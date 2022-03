Így vágják ki a világból az orosz gazdaságot

Oroszország Ukrajna elleni inváziójára gazdasági lépésekkel reagált a világ, a szankciók egy jelentős része a pénzpiacokat célozta. Mára elég világosan látszik, hogy a globalizált pénzügyi rendszer időszakában ezek az intézkedések(sok kezdeti kritikával szemben) nagyon hatékonyak, és megmutatjuk, hogy már rövid távon jelentősen rontják az orosz gazdaság stabilitását.

A láthatatlan csodafegyver

A pénzügyi rendszert érintő legkarakteresebb szankció az orosz bankok SWIFT-rendszerről történő levágása. A korlátozó intézkedés megtiltja a pénzügyi adatok cseréjét és szolgáltatások nyújtását a Bank Otkritie, a Novikombank, a Promsvyazbank, a Rossiya Bank, a Sovcombank, a Vnyesekonombank (VEB), valamint a VTB BANK számára. Ez az intézkedés megakadályozza, hogy a felsorolt bankok pénzügyi tranzakcióiókat bonyolítsanak világszerte a SWIFT rendszeren keresztül.

Manuális, e-mailes/faxos üzenetküldéssel elvileg a SWIFT-ről levágott bankok kerülőútra léphetnek, de ez a normális üzletmenethez képest drágább, lassabb megoldás, és a tranzakciók túlnyomó többségét biztosan nem fogják tudni végrehajtani a tiltás miatt. Ráadásul a nem szankcionált külföldi bankok sem biztos, hogy hajlandóak lesznek ilyen politikailag és technikailag is rendkívül kockázatos tranzakciókban részt venni. Ezért valószínű, hogy az érintett bankok hazai szereplők közbeiktatásával próbálkoznak majd az intézkedés megkerülésével.

A tilalom európai részről egyébként még nem lépett hatályba, az a jövő héten esedékes, de nyilván egy ilyen horderejű, előre látható eseményre azonnal megkezdődik a felkészülés, az alkalmazkodás a többi, közvetetten érintett szereplők részéről is.

Az egyébként már a SWIFT-döntés előtt is látszott, hogy a gazdasági háború egyik fő célpontja a pénzügyi rendszer. Joe Biden amerikai elnök az első (akkor még nem túl konkrét) 4 pontjának bejelentésében is az első pont volt, hogy korlátozzák Oroszország képességét arra, hogy dollárban, fontban, euróban vagy jenben üzleteljen. A negyedik pont pedig az volt, hogy az Egyesült Államok szankcionálja az orosz bankokat, melyek együttesen mintegy 1 billió dollárnyi vagyonnal rendelkeznek ott. Ez első körben vagyonbefagyasztást és nyugati bankoknak a velük való tranzakciók tiltását

A vagyonbefagyasztás, a dollár- és eurótranzakciók tiltása és a SWIFT-ből való kitiltás összességében óriási akadályokat állít a pénzügyi rendszer üzemszerű működése elé.

A körbekerítés további lépcsője, hogy az amerikai pénzügyi szektor felügyeletéért felelős Finra csütörtökön felfüggesztette a tőzsdén kívüli kereskedést számos, az Egyesült Államokban jegyzett orosz vállalat papírjaival. A tilalom a Sberbank, a VTB, a Globaltrans, a Lenta, az NLMK, a NOVATEK, a Gazprom, a Lukoil, a Norilsk Nickel, a PhosAgro, a RusHydro, a Tatneft, a Gazprom Neft, a Polyus, a Severstal, a Rosneft, a Surgutneftegaz és a VK letéti jegyeire (ADR) vonatkozik. Előzőleg a Londoni Értéktőzsde (LSE) jelentette be, hogy felfüggeszti a kereskedést 27 orosz cég papírjaival.

Az intézkedések jól mutatják a pénzügyi piaci szabályozás felől induló támadás logikáját: a pénzügyi rendszer működtetésének megnehezítése kihat a reálgazdasági tevékenységekre, az exportra, az importon keresztüli belső áruellátásra, a beruházásokra, a vállalati aktivitásra.

Így a pénzügyi tranzakciók nehezítését szolgálja az is, hogy az EU megtiltotta az euróban denominált bankjegyek eladását, szállítását, átruházását vagy exportálását Oroszország vagy bármely oroszországi természetes vagy jogi személy, szervezet vagy szerv számára, beleértve az orosz kormányt és az Orosz Központi Bankot. Ezzel az EU megtiltotta az orosz személyek euróeladási vagy vételi tranzakcióit (legalábbis aminek a másik oldalán uniós entitások állnak).

A pénzügyi rendszer olajozott működését több egyéb lépés is akadályozza. Ezek nem mind büntetőintézkedések, hanem logikus következményei a romló pénzügyi stabilitásnak, illetve azoknak az orosz válaszreakcióknak (lásd később), amelyek a stabilizálás érdekében fékezik vagy akadályozzák a tőkemozgásokat. Az orosz piacokhoz való hozzáférés hiánya miatt az MSCI és az FTSE Russell arról döntött, hogy eltávolítja az orosz értékpapírokat a legfontosabb indexeiből. Az intézkedés a jövő héten élesedik, és várhatóan más indexszolgáltatók követni fogják az MSCI-t, azt pedig egyelőre lehetetlen megjósolni, hogy az orosz eszközök hogyan fogják mindezt kiheverni.

A romló helyzetre reagáltak a hitelminősítők is. A kezdeti óvatos lépéseik után e hét közepén már durva lépésekre szánták el magukat. A Moody's Investors Service és a Fitch Ratings egyaránt hat(!) fokozattal vágta lejjebb az ország besorolását. A Moody's módszertanában az új besorolás (B3) az "erősen spekulatív" kategóriában is a leggyengébb, ezután már a jelentős visszanemfizetési kockázatot jelentő C osztályzatok jönnek. A "C"-t egyébként néha már szelektív csődeseményen keresztül eső országok szokták kapni. A Standard and Poor's hitelminősítő "BB+" fokozatról "CCC-"-ra vágta Oroszország hosszúlejáratú devizaadósságának besorolását, egy héttel az előző leminősítés után, így még mélyebben a befektetésre nem ajánlott kategóriába került az ország.

A Moody's, a Fitch és az S&P leminősítése azt is jelenti, hogy

OROSZORSZÁG A NEMZETKÖZI INTÉZMÉNYI BEFEKTETŐK KÖRÉBEN MÁR NEM SZÁMÍT BEFEKTETÉSRE AJÁNLOTT SZUVERÉN ADÓSNAK.

A nemzetközi gyakorlat alapján ugyanis legalább két hitelminősítőnek befektetési ajánlású besorolást kell érvényben tartania az adott szuverén vagy kereskedelmi adósokra ahhoz, hogy a befektetési társaságok a szóban forgó ország vagy vállalat adósságeszközeit befektetésre ajánlottnak tekintsék. Az S&P új, CCC besorolása pedig két, illetve három fokozattal annál is gyengébb minősítés, mint amit a másik két intézmény adott Oroszországnak. Ez a minősítés tulajdonképpen a leggyengébb, "extrém spekulatív" kategória a hitelminősítői rendszerben, hiszen SD vagy D minősítést már csak a csődben lévő országok kapnak.

A tőkemozgások olajozását, a pénzügyi piacok stabilitását az orosz jegybank tudja fenntartani, és neki erre bőséges források álltak rendelkezésre. Az orosz jegybank a 630 milliárd dollárnyi devizatartalékára egyfajta biztosítási ügyletként tekintett, hogy amikor majd elindul a háború, védeni tudja a rubelt az eséstől, biztosítani tudja a gazdasági szereplők devizaigényét. De a tartalék azon részét, amely külföldön volt, az Egyesült Államok azonnal befagyasztotta. Mint utólag kiderült, a tengerentúli hatóságoknak már régóta megvolt terve, hogy ha a Vlagyimir Putyin megtámadja Ukrajnát, akkor az első válaszcsapások között lesz a jegybanki tartalékokhoz, és az ennek részét képező orosz szuverén fiskális alaphoz (National Wealth Fund) való hozzáférés blokkolása. Emellett a Moody's a leértékelést indokló közleményében idézi az orosz jegybank adatait, amelyek szerint az arany nélkül számolt orosz devizakészleteknek legalább a 60 százaléka olyan országokban van, amelyek szankciókat vezettek be Oroszországgal szemben. A szankciók a kereskedelmi tranzakciók klíringjét is korlátozzák, ami azért nagy érvágás a devizatartalékra nézve, mert az orosz export 55 százalékát dollárban, 29 százalékát euróban számolják el. Ráadásul Oroszország a tartalékok hozzávetőleg 20 százalékát aranyban tartja, ennek devizára váltása (hogy tranzakciót lehessen vele végrehajtani) nehézségekbe ütközne. Az Európai Unió egyébként az orosz jegybankkal való mindenféle ügyletet letiltott, amivel még inkább rácsukta az ajtót az orosz pénzügy rendszerre.

Ha nem látszik, akkor is fáj

A pénzügyi rendszert célzó lépések a hétköznapokban nem mindig látványosak,

de valójában sok területre kihatnak, és a stabilitás felborulásának esetére nagyon súlyos következményekkel fenyegetnek.

Az első nyilvánvaló krízisjel a rubel azonnali zuhanása volt. A dollárral szembeni árfolyam 50%-ot esett, ami még egy nyersanyag-deviza életében is rendkívüli esemény. (A „commodity-currency”-k árfolyamai jellemzően volatilisebbek, mint más devizáké, mert ezzel a nyersanyagárak hektikus világpiaci árváltozásának sokkjait lehet tompítani.) A rubel értékvesztésének az első pánikszerű eladásokon túl két oka is volt. Az egyik, hogy az orosz jegybak intervenciós képessége a vártnál kisebb lett, másrészt az árfolyamra valószínűleg folyamatos nyomás helyeződik, hiszen sok szereplő a szankciók miatt amúgy is szabadulna a rubel kitettségétől. (Ezt a nyomást az orosz pénzügyi vezetés intézkedésekkel próbálja lefojtani, lásd később.)

A vállalatok a romló üzleti környezetben, a fokozódó pénzügyi kockázatokat látva egyre nagyobb számban állnak bele szankcionálók sorába. A kivonulás, szolgáltatásnyújtás felfüggesztése, termelés leállítása stb. visszaveti a gazdasági teljesítményt, csökkenti a munkahelyek számát, tovagyűrűző hatásként problémákat okoz az ellátási láncban. Érdemes megjegyezni, hogy a vállalati leállások alapvetően nem szimpátialépések, és nem is feltétlenül Oroszország végleges elhagyásának jele. Egyszerűen arról van szó, hogy a pénzügyi szankciók miatt ezek a cégek nem tudnak pénzt eljuttatni az orosz leánycégekhez, kihozni sem tudnak onnan, a pénzügyi működés ellehetetlenült és ez mindaddig így is marad, amíg a szankciók fennmaradnak.

Az állami finanszírozásban is kialakulhatnak stresszhelyzetek. Az alapkamat emelkedése, a kockázati felárak növekedése drágítja a finanszírozást. Oroszország ugyan kényelmes költségvetési tartalékokkal vágott bele a háborúba, ezért erről az oldalról súlyos sokkhatás látszólag nem fenyegeti, a pénzügyi korlátozás viszont itt is szorít: ezen tartalékok 80%-a külföldi devizában van, amihez szintén nem fér hozzá Oroszország.

Kockázatot jelent a refinanszírozási tevékenység akadozása is, amennyiben az elsődleges állampapírpiac kibocsátásaira elfogy a kereslet. Mivel külföldi szereplők már régen nem vásárolnak az elsődleges piacon, és a jegybank is ott van végső hitelezőnek, ezért ez a rizikó nem nevezhető rövid távon magasnak. A Moody’s mindenesetre a leminősítésének indoklásában megjegyezte, hogy az összehangolt nyugati szankciók növelték a kockázatát, hogy fennakadások keletkeznek az orosz államadósság-kötelezettségek törlesztésében, és a szankciókat bevezető nyugati országok közötti koordináció magas szintje is súlyos lefelé ható kockázatokkal terheli Oroszország szuverén adósprofilját.

A gyenge rubel, valamint a külső pénzügyi kapcsolatok elvékonyodása az infláció emelkedésében és áruhiányban csapódik le, tovább rombolva a hazai pénzügyi rendszer iránti bizalmat.

Ezek a hatások talán leginkább azzal fékezhetők, ha Oroszország az energiahordozók exportján keresztül devizaforráshoz jut. Ez akár stabilizálhatja a helyzetét, de egyelőre itt is sok a bizonytalanság. Nem világos, hogy a háború és a szankciók hatására miként alakul az orosz energiaimport kínálata és kereslete, és az sem, hogy mennyire lehet stabilan lebonyolítani az üzletet a félig diszfunkcionális pénzügyi rendszeren keresztül. Ráadásul előfordulhat, hogy a kereskedelmi partnerek más forrást keresnek majd az eddig Oroszországból importált termékek beszerzéséhez az energiaszektorban, amelynek exportbevétele tavaly 241 milliárd dollár volt. Ez a teljes orosz exportjövedelem 44 százalékát tette ki.

Hatás-ellenhatás

Az orosz döntéshozók természetesen a pénzügyi stabilitást megpróbálják fenntartani. A rubelből való menekülést drasztikus kamatemeléssel, és intervencióval kezelhetik (ezek meg is történtek), ilyen környezetben azonban ez kevésnek bizonyulhat.

Ezért a keresleti-kínálati viszonyok megborulásának kezelésére kell egy erősebb eszköz: a tőkekorlátozás.

A különböző korlátozó lépések egyszerűen lefojtják a devizaigényt. Ilyen lépés például az, hogy az orosz tőzsde nem nyit ki, ezért ott a külföldiek nem tudják értékesíteni a részvényeiket, hogy aztán hanyatt-homlok menekülhessenek rubelből dollárba. Becslések szerint csak az MSCI döntése miatt akár 32 milliárd dollárnyi tőke vonulna ki azonnal az orosz piacról, ha az aktív és passzív befektetési alapok meg tudnának szabadulni az orosz eszközeiktől.

A devizapiaci folyamatokba való erőteljes beavatkozás az is, hogy az exportáló vállalatoknak a befolyó devizaárbevétel 80%-át azonnal be kell váltani, vagyis a devizára rögtön ráteszi a kezét az állam. A hazai rendszerváltás előtti időket idézi, hogy az országból való kiutazás csak egy meghatározott devizakerettel történhet: az elnöki rendelet szerint az orosz állampolgárok már nem hagyhatják el az országot 10 000 dollárnál több devizával. Ezzel a megtakarításaikat készpénzként menekíteni próbálók számára állítanak korlátot. Emellett a külföldiek részesedéseit befagyasztották, nem vihetik ki az országból.

Jóval is merészebb húzás volt annak a bejelentése, hogy az orosz állam nem fizeti ki az esedékes államkötvénykamatokat a külföldi befektetőknek. Az orosz jegybank megtiltotta az OFZ-ként ismert, szövetségi kormány által kibocsátott rubel államkötvények külföldi tulajdonosainak a kamatszelvény-kifizetést. Ez azokat a külföldi befektetőket érinti, akiknek február elején csaknem 29 milliárd dollárnyi orosz adósságpapírt birtokoltak, melyek értékesítéseit egyébként is korlátozták. Ezzel ugyan a tőkekiáramlás valamelyest fékezhető, ám a lépés a szelektív csődesemény gyanúját veti fel, és minden bizonnyal befolyásolta a hitelminősítők súlyos döntését.

Az Országos Elszámolási Letétkezelő (NSD), a világ legnagyobb elszámolási rendszereinek, az Euroclear-nek és a Clearstream-nek az orosz változata bejelentette: korlátozza a külföldi magánszemélyek és cégek orosz értékpapírjainak kifizetési lehetőségeit, valamint az ilyen típusú értékpapírok átruházásának lehetőségét. Ez az orosz jegybank kérésével függ össze, az ugyanis hétfőn elrendelte az értékpapírpiacon működő letétkezelőket és nyilvántartó cégeket, hogy zárják le a külföldiek értékpapír-értékesítését. Arról nincs hír, hogy ez a felfüggesztés meddig fog tartani.

Ezek a lépések ugyanakkor ugyanúgy fájdalmasak a gazdaság számára, mint a szankciók. A pénzügyi rendszer stabilitásáért cserébe az interakciók még nehézkesebbek lesznek, a gazdaság aktivitása csökken, és a túlélés érdekében autark jegyeket vesz fel.

Természetesen ezzel nem azt állítjuk, hogy Oroszország a pénzügyi szankciók hatására holnap fejre áll, de az egy hét után már nagyon valószínűnek látszik, hogy súlyos gazdasági árat fizet a háborúért.

GDP-növekedésre vonatkozó új előrejelzéseket egy héttel a háború kirobbanása után még csak nagy bizonytalansággal lehet tenni, de a szankciók elhúzódása esetén a mély, a pénzügyi válság idején látotthoz hasonló recesszió borítékolható. Ami ennél is súlyosabb, hogy az új környezetben az orosz gazdaság amúgy is szerény hosszú távú növekedési potenciálja is súlyosan sérülhet, ezzel együtt pedig az életszínvonal-kilátások pedig jelentősen romlanak.

Címlapkép: Getty Images