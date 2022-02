Tényleg gyors a magyar bérnövekedés? Így állunk a régióban

Rövid írásomban nem a fenti dolgozatokban tett állításokra kívánok reagálni, pusztán néhány szorosan kapcsolódó információt szeretnék a diskurzusba beemelni. Ennek során:

egyrészt a béreken túli jövedelmeket is figyelembe veszem, hiszen a munkaerő újratermelhetőségének körülményeiről így teljes a kép;

másrészt, a nettó jövedelmekre koncentrálok, azaz ellépek az adó- és járulékváltozások problematikájától;

harmadrészt, a horizontot felemelem a posztszocialista Közép-Európára, hiszen egy adott gazdaságpolitika teljesítményének végső próbája a referenciákkal való összevetés.

A bérvitáról

A keresetek alakulása azért került a figyelem középpontjába, mert az elmúlt években több közgazdász rámutatott, hogy a hazai bérnövekedést illetően az egyes statisztikák gyökeresen eltérő képet mutatnak. A január végén Dedák István a legfrissebb adatok alapján értékelte a jelenséget a Portfolion, és arra jutott, hogy a korábbi megállapításával összhangban az ellentmondás továbbra is fennáll. A KSH szakértőinek írása is erre a vitára reflektált, és ebből tulajdonképpen kiderül, hogy az egy főre jutó bérek emelkedése valóban jóval alacsonyabb ütemű, mint ami hivatalos, bértömeg-alapú, fehéredési hatást nem korrigáló havi statisztikában szerepel. A jelenségről más közgazdászok is írtak, például Nobilis Benedek itt, Oblath Gábor itt, Eppich Győző pedig itt.

Az Eurostat az EU-SILC (European Union Statistics on Income and Living Conditions) és ECHP (European Community Household Panel) felmérések alapján közli az egyes háztartások éves nettó átlag- és mediánjövedelmét. A jövedelem tartalmazza a bért, a befektetésből vagy ingatlanból származó bevételt, a háztartások közötti transzfert, valamint minden szociális juttatást, beleértve a nyugdíjat. A statisztika sajnos nem tesz különbséget a felnőttek aktivitása tekintetében, így a „bérvita” szellemiségéhez akkor maradunk a legközelebb, ha – a lehetőségeken belül – azon háztartások helyzetére fókuszálunk, amelyek a legnagyobb eséllyel rendelkeznek aktív keresővel. Biológiai okokból ezek a gyerekkel rendelkező háztartások (a 64 évnél fiatalabb egyedülállókra nincsen élő adat). Bár a vonatkozó statisztika nem tételez fel közvetlen leszármazotti, vagy akár rokoni kapcsolatot az egy háztartásban élő felnőtt(ek) és gyerek(ek) között, vélelmezhető, hogy az ilyenekben tipikusan szülő-gyerek kapcsolatról van szó. Tekintsük a két felnőtt - két gyerek háztartásokat igazodási pontnak. Nem lenne teljesen ördögtől való a legtágabb kategória, azaz a legalább egy-egy felnőttel és gyerekkel rendelkező háztartások vizsgálata sem, hiszen a gyerekvállalásról vagy éppenséggel a válásról szóló döntés közvetlenül és közvetetten a jövedelemtől is függ, ami pedig a gazdaságpolitikától is függ.

Maradjunk most mégis a 2+2-es felállásnál! E háztartások jövedelmei Közép-Európában a következőképpen festenek.

A kép nem tűnik túl bíztatónak. Nem önmagában azért, mert Magyarország négyből két metszetben jelenleg is az utolsó helyen szerepel lassan egy évtizede (a legalább egy-egy felnőtt-gyerek háztartási definíció esetén négyből háromban), hanem a tendenciák miatt.

Az idősorok nem pusztán a lemaradás rögzülését, hanem annak egyre növekvő mértékét sejtetik.

Az euróban vett jövedelmek értékelésének is komoly létjogosultsága van, nem csupán a forint- vagy vásárlőerő-alapúnak. Kétségtelen, hogy a magyar háztartások túlnyomó többsége alapvetően magyar, tehát alacsonyabb forintértékű szolgáltatásokat fogyaszt, így a jövedelmi helyzet euróban szemlélve alulbecsült. Mindazonáltal a kereskedelmi forgalomba kerülő áruk esetében ez már koránt sincs így. Sőt, az Európai Unió négy szabadságelve miatt az egységes piac kvázi-hazai piacnak számít, azaz a háztartások euróban vett mozgásterének vizsgálata nem egy elvi síkon folytatott gyakorlat. Nem csupán arról van szó, hogy mennyire engedheti meg magának egy magyar állampolgár, hogy külföldön menjen étterembe vagy szállodába. Azon külföldi gyártók és szolgáltatók, melyek költségei zömében nem Magyarországon keletkeznek (mely költségek például az ottani jóval magasabb bérszínvonal miatt tetemesebbek), bizonyos terméknívó felett nem vagy csak korlátozottan lépnek be a magyar piacra a gyengébb vásárlóerő miatt. Nem a vakvéletlennek köszönhető a minőségrontott termék és szolgáltatás, vagy éppenséggel a kiskereskedelem relatíve alacsony termékdiverzifikációja.

Vásárlőerő-alapon az ábrák még markánsabb magyar leszakadást sejtetnek. Bár Szlovákia erősen stagnáló pályát mutat, és számai az utóbbi időben a magyar értékek alá kerültek, a többiektől való lemaradás egyre fokozódó. Sőt, az átlagjövedelemmel szemben a magyar mediánjövedelmek – az első Covid-válságévet megelőzően – hosszú évekig az alsó burkoló szerepét töltötték be.

A szóban forgó országok 15-64 éves korosztályának jelenlegi aktivitási rátái között legfeljebb pár százalékpontos eltérés van, ráadásul Magyarország a középmezőnyben helyezkedik el. Sőt, az elmúlt évtizedben nálunk javult a legnagyobb mértékben ez a mutató, tehát nem ez áll a háttérben. Természetesen sok egyéb más, a gazdaságpolitikától szintén nem független tényező is szóba jöhet, példának okért a gazdaságszerkezetek közötti eltérés. Praktikusan: milyen ütemben nőtt a magasabb képzettséget igénylő munkahelyek aránya.

A fentiek tükrében (is) mindenképpen kívánatos lenne nem csupán a bér-, hanem a jövedelmi helyzetről, annak fundamentális okairól egy őszinte, tényeken alapuló vita lefolytatása. Ennek persze nulladik feltétele a vonatkozó statisztikák koherenciája. Addig ugyanis fennáll a veszélye annak, hogy – ahogyan azt a számítástudományokban mondják – garbage in, garbage out.

