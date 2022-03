Az MNB vesztesége a válságkezelés ára

Az előzetes adatok szerint 2021-ben mintegy 50-60 milliárd forintos vesztesége lehetett az MNB-nek, azonban ez az idén még nem ró terhet a költségvetésre – mondta a Portfolionak adott interjúban Kuti Zsolt, a jegybank monetáris politikáért, pénzügyi piaci és makrofinanszírozási elemzésekért felelős ügyvezető igazgatója. A tavaly elért 7,1 százalékos magyar növekedésben nagy szerepe volt az MNB válságkezelő programjainak. Míg a kedvezők konstrukciók előnyeiből a gazdasági szereplők széles köre részesült, addig a válságkezelés és az infláció elleni küzdelem költségei jórészt a jegybanknál koncentrálódnak. Utóbbi az idén már százmilliárdos nagyságrendű lehet. Mindezek miatt 2023-tól tőkepótlásra szorulhat a jegybank. Kuti Zsolt szerint a szomszédban dúló háború miatt erőteljesebb kihívást jelent az infláció elleni harc, de készek addig folytatni a monetáris politika szigorítását, amíg el nem érik a céljukat.

Portfolio: Matolcsy György jegybankelnök néhány hete egy publikációjában már előrevetítette, hogy az utóbbi évek nyeresége után hamarosan fordulat jön a jegybanki eredményben. Előzetes számokat már láthattunk is az MNB 2021-es eredményéről, ami megerősíteni látszik a prognózist.

Kuti Zsolt: Elsőként azzal kezdeném, amit mindig is hangsúlyoztunk: a jegybanknak nincs eredménycélja. A 2010-es években érdemi nyereséget ért el a jegybank, az alacsony kamatkörnyezet és a szűk mérleg támogató környezetet teremtettek. Az azonban egyértelmű, hogy a koronavírus-válság és az inflációs küzdelem markáns fordulatot hoztak, és az eredmény romlása irányába mutatnak. A koronavírus-válság negatív hatásainak kezelése érdekében az MNB gyors ütemben kezdte el bővíteni mérlegét, így a gazdasági szereplők széles köre kaphatott a jegybank által biztosított olcsó forrásból. Ezzel jelentős mértékben tudtuk kezelni a hirtelen kialakult válságot, és segíteni a gazdaság gyors talpra állását. A jegybank mérlege mintegy 20 százalékkal növekedett, viszont ezeknek a forrásoknak - az infláció elleni harc miatt - megemelkedett az ára, vagyis megnőtt a kamatköltsége. Így amit a gazdasági szereplők megnyernek, az nálunk veszteségként jelentkezik.

Az előzetes adatok alapján a tavalyi veszteség 50-60 milliárd forint lehetett, pontos adatokat csak a májusban megjelenő éves jelentés tartalmaz majd.

Az idei évben ez a veszteség mekkorára hízhat?

Előre tekintve nehéz bármilyen konkrétumot mondani, hiszen szinte percről percre változik a helyzet. Azt tudjuk, milyen tényezők hatnak a jegybanki eredményre: ott van egyrészt az árfolyameredmény, aminek szerepe fokozatosan csökkent az utóbbi időszakban, másrészt a kamateredmény. Utóbbi azt jelenti, hogy a 11-12 ezer milliárd forint nagyságrendű likviditástöbblet mellett

egy százalékpontnyi kamatemelkedés 110-120 milliárd forintos extra kiadást okoz a jegybanknak.

Ebből kirajzolódik, hogy várhatóan az idei év is veszteséges lesz, ennek mértéke pedig elérheti a több százmilliárd forintot is. Ez a sikeres válságkezelés ára! Azok az intézkedések, melyeket meg kellett hozni annak érdekében, hogy a gazdaság minél gyorsabban kilábalhasson, mindenképp megérték ezt az árat. Illetve ez egyben az infláció elleni küzdelem költsége is, ha ezt nem kezdük volna meg, akkor a gazdasági szereplők rosszabbul jártak volna.

Lehet számszerűsíteni, hogy mekkora hatása volt a jegybanknak a gazdaság gyors kilábalásában?

A közelmúltban egy tanulmányunkban próbáltuk ezt megbecsülni. Egyrészt a magánszektor a Növekedési Hitelprogramon és Növekedési Kötvényprogramon, illetve más intézkedéseken keresztül mintegy 4600 milliárd forintos finanszírozáshoz jutott. Ebből nagyjából ezer milliárd forintnyi olyan beruházás, fogyasztás és nettó export valósult meg, amelyek amúgy nem történtek volna meg. A másik része az az állam által elérhetővé vált forrás, amit az állampapírpiacról meg tudtak finanszírozni, ez mintegy 6600 milliárd forint volt. Úgy kalkuláltunk, hogy ebből 3300 milliárd forintos többletkiadásra volt lehetősége az államnak. Összességében a jegybanki programok két év alatt mintegy 4300 milliárd forinttal, a GDP 9%-ával emelték a kibocsátás szintjét. A magasabb GDP természetesen nagyobb adóbevételeket is jelent. Számításaink szerint a költségvetés ezáltal mintegy 1500 milliárd forintnyi többletbevételhez jutott.

Meddig tarthat ez a tetemes veszteség a jegybanknál?

Ezt egyrészt a kamatok, másrészt a mérlegünk alakulása határozza majd meg. Most azt látjuk, hogy a mérleg bővülése megállt az év végén, innentől kezdve az elmúlt évek programjain keresztül kibocsátott likviditás változása már a mérlegcsökkenés irányába hat. Ugyanakkor a mérlegünk a következő években biztosan jóval magasabb szinten lesz, mint a koronavírus előtti időkben.

Ez viszont azt jelenti, hogy ha nincs valami markáns változás a világban, akkor a negatív eredmény még velünk maradhat.

A jegybank tartós vesztesége esetén szükség lehet feltőkésítésre a költségvetés részéről?

A jelenlegi piaci helyzetben erre nem lehet még egyértelmű választ adni. Az eredménytartalékunk tavaly év végén 208 milliárd forint volt, még az említett 50-60 milliárdos veszteség mellett is bőségesen elegendő. A későbbi években szükség lehet feltőkésítésre, ezt azonban érdemes konszolidált módon, a potenciális jegybanki veszteséget a költségvetés többletbevételeivel összevetve értelmezni. A mérleg egyértelmű: a programjaink által generált 1500 milliárd forintos többletbevétel és a pandémia idején befizetett 500 milliárdnyi osztalék bőséges fedezetet nyújtana, ha feltőkésítésre lenne szükség.

Az MNB legutóbbi statisztikai mérlegében meglepetésként az szerepelt, hogy a kiegyenlítési tartalék nélküli saját tőke és eredménytartalék már negatív. Ennek mi az oka?

A költségvetés szempontjából sokkal fontosabb a számviteli eredmény, amit majd az éves jelentésben publikálunk. A statisztikai mérlegben bizonyos elemek elszámolása eltér ettől, a derivatív termékek piaci értéken szerepelnek. A számviteli mérlegben a derivatívák kamataihoz kapcsolódóan nincs átértékelődés, akkor jelenik meg a hatás, amikor a kamatkiadások teljesülnek. A saját tőke szerves része egyébként a kiegyenlítési tartalék is, abból lesz később a realizált eredmény. Sok olyan programja volt a múltban a jegybanknak, ahol valamilyen fix kamatozású derivatív ügyletet kötött, ahol fix kamatot kapott és változót fizetett. Ezek a korábbi monetáris politikai IRS-ek voltak például, ezeknek az átértékelődése kerül be a statisztikai mérlegbe. A számviteli mérlegben ennek költsége csak akkor jelenik meg, ha lezárjuk az ügyletet, egyébként a jövőben fizetett kamatkiadásban realizálódik.

Tudjuk, hogy a jegybanknak nincs sem árfolyamcélja, sem eredménycélja, mégis volt olyan időszak az elmúlt években, amikor az eredmény jelentős részét az árfolyamon elért nyereség adta. Nincs ebben ellentmondás?

Tavaly volt olyan kritika velünk szemben, hogy nem fogjuk elkezdeni a szigorítási ciklust, mert az negatív hatással lenne az eredményünkre és gátja lesz az effektív monetáris politikai lépéseknek. Erre következetesen rácáfolt az MNB: Európában mi léptünk legelőször, mi emeltük a legtöbbet a kamaton, és gyors ütemben hajtottuk végre a válságkezelő intézkedések kivezetését.

Valóban van egy olyan hatás, hogy az árfolyam gyengülése javítja az eredményünket, de most nem az a helyzet van, amikor ezt figyelembe kell vennünk. Nekünk az infláció ellen kell harcolnunk, az pedig ebben a helyzetben nem abba az irányba mutat, hogy bármilyen árfolyamgyengülést pozitív folyamatként fogjunk fel.

Mennyire elkötelezett a jegybank a mérleg zsugorítása mellett? Az elnök úr már utalt arra, hogy később ismét szükség lehet az olcsó forrásokra a gazdaságban, akár a hitelprogramok is újraindulhatnak.

A jegybank elsődleges feladata az infláció elleni küzdelem, ezt a küzdelmet meg kell nyerni.

Az infláció elleni harc része a kamatemelés és a mérlegben lévő fordulat. Ha ez a küzdelem rövid távon sikeres, akkor lehet beszélni arról, mit tegyünk utána. Ha elértük az árstabilitást, akkor lehet majd gondolkodni azon, milyen programokat kell elindítanunk, hogyan kell reagálnunk az új kihívásokra. A mérleg szűkülése most elkezdődött, ez egyrészt egy autonóm folyamat, de intézkedésekkel segíthető. Akkor jöhet újabb fordulat, ha az infláció elleni harcot megnyerjük.

Fotó: MNB

Ebben az infláció elleni harcban most nyerésre áll a jegybank?

Egyértelműen látszott, hogy az infláció elsősorban azokban az országokban jelent meg először, melyek gazdasága gyorsabban pattant vissza a válságból. Ehhez járult hozzá 2021 során a nyersanyagárak emelkedése, majd az élelmiszerár-sokk gyors begyűrűzése. A kereslet nagyon gyorsan tért vissza, viszont a kínálati oldalon még vannak súrlódások, ami miatt az átárazások sokkal gyorsabbak, ami egy növekvő inflációs nyomást tett a rendszerbe.

Mindezek tetejébe most itt a háború a szomszédban, aminek további nagyon markáns hatásai lesznek.

Már most látjuk az olajárak, a földgázárak jelentős emelkedését, ami biztosan tovább emeli még az inflációs rátát. Ugyanakkor mi a legkorábban kezdtük el a kamatemelési ciklust, a tavaly júniusban elkezdett intézkedések az idei év második felében már hatni fognak. Aki ezt később kezdte el, annál később jelentkeznek az eredmények. A kormányzat is lépett a különböző árbefagyasztásokkal, melyek mostanra több százalékponttal mérsékelték az inflációt. Ennek eredményeként a tavaly nyáron még az élmezőnyben lévő magyar infláció lassan a középmezőnybe jött vissza az európai rangsorban. Vannak, akik azzal érvelnek, hogy ha eurót használnánk jóval alacsonyabb lenne a hazánkban az infláció. Érdemes itt megemlíteni a – Magyarországhoz hasonlóan gyors kilábalást felmutató - balti országok helyzetét: Litvániában 14, Észtországban 11,5 százalékos inflációt mértek februárban, és Lettországban is közel 9 százalék volt a drágulás üteme. Ezek az országok az EKB továbbra is laza monetáris politikája mellett alig tudnak harcolni a megugró inflációs nyomás ellen. Esetük jól példázza, hogy önmagában az euró nem védne meg minket az infláció emelkedésétől. Önálló monetáris politikával jóval korábban és jóval erőteljesebben tudtuk megkezdeni az árstabilitás visszanyeréséért indított küzdelmet.

Persze ezt a harcot még nem nyertük meg, mennünk kell tovább addig, amíg azt nem látjuk, hogy a céljainkat elértük.

Az orosz-ukrán háború inflációs hatásait már lehet becsülni?

Ezzel kapcsolatban szerintem még várnunk kell kicsit, legalább március végéig, amikor majd az új inflációs jelentést publikáljuk. Még akkor sem lesz könnyű a helyzetünk, a mostani környezet talán még bonyolultabb, mint a koronavírus-járvány csúcsa volt ebből a szempontból. Biztosan felfelé fogunk elmozdulni a jelenlegi inflációs előrejelzésünkről, de ennek mértékéről egyelőre nem mondanék többet.

