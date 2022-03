Eddig 10 ezer magyarországi vendégéjszakát vitt el az orosz-ukrán háború

Az orosz és az ukrán turisták gyakorlatilag eltűntek Magyarországról, de nemcsak ezekből az országokból, hanem máshonnan is kevesebben jönnek a konfliktus miatt. Sokan nem mernek elindulni hazánkba a szomszédban dúló háború miatt. A háború hatására még tovább emelkedő energiaárak a turizmusban is gondot okoznak.

A tipikusan gyógyászati turizmusra szakosodott üdülőhelyek, Hévíz és Hajdúszoboszló eddig az orosz-ukrán háború vesztesei. Az orosz és az ukrán turisták gyakorlatilag eltűntek, vagy, aki itt maradt, az jobbára nem tud vagy nem akar visszautazni. Elkezdődtek a lemondások a nyugati turisták részéről is a fürdőhelyeken.

A többi vidéki településen a belföldi keresletnek köszönhetően az ilyenkor elvártnak megfelelő a vendégszám, míg a budapesti hotelek a megnövekedett tranzitforgalomból fakadóan megugró foglaltságról számoltak be. Főleg a jómódú ukránok szállnak meg pár napra a fővárosi szállodákban, azután utaznak tovább.

„Az M7-esen és az M1-esen sok ukrán rendszámú autóval találkozni, de ezek a kocsik mennek is tovább Európa más országaiba. Az orosz és ukrán piacról érhetően jelentős a lemondási hullám, és már nemcsak a márciusi, hanem az áprilisi és a májusi foglalásoknál is, mert az is bizonytalan, hogy mikor áll helyre a légiközlekedés az országaink között” – közölte a Portfolio megkeresésére Baldauf Csaba, a Magyar Szállodák és Éttermek Szövetségének elnöke.

A három tavaszi hónapban összességében eddig 10 ezer vendégéjszakával kevesebbel számolhatnak a szállodák az orosz-ukrán háború következtében.

Ez leginkább a vidéki fürdővárosok szálláshelyeit érinti. A belföldi utazási kedv töretlen, a magyar utasok foglalnak, de a nyugat-európai turisták egyértelműen óvatosabbak lettek.

Tipikusan az idős, Magyarországra gyógyulni járó turisták mondják le az útjaikat. Főleg a német beutazók. Nem mernek elindulni Magyarországra a szomszédos országban dúló háború miatt

– vázolta a megváltozott helyzetet Baldauf Csaba. A Magyar Szállodák és Éttermek Szövetségének elnöke szerint pár nap alatt vett nagy fordulatot a hazai turisztikai piac. „Még ki sem jöttünk a Covid-őrületből, máris egy másik helyzettel kell szembenézzünk” – kommentált Baldauf Csaba. Emlékeztetett rá, hogy bár februárban jó idő volt, de ezzel együtt továbbra is nyomasztja a szektort a földgáz árának ötszöröződése; ami az elmúlt napokban tovább emelkedett.

Jelenleg arra keresünk, hogy ki tudjuk fizetni az energiaszámláinkat

– értékelt Baldauf Csaba. Amelyik cég tavaly októberben éves szerződést tudott kötni 2022-re, az a mostani, elrugaszkodott árakhoz képest relatíve jobban járt.

Viszont a szektor nem kis része jelenleg a világpiaci árat fizeti havonta, amire a háborús helyzet erősen rányomja a bélyegét.

„Sok szálloda megérzi az ingadozó földgáz árat, ami hétfőn már 300 euró fölé emelkedett, megawattóránként. Ráadásul, a 400 forintig emelkedő euróárfolyam is akadályozza az energiaárak csökkenését” – tette hozzá Baldauf Csaba.

