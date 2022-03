Nem korlátozza az orosz jegybank a külföldiek felé a devizatartozások kifizetését

Frissítette az orosz jegybank csütörtökön az oldalán a kérdezz-felelek részt és ebből az derült ki, hogy nincs korlátozás az olyan devizaadósság törlesztési ügyletekben, amikor devizában törleszt valaki (magánszemély) egy külföldi cégnek, vagy külföldi banknak.

Ez azért fontos, mert így a jegybank áttételesen engedélyezi akár a devizakiáramlást is az országból, hiszen a megkapott adósságtörlesztéssel jó eséllyel ez a célja az érintett cégnek, vagy banknak.

Közben a Reuters másik híre is fontos, amely arról szól, hogy az orosz jegybank ma azt közölte: a következő 3 hónapban továbbra is az a 643,2 milliárd dolláros nemzetközi devizatartalék adatot fogja feltüntetni a hivatalos beszámolóiban, amely még a háború kitörése előtt igaz volt. Azaz nem vezeti át egyelőre a statisztikáin azt, hogy a nyugati hatalmak hétvégi kulcsfontosságú döntésével befagyasztották a náluk lévő orosz jegybanki tartalékot, így becslések szerint ennek a 643 milliárdos tartaléknak mintegy a fele külföldön ragadt, nem tudta azt hazamenekíteni az orosz jegybank. Emiatt hétfőn nem tudta devizaeladásokkal és rubelvételekkel megtámogatni az egyébként is szakadó rubelt, hanem helyette 9,5%-ról 20%-ra kellett emelnie az alapkamatot.

A külföldön tárolt tartalékok befagyasztásával így tehát az orosz pénzügyi rendszer stabilizálásának egyik fontos tartóoszlopát ütötték ki a nyugati hatalmak. Erről bővebben: