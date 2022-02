50%-ot ugrott a gázár az orosz invázió miatt – Mi lesz így Magyarországgal?

Az orosz invázió megindítása rendkívüli gázár-emelkedést okozott a csütörtöki európai gázpiaci kereskedésben, amit leginkább azok a félelmek tápláltak, hogy visszaesik, vagy megszűnik az oroszok európai gázszállítása és az így kieső mennyiséget nem tudja kellő mértékben pótolni rövid távon Európa. Ha ez bekövetkezne, az tényleg indokolná a félelmeket és még sokkal magasabb gázárakhoz is elvezethet, de ha az orosz szállítások nagyjából stabilan maradnak a következő időszakban, akkor a rendkívüli árak is enyhülhetnek. Magyarország lakossági gázellátását teljesen fedezi a tavaly ősszel megkötött hosszú távú szerződés, igaz abban a szélsőséges esetben, ha az orosz gázellátás teljesen megszakadna, akkor ez a szerződés se teljesülne. A magyarországi gázpiaci rezsicsökkentés fenntartása tartósan extrém magas gázárak mellett rendkívüli költségvetési, tehát adófizetői áldozatokkal járhat.

Amint délelőtti körképünkben rámutattunk: egyelőre zavartalan az oroszok európai gázszállítása (ez azóta is így van), sőt még meg is növelték kicsit a magas árak mellett, de a holland TTF gáztőzsde márciusi és következő hónapokbeli határidős árai 40-50% közötti pluszban, 120-130 euró/MWh között hullámoznak, azaz egyelőre megmaradtak az extrém félelmek a piacon. Egy gázkereskedő mindezt a Reutersnek a pánikvásárlásokkal magyarázta, hiszen még a Krím 2014-es annektálása utáni felfordulás esetén se álltak meg az orosz gázszállítások.

A 2022. márciusi lejáratú gáz ára a holland TTF gáztőzsdén. Forrás: theice.com.

Most persze ennél is durvább a geopolitikai helyzet, hiszen Ukrajna teljes lerohanásáról van szó, és emiatt az uniós vezetők minden idők legszigorúbb oroszellenes szankcióival fenyegetnek. Ha erre válaszul tényleg teljesen leállna az orosz gázszállítás, akkor amint arra minapi elemzésünkben is rámutattunk: semmilyen módon nem tudná pótolni a kontinens a kieső mennyiséget, hiszen a norvég és algériai vezetékes, illetve az amerikai LNG 100%-os kapacitás körül pörög, és a katariak se tudnak hirtelen hatalmas mennyiségben Európa felé átirányítani LNG-t. Ebben az esetben tényleg elképzelhető az egyik orosz vezető által minap kilátásba helyezett 190 euró körüli gázár, de Brüsszelben tudomásunk szerint rendkívüli forgatókönyvként 300-400 euró körüli megawattóránkénti árat is elképzelhetőnek tartanak (a tavaly karácsony előtti árak dupláját).

Ha viszont „csak” mérséklődne valamelyest az orosz gázszállítás, vagy nagyjából stabil maradna, akkor máris egészen mások a gázpiaci kilátások a következő hónapokra, mert

Az átlagos európai gázpiaci tárolói töltöttségi szint jelenleg 30,4%-os, ami bár mintegy 14%-ponttal alacsonyabb az elmúlt 10 évi átlagnak, de például megfelel a 2017-es adatnak

A tél második felében járunk, a fűtési szezon végéhez közeledünk, és az eddig relatív enyhébb idei időjárás (Európa sok felén) is mérsékelte a gázfogyasztást, így múlt héten már arról beszéltek nyíltan Brüsszelben, hogy ezt a telet már remélhetőleg kihúzhatjuk.

A magyar tárolói töltöttség jelenleg 25,1%-os, ami szintén jóval alacsonyabb az elmúlt 10 évi átlagnál, de megegyezik a 2017-es adattal.

Amint a minap az Energiahivatal adatai alapján megírtuk: az éves gázfogyasztáshoz viszonyított tárolói töltöttségben már igenis vannak olyan európai országok, amelyek 10% alatt járnak, így a veszélyzónában vannak (németek, franciák, lengyelek, románok, hollandok). Nálunk ez az arány 17%-os, tehát tényleg van elég gáz, amivel „kihúzhatjuk” ezt a telet.

Ukrajnában egy név nélküli forrás azt mondta a Reutersnek, hogy ha teljesen leállna az orosz tranzitszállítás az országon keresztül, vagy támadás érné a tranzitvezetékeket (egyelőre zavartalanul megy), akkor 5-7 napig bírná az ukrán infrastruktúra anélkül, hogy korlátozni kellene az ipari felhasználást. Ennek oka, hogy a napi ukrán gázfogyasztás (140-150 millió köbméter/nap) kisebb része (55 millió köbméter/nap) a saját kitermelés, a nagyobb része pedig a föld alatti tárolókból jön (maximális kapacitás 90 millió köbméter/nap) és ha megszűnik a tranzit, akkor a vezetékekben lévő nyomás csökkenése miatt az egész gázellátási hálózat összeomlana. Egy ilyen szélsőséges helyzetben Ukrajnát valószínűleg Magyarországnak is ki kellene segítenie (január óta van már egy napi 8 millió köbméteres nem megszakítható kapacitás, de ezt növelni kellene), hogy kisegítsük az ottani lakossági ellátást, ez viszont a Magyarország rendelkezésére álló gázmennyiséget apasztaná.

A TotalEnergies francia energetikai óriás vezérigazgatója azt jelezte egy mai energetikai konferencián a hírügynökség tudósítása szerint, hogy

Meggyőződésem, hogy az oroszok nem akarják a gázt fegyverként használni a vitában.

Összességében tehát a tárolói kapacitások leapadása mellett a maximális szinten pörgetett nem-orosz importtal Európa remélhetőleg át tudja vészelni a következő heteket, de hatalmas kérdés, hogy mi lesz áprilistól, az intenzív betárolás kezdetétől, azaz lesz-e elegendő gáz feltölteni a tárolókat a következő télre. Vlagyimir Putyin orosz elnök már február elsején arra figyelmeztetett, hogy lesznek európai országok, amelyek bajba kerülhetnek majd a következő fűtési szezon idején.

Mindez afelé mutat, hogy ha rövid távon remélhetőleg el is maradnak az extrém gázpiaci forgatókönyvek, akkor is tartósan magas maradhat Európában a gázár, hiszen az Északi Áramlat 2 se fog működésbe lépni. Így az egész éves átlagos TTF gázár könnyen ragadhat 80 euró/MWh körül, vagy afelett, és amint januári elemzésünkben rámutattunk: már egy 60 eurós egész éves TTF átlagár (és 360-as EUR/HUF) esetén is 400-450 milliárd forintos vesztesége keletkezne az állami MVM-nek az egyetemes gázpiaci szolgáltatáson, amit egyedül végez. Amint megírtuk: ezt rövid távon még tudná kezelni a cég, de idővel valószínűleg a költségvetésnek (adófizetőknek) kellene majd kipótolnia az egyre nagyobb veszteséget újabb tőkeemeléssel.

Amint levezettük: ha például idén az átlagos TTF gázár 80 euró lenne 360-as euró mellett, akkor éves távon nem 500-550 milliárdos, hanem már inkább 850-900 milliárd forint körüli potenciális vesztesége lehetne az MVM-nek az egyetemes gázpiaci szolgáltatáson (90 eurós árszinten ragadó gázár mellett pedig már 1000 milliárd forint feletti veszteség lenne). Ezt a 850-900 milliárdos veszteséget a cégcsoport várható árampiaci nyeresége 70-80 milliárd forinttal mérsékelné, de a kimerült korábbi pénzügyi puffer, illetve az olcsóbb gáz kitárolásából adódó mozgástér már nem segítene, így

MINDEZ TOVÁBBI JELENTŐS KÖLTSÉGVETÉSI, AZAZ ADÓFIZETŐI TÁMOGATÁST IGÉNYELNE.

Összességében tehát a most mutatkozó gázpiaci kilátások mellett a magyar rezsicsökkentés fenntarthatósága körüli kérdőjelek egyre inkább szaporodnak.

Címlapkép forrása: Getty Images