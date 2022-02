"Oroszország csak egy nagy benzinkút, gazdaságilag teljességgel jelentéktelen" - mondja a sztárközgazdász

"Az orosz gazdaság teljességgel világgazdasági szempontból teljességgel jelentéktelen, kivéve az olaját és a földgázt" - mondja Jason Furman harvardi közgazdász, Obama elnök korábbi tanácsadója. Furman ezen kívül Oroszországot egy nagy benzinkúthoz hasonlította.

- mondta Oroszországról Jason Furman, a Harvard Egyetem közgazdásza, Barack Obama elnök korábbi tanácsadója a New York Times írása szerint. Furman ezzel jellemezte a világgazdasági szerepét és súlyát.

Délelőtti cikkünkben mi is elemeztük az orosz gazdaság helyzetét és kilátásait. Mi is megállapítottuk, hogy Oroszország gazdasági súlya csekély, és ezért mi az "orosz törpe" jelzővel illettük az ország gazdaságát - Furman viszont még nálunk is szabadabban bánt a jelzőkkel.

A közgazdász szavaival egy időben készül a nemzetközi szankció Oroszország ellen, mivel Vlagyimir Putyin orosz elnök független területként ismerte el a kelet-ukrajnai Donyecki és Luhanszki "népköztársaságokat". Furman szerint a szankciók szerinte káoszba taszíthatják Oroszországot, de ez az Egyesült Államoknak, Európának és az egész világnak fájna, az energiaárak emelkedése ugyanis mindenkit érint.

Joe Biden amerikai elnök már bevezetett néhány szankciót, és az Európai Unió is kivetett intézkedéseket, de ezek elsősorban orosz politikusokra vonatkoztak, nem járnak széles körű gazdasági következményekkel. A további szankciókról most tárgyalnak a felek.

Az orosz gazdaság valóban nem képvisel nagy súlyt a világban: a GDP mérete inkább hasonlítható Brazíliához, mint Németországhoz, Franciaországhoz vagy az Egyesült Királysághoz, de még az olasz és dél-koreai gazdaságoknál is kisebb.

Furman ugyanakkor azt is elmondta, hogy az energiaforrások miatt Oroszország mégis fontos exportország a világon. Az EU a földgáz-felhasználásának 80%-át importból fedezi, és az import 40%-a Oroszországból érkezik. Ugyanez a kőolaj esetén 27%-os arányt jelent.

