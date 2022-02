Megrohanták a multikat az árstopos termékekért – Ez már a kisboltos „fosztogatás”?

Az árstopos termékeknél hatalmas forgalomnövekedés tapasztalható – értesült a Portfolio a kiskereskedelemre rálátó forrásoktól. Eddig 60-80%-os bővülésről hallottunk, de a forgalomnövekedés egy része könnyen lehet, hogy nem a háztartások vásárlási kedvével magyarázható. Még a mennyiségi korlátozás mellett is vannak olyan kisboltok, akiknek megéri betérni a nagy láncokba, hogy az ottani (a tavaly októberivel megegyező) áron tudjanak vásárolni, hiszen a beszállítók már ennél is magasabb átadási áron kínálják nekik a portékát, akik ráadásul újabb áremelést terveznek. Megkérdeztük a cégeket, hogy milyen mértékben nőtt a forgalmuk az árstopos termékeknél: akik válaszoltak, azok a kereslet erős növekedéséről számoltak be.

Megélénkült a kereslet

Jóval több fogyott a boltokban az elmúlt két hétben azokból a termékekből, amelyeknek az árát vissza kellett csökkenteni a tavaly októberi szintre. A Portfolio értesülése szerint nagyjából 60-80%-os forgalomnövekedés tapasztalható a nagyobb láncoknál az árstopos termékeknél. Ezt a növekedést azonban nem magyarázza az, hogy egy kicsit többet vesznek az árstopos termékekből a háztartások, hiszen minden bizonnyal kevesen váltak otthon tej-, csirkemell- vagy cukornagyhatalommá. Megkérdeztük a nagyobb láncokat, hogy milyen forgalmat tapasztalnak az árstopos termékeknél.

A Penny esetében átlagosan 60 százalék körül növekedett az árstop által érintett termékek forgalma az előző év ugyanezen időszakához képest

– osztotta meg a Portfolio-val a Penny az első két hét tapasztalatait. A Tesco azt látja, hogy „a hatósági áras termékek keresettsége növekedett február elseje óta, különösen a hónap első hetében”. Hozzátették, hogy a keresletet ugyanakkor befolyásolják a párhuzamosan futó promóciók is.

„Jelentős különbségek jellemzik az egyes CBA üzleteket. A nagyobb boltoknál jelentős a forgalom növekedése az árstopos termékek körében, míg a kisebb boltokról ez nem mondható el” – mondta a Portfolio-nak Fodor Attila, a CBA igazgatója. Az árstop első másfél hetében átlagosan 20-30%-os növekedés jellemezte az árstopos termékek forgalmát, az elmúlt napokban 10-15% volt jellemző a stop előtti időszakhoz képest. Hangsúlyozta: ellátási hiány, termékhiány nem volt az időszakban.

Mennyiségi korlátozás

A Spar, a Lidl, az Aldi, és az Auchan nem válaszolt kérdéseinkre. A nagy láncok többsége február elején mennyiségi korlátozást vezetett be az árstopos termékekre vonatkozóan. Egészen egyszerűen azért, mert el akarták kerülni, hogy néhányan felvásárolják a készleteiket. Úgy tudjuk, a bevezetéskor a cégek alapvetően nem amiatt aggódtak, hogy a háztartások megveszik a teljes készletet, hanem azért, hogy a kisboltosok egyszerűen besétálnak a multikhoz, és a beszállítók helyett tőlük veszik meg a készleteiket.

Ez nem is volt alaptalan várakozás a részükről. A Portfolio információ szerint a legkisebb boltok tulajdonosainak egy része februárra már magasabb beszerzési árajánlatokat kap a beszállítóktól több árstopos termék esetében, mint amennyiért a multik polcairól megveheti azokat bárki (csak a kisboltosnak számlát kell kérni erről, hogy tovább értékesítse). Az árstop februári bevezetése előtt néhány nappal voltak olyan kiskereskedelmi cégek, amelyek azt gondolták, hogy mennyiségi korlátozás nélkül indulnak el az úton. Amikor megkapták az első gigantikus, több mázsás megrendeléseket, illetve a boltokban megjelentek az 50-100 kilós mennyiséget vásárlók, nem vacilláltak, azonnal meglépték a mennyiségi korlátozást.

A Penny csak a kiskereskedőket, viszonteladókat korlátozza, a háztartásokat nem. A Penny a Portfolio-val közölte, hogy a legnagyobb emelkedést a sajátmárkás Sissy tej eladásában tapasztalták, a hagyományos 2,8%-os tej eladása 278 százalékkal, a laktózmentes 88 százalékkal, míg a bio tej mindössze 19 százalékkal növekedett. „A legkisebb emelkedést a cukornál tapasztaltuk, de itt is két számjegyű növekedés volt a Penny eladásaiban az elmúlt két hét alatt” – írta a vállalat.

Bizonyára kicsit többet vesznek a háztartások az árstopos termékekből, 5-10, talán 20%-kal többet. A 60-80-300%-os növekedés azonban egyértelműen nem csak a családok számlájára írható

– mondta egy, a kiskereskedelemre rálátó, a téma érzékenysége miatt név nélkül nyilatkozó forrásunk. Szerinte a forgalomnövekedésben benne vannak azok a kisboltok is, amelyek a beszállítóktól most februárban magasabb áron kapják a termékeket, mintha besétálnának a nagy láncokba. Első körben a kormányzat nem örült a mennyiségi korlátozásnak, hiszen az árstop egyik árnyoldalára hívja fel a figyelmet, később azonban mindenki belátta: csak így biztosítható az áruhiányok elkerülése; különben a kisboltok felvásárolnák a készleteket. Az 5-10 kilós limitekkel azonban ezt a folyamatot lehet lassítani.

Vannak olyan CBA-k, ahol limitálni kellett az egyszerre megvásárolható mennyiséget, mert érzékeltük, hogy nem lakossági, hanem más jellegű felvásárlás jelent meg

– hangsúlyozta Fodor Attila. „Be kellett vezetni mennyiségi korlátozást, de ez nem érinti az összes üzletet, csak egyes boltokat” – tette hozzá. „Ez azért van, hogy ne legyen kereskedelmi felvásárlás, és ezért áruhiány. Nekünk a lakosság ellátását biztosítani kell” – mutatott rá.

Magas beszerzési árak

„A kisboltosok átkozódnak, hogy gyorsan emelkedik a beszállítóknál a beszerzési ár” – mondja egyik forrásunk, aki szerint emiatt folyamatosan nő a veszteségük. De a beszállítókat is meg kell érteni: nőnek a termelői árak, az energiaárak, nagyot emelkedtek a fizetések (többek között a minimálbér és a bérminimum 20%-os emelése miatt), drágul a szállítás, ezeket a költségeket pedig érvényesíteni szeretnék.

A baj csak az, hogy a tavaly októberi kiskereskedelmi árral már nem tud fenntarthatóan, veszteség nélkül működni az ellátási lánc.

„A beszerzési árak növekedése miatt szépen lassan elkezdtek megjelenni a vendéglősök is a nagy láncokban, akik ott veszik meg az árstopos, tartós élelmiszereket” – mondja forrásunk, aki szerint ez is szerepet játszhat már a forgalomnövekedésben.

Újabb roham lesz a végén

Az élelmiszerár-stop hivatalosan februártól májusig tart, ha a kormányzat nem hosszabbítja meg. Tavaly október 15-i szintre kellett csökkenteni a kristálycukor, búzafinomliszt, finomított napraforgó-étolaj, sertéscomb, csirkemell, csirke farhát, csirkehát, csirkefar, csirkeszárnyvég, ultramagas hőmérsékleten hőkezelt, 2,8% zsírtartalmú tehéntej árát. A kereslet felfutása már tart, a szakértők szerint pedig az intézkedés vége előtt újabb hullám jöhet. „Arra számítunk, hogy az árstop végén várható a kereslet újabb felfutása, hiszen több hosszan eltartható terméket érint az intézkedés. Jó pár hónapra bevásárolhatnak majd a háztartások” – emelte ki Fodor Attila.

Vámos György, az Országos Kereskedelmi Szövetség főtitkára a Portfolio-nak azt mondta, hogy számoltak az árstopos termékek keresletének növekedésével. A fizetések emelkedése, az szja-visszatérítés, valamint a 13. havi nyugdíj is emeli az elkölthető jövedelmet, ráadásul a nagy láncok elfogadják a Szép-kártyát is, amit már fel lehet használni élelmiszerre is.

A jövedelmek emelkedése, az árstopos termékek alacsony ára és a Szép-kártya hatása együtt növelik a termékek eladását

– fogalmazott. Február második felében várható a nagyobb felfutás. Ugyanakkor a kereskedőknek ügyelniük kell az árstop alá tartozó termékekhez kapcsolódó, többi cikkelemre is, például a csirkecomb vagy az 1,5%-os UHT tej piacára. Számolni kell egy-egy érintett termékkörön belül a vásárlások átrendeződésével is, ami ugyanúgy várható volt, mint egy szokásos leárazás esetében: ha több fogy a csirkemellből és a 2,8%-os tejből, akkor a helyettesítőkből kevesebbet vehetnek. Ez viszont egyes esetekben gondot okozhat a termelőknek.

Vámos György szerint a kis üzletekre különösen nagy teher hárul a vártnál nagyobb januári infláció miatt, akiknek a beszerzései is tovább drágulnak. Fodor Attila is megerősítette, hogy az árstop a családi és kisvállalkozások számára nagyobb áldozatvállalással jár. „Tovább nehezíti a helyzetet, hogy a beszállítók további áremelési szándékokat jeleztek az árstopos termékkörre vonatkozóan” – emelte ki CBA igazgatója, ami növeli a veszteséget.

Fokozódó gondok

Egyik forrásunk szerint könnyen lehet, hogy felerősödnek a már most is zajló folyamatok. A piacra rálátó szakértők szerint nem tilos, hogy a kisboltok a beszállítók helyett a multiknál vásároljanak, azonban az árstopos termékek között bizony vannak olyanok, ahol garantálni kell a hűtési láncot, ezek pedig a hústermékek. A beszállítók egészen a boltba érkezésig garantálják a tökéletes hűtési láncot; ha viszont egy hálózatfüggetlen kisboltos a nagy láncokban veszi meg a csirkemellet, a farhátat és a sertéscombot, majd átszállítja, és beteszi a saját boltjának a hűtőjébe, az már egy egészen másik történet. A beszerzési árak drasztikus emelése viszont egyre több kényszerpályát okoz.

Ha minden úgy megy, ahogy eddig, és tovább nő a multik forgalma az árstopos termékek körében, akkor egyik forrásunk szerint könnyen lehet, hogy nemcsak kissé megcsappan a minőségi termékek köre egyes nagy láncoknál is, hanem drasztikusan szűkül. Sokan azt a fajta árstopos terméket fogják kínálni, amin a legkisebb a veszteség; ezek pedig jellemzően a legolcsóbb termékek.

Megeshet, hogy lesz, ahol a legsilányabb minőségeket vehetjük csak le a polcokról

– mondta egyik forrásunk. Mások úgy kompenzálhatják az árstopos veszteséget, hogy a többi termék árába kezdik el ezt beépíteni. A kereslet most engedheti, néhány forintot talán észre sem vesznek a vásárlók – legalábbis könnyen lehet, hogy ebben bíznak a boltok. A kiskereskedelmi cégek ráadásul most attól is tartanak, hogy három hónap után meghosszabbodhat az árstop, ahogy a benzinkutaknál történt, így aki eddig vacillált a többi termék árának emelése kapcsán, az üzemanyagár-stop hosszabbításával most újabb érvet kapott az áremeléshez. Igaz, mire véget ér a 3 hónapos élelmiszerár-stop, addigra már túl leszünk a választáson is, ami a hosszabbítás ellen szól, ahogy az is, hogy a már most is látható piaci zavarok addigra még erősebbek lesznek.

