strukturális változások szükségességére.

Nagy István agrárminiszter, Feldman Zsolt államtitkár és Farkas Sándor parlamenti államtitkár is megjelent Mélykúton két hete pénteken, hogy rendezze az állatjóléti támogatások körül a víziszárnyas termelőknél kialakult konfliktusokat.

A médiában megjelent információk szerint több termelő arra kényszerült, hogy befejezze működését, mások elbocsátásokat lengettek be, az ágazatban pedig csődhullámra számítanak. A Portfolio kérdezte az agrártárcát, amely közölte, hogy a 2021/2022 támogatási év I-II. negyedévére benyújtott kifizetés kérelmek - a magasabb állatállomány miatt – jelentősen meghaladták az ezekre a negyedévekre rendelkezésre álló keretet, ezért a Kincstárnak visszaosztást kellett alkalmaznia, ezért kaptak a víziszárnyas termelők csökkentett mértékű támogatást. Ez egyáltalán nem példátlan, számtalanszor előfordult már különböző mértékben, hiszen a támogatási keret véges összegű, a 12 milliárd forintos költségvetési keret erejéig lehet ezt a támogatást fizetni.

Amíg lehetséges, addig minden jogos igényt teljes mértékben kifizetünk, és az AM kérésére ebben az évben a Kormány egyszer már megemelte a baromfi állatjóléti támogatások keretét, tehát az idén jelentősen az eredeti keret felett fizettünk támogatásokat.

A helyzet eszkalálódását az Agrárminisztérium szerint most közvetlenül az okozta, hogy egyes integrátorok akkor is beszámították a felvásárlási árba az állatjóléti támogatás teljes összegét, amikor a támogatás mértéke már nem 100%-os volt. Mivel a felvásárlási ár változtatására nem került sor, a kacsa- és libatartók előre kiszámított bevétele is lényegesen alacsonyabb lett.

A mostani energiapiaci válság minden gazdasági ágazat számára nehézséget okoz, a takarmánypiaci helyzet és az állatbetegségek elleni küzdelem az állattartók számára külön kihívásokat jelent.

Azon kívül, hogy egyes piaci szereplők figyelmen kívül hagyták, hogy keretkimerülés esetén csökken az egy termelőre jutó támogatás mértéke, az is problémát okozott, hogy ezt hamisan megpróbálták úgy feltüntetni a termelők felé, mintha az állam csökkentette volna a termelők támogatását.

Az AM hangsúlyozta, hogy nem minden felvásárló jár így el. Vannak jó példák is, ahol a támogatási mérték csökkenését a felvásárló figyelembe veszi, és a szereplők osztoznak a láncon belüli kockázatokban, vagy költségnövekedésen. Végső soron közös érdek, hogy az alapanyag-ellátás folyamatos és megfelelő minőségű legyen. Egyetlen feldolgozó sem él meg beszállítók nélkül.

Közel 2 milliárd forintos tűzoltás, akad feladat bőven

Mélykúton sztrájk helyett végül érdekegyeztetés zajlott - erről tájékoztat Nagy István agrárminiszter közösségi oldalának bejegyzése, amely szerint a kormány egyszeri, 1,9 milliárd forint forrást biztosít a kacsa- és libatartók számára. Feldman Zsolt államtitkár pedig arról számolt be, hogy ezzel az összeggel 2021-ben már megemelt forrásokhoz képest is magasabb ágazat igény miatt visszamenőleg pótolják ki a kacsa- és libatartók számára az állatjóléti támogatásokat.

Erről az összegről az agrártárca elmondta, hogy a jogcím adott, így az eljárásban változtatás nem szükséges, a keretemelésről az AM gondoskodik a Kormány által biztosított forrásból. A megemelt keretből a Magyar Államkincstár egy utólagos kifizetéssel automatikusan kiegészíti a visszaosztással érintett támogatásokat. Fontos, hogy a folyamat nem igényel többlet munkát az érintett termelőktől, azaz nem kell újabb kifizetési kérelmet beadni.

A kifizetéseket a MÁK március végén kezdi meg.

Az intézkedés révén több mint 900 víziszárnyas-tartó gazda és családjuk jut a kipótolt támogatáshoz – ismertette a miniszter a szaktárca közleményében.

Az AM a Portfolio-val azt is megosztotta, hogy a baromfi állatjóléti támogatás eljárása nem teszi szükségessé semmilyen harmadik fél közreműködését. A megemelt keretet biztosító AM rendelet megjelenését követően a Magyar Államkincstár haladéktalanul megkezdi az új határozatok kiadását és a kifizetéseket. Így tehát minden érintett kacsa- és libatartó a 2021/2022 támogatási év I-II. negyedévére benyújtott kifizetés kérelme alapján automatikusan pótlólagos kifizetésben részesül, amennyiben a jogszabályban megállapított feltételeknek egyébként megfelel. Ha bárki azt a látszatot kelti, hogy közreműködése ebben kötelező és megkerülhetetlen, az komoly erkölcsi és etikai kérdéseket vet fel.

Az Agrárminisztérium 2008 óta a Baromfi Terméktanáccsal szoros együttműködésben alakította ki a támogatások szakmai tartalmát, igénylését és felosztását, az ágazat által megfogalmazott igényeknek megfelelően, beleértve a negyedéves kifizetések és a visszaosztások rendjét is.

Az AM elmúlt időszak tapasztalataiból merítve, a jövőre vonatkozóan több feladatot azonosított:

Biztosítani kell a baromfi ágazaton belüli egyensúlyt, amelyhez hozzájárul az állatjóléti támogatások baromfifajok közötti arányosabb elosztási rendje. Ehhez szükséges az ágazati szereplők együttműködése és kölcsönös felelősségvállalása.

Az ágazati integrátor szereplőinek számításba kell venni, hogy az állatjóléti támogatásoknak objektív korlátai vannak, a kockázatok pedig nem háríthatók 100%-ban a termelőkre. Lehetséges a visszaosztások arányosabb elosztása a négy negyedév során is.

Legkésőbb 2023-tól új baromfi állatjóléti támogatást terveznek indítani a Vidékfejlesztési Program keretében évi 12 milliárd forint értékben, azonban ennek feltételrendszere és indulási ideje még függ az Európai Bizottsággal folytatott tárgyalásoktól.

Bíztatják a termelőket, hogy végre tegyenek lépéseket a közös piaci értékesítés felé, ehhez az AM szerint minden szükséges jogi keretet megteremtettek, élniük kell vele. Létrehozhatnak termelői integrációs szervezetet vagy termelői csoportot is, nagyobb árualappal jobb árak és értékesítési feltételek érhetőek a piacon, ahogyan azt számtalan példa támasztja alá itthon és Európában egyaránt.

Rossz csillagállás

A baromfiszektoron belül is speciálisnak számító víziszárnyas-ágazat számára valóban kedvezőtlenül alakultak az elmúlt évek, több olyan tényező is adódott, amelyek egyenként sem tettek jót a termékpálya szereplőinek. Különösen a termelők számára volt kemény az elmúlt időszak, hiszen egy „kedvezőtlen csillagállás” alakult ki számukra – fogalmazott a Portfolio-nak egy a nevét nem vállaló, az ágazatra azonban rálátással bíró szakértő.

Az egyik fő tényező, amely kedvezőtlenül érte a piacot, maga a koronavírus-járvány volt, illetve a nyomában érkező lezárások. Bár a baromfihús népszerű napi táplálék Magyarországon, azon belül a kacsa és liba prémiumkategóriának számít, a hízott máj pedig igazi luxustermék.

Utóbbi termékkör nagy részét exportálják, és az egész ágazatra jellemző a horeca-szektortól való függés.

A jellemzően tehát a turizmushoz, vendéglátáshoz kötődő, éttermekben felszolgált kacsa- és libaételek forgalmának, a hízott máj piacának szinte katasztrofális volt a 2020-ban az egyik napról a másikra szerte a világon kialakuló járvány, a bezárt éttermek és a turizmus hirtelen lenullázódása.

Kapcsolódó cikkünk 2021. 07. 01. Bezárt a magyar topétterem: hónapokig libamájon élt a tulajdonos

Jellemző, hogy az ágazat teljes összeomlását ebben az időszakban egy másik járvány, a madárinfluenza tudta megakadályozni, amelynek révén nagyszámú állatot kellett kényszervágásra ítélni.

Az így kiesett mennyiség végül egy alacsony szinten, kedvezőtlen helyzetben, de stabilizálta egy időre a piacot.

Az azóta általánosan megnövekedett takarmány- és energiaárak ugyanakkor az állattenyésztés egészénél is jobban sújtják a kisebb védekező képességgel rendelkező, kevésbé válságálló víziszárnyas-ágazatot.

A most kialakult helyzet lényegében mindezen tényezők eredménye, amelyben ugyanakkor szerepet játszott az is, hogy a termelők „elszámították magukat” – fogalmazott forrásunk. Az előző évben telepített állomány főleg a madárinfluenza és részben egyéb piaci okok miatt kevés volt. Ez már csak azért is okoz problémát, mert a kényszervágás alá került állományt nem számolják az állatjóléti támogatások kialakításakor – lévén arra külön kártérítési mechanizmus vonatkozik. Általános vélekedés ugyanakkor az, hogy ezen támogatásokra túlzottan építettek a gazdák, és az elaprózott, nem minden esetben versenyképes termelési struktúra javítása helyett a szubvenciókat vették alapul a megállapodásaik megkötésekor.

A baromfi állatjóléti támogatáson keresztül az elmúlt 10 évben a kacsa- és libatartók közel 40 milliárd forint támogatásban részesültek. Az állatbetegségek megelőzésének és felszámolásának támogatására a baromfi ágazat részére évente 2,5 milliárd forint kerül elkülönítésre, ezen összeg azonban több esetben is megemelésre került. Az AM beszámolt arról is, hogy a Vidékfejlesztési Program (VP) hátralévő időszakában, illetve a 2023-tól induló KAP Stratégiai Terv keretében azt tervezik, hogy a vidékfejlesztési forrásokból az eddigieknél is többet fordítanak állatjóléti támogatásokra, így a baromfi ágazat számára indul a korábban már említett új konstrukció. Február végén újranyílik az „Állattartó telepek fejlesztésének támogatása” című felhívás, de a későbbiek során – a Stratégiai Terv alapján is - folyamatosan lesznek telephely fejlesztési támogatási lehetőségek. Továbbá február 28-ig csatlakozhatnak a kacsa- és libatartók is a mezőgazdasági krízisbiztosítási rendszerhez.

Címlapkép forrása: Getty Images