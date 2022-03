Mi van, ha letekerik, vagy teljesen elzárják a gázcsapokat az oroszok?

Egyre több az olyan jel, amely arra utal, hogy jelentős az Európába irányuló orosz olaj- és gázszállítások zavartalanságával kapcsolatos kockázat, így röviden összefoglaljuk, hogy Európában melyek a legfontosabb tényezők.

Miután a német gazdasági miniszter szerdán azt mondta: akár az orosz gázszállítások teljesen is leállhatnak, így erre a legrosszabbra is kell lenni kész forgatókönyveknek, ráadásul a lengyel miniszterelnök az orosz energiaszállítások teljes embargóját szorgalmazza, az amerikai Fehér Ház szóvivője is megpendítette, hogy nagyon is nyitott a nyugati közösség az orosz energetikai szektor, így az olaj- és gázszállítások elleni szankciókra is, és jelenleg ennek hatásait mérlegelik.

Mindezek nyomán, tehát a szállításokkal kapcsolatos kockázatok drasztikus emelkedése miatt a nyugati olaj- és gázkereskedők már eleve elkezdték visszafogni, vagy megszüntetni az orosz olaj- és gázvásárlásokat, nehogy reputációs, vagy pénzügyi-jogi szankciós veszélybe sodorják magukat. Emellett a bizonyos orosz bankok SWIFT-rendszerből kizárása is nehezíti/lassítja az orosz energiaszállítások kifizetését, továbbá a Fekete-tengeri, a Balti-tengeri, illetve Barents-tengeri hajószállítások műszaki-biztosítási kockázatait is.

Gyakorlatilag tehát a meghozott és meglebegtetett szankciók együtt az orosz olaj- és gáz iránti nyugati igény drasztikus csökkenését váltották ki, az oroszok pedig így egyre kevesebb energiát értékesítenek.

Az európai/nyugati energiakereskedők inkább más alternatívákat igyekeznek keresni az egyébként is szűkös olaj- és gázkínálat mellett és ebből ered az, hogy például az oroszok a mai aukción már csak a tranzit kapacitás 20%-át elérő mértékben foglalták le a Jamál-Európa vezeték gázszállításait. A félelmek miatt visszaeső nyugati gázkereslet miatt tehát az oroszok egyre kevesebb gázt küldenek, ami így számukra a drasztikusan dráguló gázon keresztül enyhíti csökkenő volumenből adódó veszteséget, az európai országok/kereskedők beszerzési költségei viszont az egekbe emelkednek. Erről lásd mai hírfolyamunkat.

Az ukrajnai helyzet további eszkalálódásával tehát belátható, hogy a helyzet eljuthat odáig, hogy a nyugati országok a lehetséges minimumra fogják vissza az orosz olaj- és gázvásárlásaikat.

A lehetséges minimumot több tényező együttesen is befolyásolja:

Rövid táv. Mennyire lehet rövid távon úgy leválni az orosz gázról, hogy az ne veszélyeztesse az uniós tagállamok gázellátását, ne kelljen az ipari/intézményi felhasználást drasztikusan levágni. Ennek kapcsán fontos kapaszkodó, hogy a Gazprom 2020-ban a szerződéses keretek között mintegy 153 milliárd köbméternyi gázt adott el az EU-ban, ez 2021-ben és 2022-ben mintegy 15-20%-kal több lehetett (volna), így havi átlagban 13-14 milliárd köbméteres szállításról van szó. Ha ez teljesen kiesne, akkor amint egy korábbi elemzésünkben levezettük: rövid távon legfeljebb csak 2-3 milliárd köbméternyit tudna Európa más források „bemozgatásával” pótolni (pl. felpörgetett LNG-szállítások az Egyesült Államokból, Katarból, Japánból, a közel maximális kapacitással pörgő vezetékes szállítások pici további fokozása Algériából, Norvégiából).

Mennyire lehet rövid távon úgy leválni az orosz gázról, hogy az ne veszélyeztesse az uniós tagállamok gázellátását, ne kelljen az ipari/intézményi felhasználást drasztikusan levágni. Ennek kapcsán fontos kapaszkodó, hogy a Gazprom 2020-ban a szerződéses keretek között mintegy 153 milliárd köbméternyi gázt adott el az EU-ban, ez 2021-ben és 2022-ben mintegy 15-20%-kal több lehetett (volna), így havi átlagban 13-14 milliárd köbméteres szállításról van szó. Ha ez teljesen kiesne, akkor amint egy korábbi elemzésünkben levezettük: rövid távon legfeljebb csak 2-3 milliárd köbméternyit tudna Európa más források „bemozgatásával” pótolni (pl. felpörgetett LNG-szállítások az Egyesült Államokból, Katarból, Japánból, a közel maximális kapacitással pörgő vezetékes szállítások pici további fokozása Algériából, Norvégiából). Mivel kirobbant a háború, így az esetleg még erősebb nyugati összefogással ez a 2-3 milliárdnál magasabb pótláshoz is elvezethet, de az biztos, hogy az orosz szállítások teljes pótlása se rövid-, se közép távon nem lehetséges. Emiatt tehát Európának egyáltalán nem érdeke az orosz szállítások teljes leállása, legfeljebb a részleges és ugyanez igaz lehet az oroszokra is anyagi (háború finanszírozása), illetve műszaki-technikai okok miatt. Utóbbi abból ered, hogy a gázkitermelési és szállítási infrastruktúra a folyamatos üzemeltetésre van tervezve legalább valamekkora volumennel, mert a gázvezetékekben is szükséges valamekkora nyomás, továbbá a gázmezők kitermelését sem lehet teljesen és hosszú időre visszafojtani azok súlyos károsodása nélkül.

Emiatt tehát Utóbbi abból ered, hogy a gázkitermelési és szállítási infrastruktúra a folyamatos üzemeltetésre van tervezve legalább valamekkora volumennel, mert a gázvezetékekben is szükséges valamekkora nyomás, továbbá a gázmezők kitermelését sem lehet teljesen és hosszú időre visszafojtani azok súlyos károsodása nélkül. Az európai gáztárolók együttes töltöttsége jelenleg 28,6%-os, ami mintegy 14%-ponttal alacsonyabb az ilyenkor szokásosnál (10 éves átlagnál), de kb. megegyezik a 2017-es helyzettel. A téli fűtési szezon végéhez közeledve ezért „csak” a részleges orosz szállítás leállítást feltételezve egyre biztosabb, hogy a legnehezebb/legveszélyesebb időszakon már túl vagyunk: a tél végéig tehát már valószínűleg ki lehet húzni komolyabb gázkorlátozások nélkül.

Magyarországon a gáztárózók jelenlegi töltöttsége (23%) és a magyar kitermelés mellett (ami az éves felhasználás kb. 20%-a) itthon is ki tudjuk már húzni a tél végéig érdemi gázpiaci korlátozások nélkül, ezt az Energiahivatal friss jelzései is folyamatosan hangsúlyozzák.

Mivel Magyarországon az egész kontinens egyik legmagasabb gáztárolói kapacitása van, ezért az éves magyar gázfogyasztáshoz viszonyított töltöttség február közepén még 17% körüli volt, ami az egyik legmagasabb arány volt az EU-ban. Néhány tagállam azonban láthatóan a veszélyzónában volt már a 10% alatti aránnyal, például a németek, franciák, lengyelek is, amint arra egy másik összefoglalónkban rámutattunk.

A 15 éves orosz-magyar gázszerződés évente 4,5 milliárd köbméteres mennyiségét – ami a teljes lakossági igényt fedezeti és az országos éves igény felét - az oroszok bizonyára törekszenek teljesíteni az extrém forgatókönyveket leszámítva (vezetéket ért találat, a tranzitgázt „lefogó” országok, stb.), igaz nagy kérdés, hogy egy egységes nyugati szankciós csomag (pl. gázembargó) mellett ez a szerződés teljesíthető-e.

(vezetéket ért találat, a tranzitgázt „lefogó” országok, stb.), igaz nagy kérdés, hogy egy egységes nyugati szankciós csomag (pl. gázembargó) mellett ez a szerződés teljesíthető-e. Közép- és hosszú táv. A teljes leállítás helyett rövid távon tehát inkább részleges leállítás lehet reális veszély, de ezzel bejön az a komoly közép távú kockázat is, miszerint hogyan lehet úgy visszatölteni magas szintre a most bizonyára nagyon leapadó európai gáztárolókat, hogy az ne vezessen a következő fűtési szezonban komolyabb gondokhoz. Éppen ezért Európa a mostani kiélezett gázpiaci helyzetben kénytelen minél előbb minél nagyobb volumenben az oroszt helyettesítő gázpiaci lehetőségek felé fordulni, aminek jeleit már látjuk is részben az intenzív tárgyalásokban, részben a szén- és nukleáris alapú erőművek működésében kitolásában/felpörgetésében is.

A teljes leállítás helyett rövid távon tehát inkább részleges leállítás lehet reális veszély, de ezzel bejön az a komoly közép távú kockázat is, miszerint hogyan lehet úgy visszatölteni magas szintre a most bizonyára nagyon leapadó európai gáztárolókat, hogy az ne vezessen a következő fűtési szezonban komolyabb gondokhoz. Éppen ezért A németek például 1,5 milliárd euróért direkt nem orosz LNG-t vásárolnak amellett, hogy törvényileg kötelezik a magánkézben lévő gáztárolókat is októberig a teljes tárolói feltöltésre. Emellett legalább 1-2 LNG-tárolót/fogadóállomást is építenek, ahogy számos más ország is mérlegeli ezt, továbbá ahol lehetséges, a saját gáz, sőt palagáz-kitermelést is érdemes mérlegelni (pl. a hollandiai groningeni gázmezők kimerülés felé haladása és a műszaki veszélyek korlátozzák ezeket a törekvéseket). Emellett például az olaszok a minap bejelentették: az Algériából érkező gázvezeték kapacitásának megnövelése szükséges, illetve a magyar kormány is jelezte, hogy az azeri gázmezők bekapcsolása is fontos céllá vált az európai vezetékrendszerbe.

Emellett persze az amerikaiak, katariak LNG-kitermelése a tartósan komoly európai igények miatt bizonyára fel fog majd futni (amerikaiak februárban már sorozatban harmadik hónapja 10 milliárd köbméter körüli volument szállítottak Európába, ami rekord közeli volumen a részükről), de iparági műszaki okok miatt ez csak lassú folyamat lesz. A minap csak egyetlen amerikai LNG-terminál építése zajlott le, át is adták, és egyelőre nincs folyamatban újabb ilyen projekt. A katariak is fogadkoztak, hogy a következő években bővítik a kitermelést, de ez is időigényes, a mostani eladásaik mintegy 90%-át a hosszú távú vevők fizetik és őket nem akarják magukra haragítani szerződésszegés miatt.

Összességében tehát rövid távon sok múlik azon, hogy a nyugati szankciók, vagy az azoktól való félelem milyen mértékben omlasztja össze az orosz gázszállításokat (összeomlasztja-e), mert ha a havi 12-14 milliárd köbméteres orosz szállításból 3-4 milliárdnál nagyobb esik ki, akkor azt már nem/nehezen lehet rövid távon pótolni, így a tárolók gyors leapadása esetén ellátási korlátozások is felmerülhetnek egyes uniós tagállamokban. Közép távon pedig nyilván versenyfutás zajlik az idővel, hogy minél hamarabb, minél nagyobb mértékű nem-orosz hátterű gáz beszerzési lehetőségeit építse ki Európa (fogadó infrastruktúra), illetve a várható exportőrök (küldő infrastruktúra). Az azonban bizonyos, hogy az orosz gázról való leválás nem lesz könnyű és az árak tekintetében fájdalommentes folyamat, ráadásul sok évig tartó folyamatról beszélünk.

Címlapkép forrása: Getty Images