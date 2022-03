A rossznál is rosszabb inflációs forgatókönyvet hozhat a háború - Közeleg a 10%-os magyar áremelkedés?

Beke Károly 2022. március 02. 17:30

Idén átlagosan 9% lehet a magyar infláció, és ez 2023-ban is csak 7%-ra csökken – jósolják friss elemzésükben a Raiffeisen Bank szakemberei. Ez az előrejelzés sokkoló lehet, hiszen még néhány hete is 6-7 százalékra várták az elemzők az átlagos áremelkedési ütemet. Így pedig megvalósulhat az is, amitől eddig csak féltünk: két számjegyű inflációs ráta is jöhet az év során.