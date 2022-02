Ennyit jelentett a meglepő inflációs adat: sokkal messzebb kell mennie az MNB-nek, mint eddig gondoltuk

Kedden ismét összeül a Monetáris Tanács, hogy döntsön az alapkamatról, szinte biztosra vehető a további szigorítás. Főleg úgy, hogy januárban mindenkit meglepett a 7,9%-ra emelkedő infláció, ami miatt akár az is benne lehet a pakliban, hogy gyorsítanak a kamatemeléseken. Ennél is fontosabb, hogy a magasabb inflációs pálya miatt tovább kell majd emelnie a jegybanknak az elemzők szerint, mostanra megjelent az első 6 százalék feletti várakozás a kamatot illetően.

Bekavart a januári inflációs adat, nem állhat meg a jegybank

Januárban az alapkamatot 50 bázisponttal 2,9%-ra emelte az MNB Monetáris Tanácsa, miközben az egyhetes betét irányadó kamata 30 bázisponttal 4,3%-ra emelkedett. Emellett azt is jelezte a jegybank, hogy várakozásaik szerint az év közepére összeér a két kamatszint, vagyis folyamatosan kisebb lehet a szigorítás az irányadó eszközben, mint az alapkamatban.

Alapesetben arra lehetne számítani, hogy a héten hasonló lépésekkel folytatódik a kamatemelés, vagyis kedden 3,4%-ra emelik az alapkamatot, majd csütörtökön 4,6%-ra az egyhetes rátát. Azonban történt néhány dolog január vége óta:

A januári infláció váratlanul 7,9%-ra emelkedett, ami meghaladta a várakozásokat.

Élesedett az orosz-ukrán konfliktus, ami a kockázatvállalásban ingadozást hozott, így a forintra is hatással volt.

Erősödtek a globális fejlett jegybankok kamatemelési várakozásai, a Fed várhatóan márciusban már lépni fog, de az EKB is újragondolhatja stratégiáját a várt feletti infláció miatt.

A fentiek mind abba az irányba mutatnak, hogy erősödhetnek a felfelé mutató kockázatok a kamatpályában itthon is. Így nem meglepő, hogy a Portfolio elemzői felmérésében csak szűk többsége volt az 50 bázispontos emelésnek, két szakértő is ennél nagyobb, 60 bázispontos szigorításra számít.

A januári kamatemelési tempó megismétlésére számít Virovácz Péter, bár az ING Bank elemzője is kiemelte, hogy a legutóbbi inflációs és GDP-adatok is az erőteljesebb áremelkedés irányába mutatnak. Szerinte elvileg arra is lenne lehetőség, hogy mondjuk 70 és 50 bázisponttal emeljék a kamatokat, ám a jegybank viszonylag ritkán szokott új hivatalos előrejelzés nélkül változtatni a szigorítási tempón az előző hónaphoz képest.

Hozzáteszi, hogy a kapkodást és a hirtelen változtatást a forint árfolyamának alakulása sem indokolja. Úgy tűnik, hogy a rendkívül zajos külső környezet ellenére is a 355-ös EUR/HUF árfolyamszint egyfajta horgonyként képes működni.

Összességében tehát a piac egyelőre úgy látja, az infláció elleni küzdelem monetáris oldalról rendben zajlik

- foglalta össze Virovácz.

A januári inflációs adat a várakozásoknál kedvezőtlenebbül alakult, így az teljesen egyértelmű, hogy a jegybanknak tovább kell szigorítania a monetáris politikáján. Az inflációs adat nyomán az is világos, hogy a szigorítás nem lehet csak jelképes, annak mértéke meg kell, hogy haladja a korábbiakat – vélekedik Regős Gábor. Ennek fényében a Századvég Gazdaságkutató szakembere szerint 60 bázispont lehet az emelés, amivel egyrészt nem lépne erősen a gázra a jegybank, ugyanakkor jelezné, hogy látja a magasabb inflációból eredő problémát.

Regős szerint ha ennél kisebbet lépne a jegybank, az a forint gyengüléséhez vezetne, egy még erőteljesebb kamatemelés viszont jótékony hatással lehetne a magyar devizára. A hazai valuta erősödése segíteni tudja az infláció fékezését, bár tekintettel arra, hogy a pénzromlásban jelentős a külső tényezők (például világpiaci energiaárak) szerepe, így a monetáris politika önmagában nem képes letörni az inflációt, csak enyhítheti azt – teszi hozzá.

Sokkal messzebb kell menni, mint eddig gondoltuk

A Portfolio havi felmérésében a legnagyobb újdonság, hogy jelentősen felfelé tolódott a kamatpálya csúcsára vonatkozó várakozás. Egy hónapja 4,75% volt a medián, ez most 5,5%. Vagyis a vártnál magasabb inflációs elsősorban abban csapódhat le, hogy

a korábban vártnál tovább kell majd emelni az irányadó kamatot.

Virovácz Péter szerint nem zárható ki, hogy már most elkezdi az MNB felkészíteni a piacot arra, hogy márciusban gyorsíthat. Erre szükség is lehet, mivel egyrészt a beérkező GDP és inflációs adatok fényében folyamatosan emelkednek a 2022-es inflációs várakozások és bizony a piac egyre inkább tolja ki a 3 százalékos cél elérésére vonatkozó várakozását. Amennyiben pedig a jegybank is előzetesen egyetért ezzel a változással, úgy már februárban jelezhetik, hogy a korábban vártnál magasabb szinten kell tetőznie a kamatoknak. Míg ezt egy-két héttel ezelőtt még olyan 5,5 százalékra várta a piac, most már inkább a 6 százalék tekinthető konszenzusnak, ám megítélésem szerint a tető valahol 6,20-6,50 százalék között lehet majd – foglalja össze az ING elemzője, aki a legmagasabb előrejelzést adta a kamat csúcsát illetően.

Egyelőre Suppan Gergely, a Magyar Bankholding vezető elemzője is azt gondolja, hogy a januári tempóban folytatódik a szigorítás, viszont a korábban vártnál magasabban, 5,5%-on tetőzhet az egyhetes kamat májusban, amit júniusban az alapkamat is „utolérhet”.

Az év végén akár vágni is lehet?

További érdekes kérdés lehet majd a monetáris politika alakulása az év vége felé. Vannak ugyanis olyan elemzők, akik szerint az infláció csökkenésével pozitív lehet a magyar reálkamat, ami akár kamatvágást is lehetővé tehet az utolsó hónapokban. A másik vélemény szerint erre csak akkor kerülhet sor, ha az infláció 3% környékére csökken vissza, várhatóan csak 2023-ban.

Utóbbi csoportba tartozik Suppan Gergely, aki szerint legkorábban 2023 második negyedévétől lehet esély a lazításra, és akkor is csak óvatosan és fokozatosan csökkentheti a kamatot az MNB.

