Leválás az orosz gázról: rózsaszín szemüvegben, de nekikezd Európa

Borzalmasan nehéz lesz, de nem lehetetlen – ezekkel a szavakkal vezette fel kedden az Európai Bizottság alelnöke, Frans Timmermans a REPoweEU névre hallgató új kezdeményezést, amely több konkrét pontban azt vázolja, hogy hogyan lehet már 2022 végére az orosz gázimport kétharmadát kiváltani. Az EU a gázszükséglete 90%-át importból fedezi, ennek mintegy 40%-a orosz eredetű, ami tavaly 155 milliárd köbmétert tett ki. A Bizottság friss terve azt vázolja, hogy a különböző lépésekkel már 2022 végére 101,5 milliárd köbméternyi orosz gázimportot lehetne megspórolni, így tehát a tavalyi teljes orosz import kétharmadát.

Ez a jelenlegi geopolitikai helyzetben nagyszerűen hangzik, de valójában elérhetetlen, erős felfelé kerekítések, optimista becslések kellenek hozzá, hogy legalább papíron kijöjjön.

A Bizottság hivatalos anyagának alábbi táblázata azt mutatja be, hogy a már egyébként is eldöntött, 2030-ig szóló Fit for 55 csomagon felül milyen új intézkedéseket kellene végrehajtani az EU-nak ahhoz, hogy ez a 101,5 milliárd köbméteres tétel összejöjjön.

Amint a fenti táblázatban látszik: az orosz gázról való leválásban messze a legnagyobb tétel, 50 milliárd köbméter, a cseppfolyósított földgáz importjának 2022 végéig való felpörgetése lenne. Az EU idén januárban és februárban is már rekord volumenű, 10 milliárd köbméter feletti LNG-t importált nem-orosz forrásból, de egyrészt fontos látni, hogy az előző téli hónapokban már eddig is 7-8-9 milliárd köbméter volt az összesített uniós LNG-import, tehát csak mérsékelt, havi néhány milliárd köbméteres pluszról van szó magas árak, szállítási költségek mellett. Másrészt ezzel a felpörgetéssel mind az amerikaiak, mind a katariak, mind a norvégok (ez a három legfőbb LNG-szállító) elérték a szállítási teljesítményük felső határát. Egy-két éves távon egyszerűen érdemben nem tudnak több LNG-t szállítani Európába, mert újabb beruházások kellenek. Az orosz gáz kiváltásának súlyos nehézségeiről már korábbi elemzéseinkben is írtunk:

Nemcsak az LNG-küldő kapacitás szűkös, hanem a fogadó is, így például hiába árasztanák el még több LNG-vel a spanyol kikötőket, nagyon szűk a továbbküldési kapacitás a franciák, azaz a kontinens belseje felé, így ott is beavatkozás kell, ami időigényes. Ugyanez igaz a görög kikötőkre is, onnan is csak idővel tud több LNG a kontinens belseje felé áramlani. Megoldás lehet a brit kikötőkbe ömleszteni a még több LNG-t, vagy a németekhez, de ezeken a területeken is további fejlesztések kellenek (a németeknél új LNG-terminál építése is indul). Ezek szükségességére mind utal a Bizottság a javaslatában, amelyeket ígérete szerint prioritásként kezel és kész a tagállami fejlesztési programok gyors áthangolását is jóváhagyni.

A második nagy tétel az orosz gázról való leválásban a fenti táblázat szerint a vezetékes gázszállítás megnövelése. A kerek 10 milliárd köbméteres kapacitás jól mutat az összesítésben, de tudni kell, hogy ez egy már régóta „csőben lévő” projekt (Balti-vezeték), nem pedig új és éppen a minap egyeztetett róla a norvég és a lengyel miniszterelnök, miszerint a lehető leghamarabbi átadási dátum idén október-november lehet. Magyarul: csak azután indul meg rajta a szállítás és mivel az éves kapacitása 10 milliárd köbméter, ezért valójában majd csak jövő év végére tudja teljesíteni a táblázatba beírt szép kerek számot, nem pedig idén év végére.

Egyéb vezetékes szállítási kapacitást tudomásunk szerint érdemben nem lehet felpörgetni idén év végéig az EU felé, mert például az Algériából érkező vezetékes gáz mennyisége már most is a maximális kapacitáson pörög.

Nagyon fontos tétel még a táblázat szerint az orosz gázigények visszaszorításában a megújuló kapacitások, azaz a nap- és szélenergiás projektek felpörgetése. Egy ilyen válsághelyzetben természetesen érhető az irány és mindenképpen fontos is, csak a nagy erőművek tervezési-engedélyezési és megvalósítási folyamata még ezzel együtt is időigényes. Így tehát kérdéses, hogy lehet-e úgy most felgyorsítani a projekteket, hogy év végére tényleg 20%-kal több megvalósult termelési kapacitást lehessen kimutatni (ami majd a következő évtől tudna valójában plusz energiatermeléssel orosz gázt kiváltani). Ugyanígy kérdéses a lakossági napelemes és hőszivattyús projektek Európa-szerte való érdemi felpörgetésének lehetősége/képessége, főleg úgy, hogy az energiaár-robbanás világszerte növeli az ilyen kapacitások iránti keresletet is, így a felpörgetésnek jórészt a kínai termelési és a tengeri szállítási kapacitások szabnak gátat, az árakról már nem is beszélve.

Nyilván érthető ötlet az, hogy Európa-szerte az összes épület fűtését tekerjük lejjebb 1 fokkal és papíron máris megtakarítunk 14 milliárd köbméternyi orosz gázt, de a valóság ennél azért bonyolultabb.

Egyrészt a mostani fűtési szezonnak már csaknem vége, így a megtakarítási lehetőségek eleve korlátosak (a nyári hűtési szezonban persze ez is megfontolandó szempont), másrészt érdemi kampány erre a nagy társadalmi-gazdasági kezdeményezésre még nincs is, így idő, mire ez egyáltalán elkezdi kifejteni a hatását.

Összességében a bizottsági javaslatcsomag természetesen hasznos és az állami vezetők bizonyára lényeges iránymutatást adnak a még részletesebb kidolgozásához, de az érződik a csomagról, hogy az orosz agresszió miatt a táblázatba beírt számokat leginkább az vezérelte, hogy nagyot lehessen mondani a már idén év végére elérhető orosz gázmegtakarítás kérdésében.

Az erőfeszítések persze bizonyára elindulnak és nincs is más út a tagállamok számára, így ha a javasolt lépések mind megvalósulnak, akkor 2027-2030-ra talán oda is eljutunk, hogy az akkori évi gázfelhasználásban már 155 milliárd köbméternyi orosz gázt ki tudunk iktatni, azaz éppen annyit, mint amennyit tavaly összesen importáltunk az oroszoktól. Ebből is látszik, hogy a nagy orosz leválás egy hosszú, komoly lépések sorozatából álló folyamat, de haladni kell rajta.

