Rakétáztak a magyar állampapírhozamok, lépett az ÁKK

A forint reggeli zuhanása mellett a magyar állampapírpiac likviditása beszakadt, a hozamok nagyot emelkedtek és erre az Államadósság Kezelő Központ a kötelező árjegyzés átmeneti megszüntetésével reagált. Ez enyhítette a piaci feszültségeket, de még ezzel együtt is hatalmas emelkedést mutatnak a délután közzétett referenciahozamok, mivel a Portfolio információi szerint ma nagyon gyenge volt, szinte teljesen eltűnt a keresleti oldal a magyar állampapírpiacon.

A forint a reggeli-délelőtti kereskedésben gyors ütemben mintegy 3%-kal a kerek 400-as szintig zuhant az euróval szemben, ezzel párhuzamosan pedig elkezdett kiszáradni az állampapír piac, ugrottak a hozamok és ezt érzékelve az Államadósság Kezelő Központ mára felfüggesztette az elsődleges állampapír forgalmazók kötelező árjegyzését.

Kurali Zoltán vezérigazgató (képünkön) a Reutersnek azt mondta: ezzel is igyekeztek mérsékelni a piaci feszültségeket, és lehet, hogy kedden sem teszik kötelezővé az árjegyzést. Jelezte, hogy folyamatosan figyelik a piaci folyamatokat és még ma döntenek arról, hogy a csütörtökre meghirdetett államkötvény aukciókkal mi legyen. Rámutatott, hogy az ÁKK képes rugalmasan reagálni a piaci helyzetre, és van mozgástere az adósságkezelésben (pl. 25%-ra emelte az államadósságon belül a megcélzott devizaarány felső határát), mivel viszonylag alacsony az idei évi finanszírozási szükséglet, nagyobb devizalejárat pedig egyébként sem lesz. Így tehát nincs megkötve az ÁKK keze - fogalmazott.

Megjegyezte az is, hogy folyamatosan kapcsolatban állnak az MNB-vel is, de a jegybank döntési kompentenciája az, hogy esetleg újra elkezd-e államkötvényeket vásárolni.

Ma nagyon gyenge volt, szinte teljesen eltűnt a keresleti oldal a magyar állampapírpiacon - értesült a Portfolio piaci forrásokból. Ezt tükrözik az ÁKK (a szokásosnál később közzétett) referenciahozamai, amelyek még az elmúlt napok emelkedéséhez képest is látványos ugrást mutatnak. Az egyéves lejáratú állampapírpiaci referenciahozam 65 bázisponttal (!) emelkedett a péntekihez képest, de a hosszabb lejáratokon is 0,6-0,3 százalékpontos rakétázást látunk. Az 1-5 éves hozamok 6% fölé emelkedtek, de a 10-20 évesek is közel járnak ehhez a szinthez.

Amint külön cikkünkben megírtuk: a forint esése miatt a piacon megélénkültek a rendkívüli kamatemeléssel kapcsolatos várakozások, részben ez ugrasztotta meg az állampapír hozamokat is.

Kapcsolódó cikkünk 2022. 03. 07. Az elemző szerint rendkívüli kamatemelést hajthat végre az MNB

Az egy hónap múlvai határidős kamatláb-megállapodás most 7,3% körül jár, a három hónap múlvai három hónapos pedig 7,8% körül. Az MNB múlt csütörtökön az egyhetes betéti tenderén 5,35%-ra emelte az irányadó rátáját, így tehát a piac most ahhoz képest is további 200-250 bázispontos kamatemelést áraz rövid távra.

Címlapkép forrása: Portfolio